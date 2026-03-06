ETV Bharat / lifestyle

ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനർ; ലണ്ടൻ ഫാഷൻ വീക്കിനെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച് ഖുഷി കുമാർ

ലോക വനിതാ ദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇടിവി ഭാരത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗമാണിത്. അറിയാം ഖുഷി കുമാറിനെ കുറിച്ച്....

Khushi Kumar with showstopper Pooja Hedge at London Fashion Week (Image courtesy the designer)
March 6, 2026

സൂപ്പർ മോഡലുകളും ലോകപ്രശസ്‌ത ഡിസൈനർമാരും അണിനിരക്കുന്ന ലണ്ടൻ ഫാഷൻ വീക്കിൻ്റെ റാമ്പിലേക്ക് 23 ക്കാരിയായ ഖുഷി കുമാർ തൻ്റെ സ്വന്തം ഡിസൈനുകളുമായി നടന്നു കയറി. വന്നിരുന്ന കാണികളെ ഒന്നടങ്കം അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഒരോ വർക്കും. അതോടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനർ എന്ന ബഹുമതിയും ഖുഷി കുമാറിനെ തേടിയെത്തി.

'എൻ്റെ വസ്‌ത്രത്തിൽ സ്‌ത്രീകൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നണം' എന്നാണ് ഖുഷിയുടെ ആഗ്രഹം. പുതുതലമുറയെ അഥായത് ജെൻ സി കിഡ്‌സിനെ സംബന്ധിച്ച് ലണ്ടൻ ഫാഷൻ വീക്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന്. 2026 ഫെബ്രുവരി 21-ന് ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഫാഷൻ വീക്കിലാണ് ഖുഷി തൻ്റെ കളക്‌ഷൻസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫാഷൻ സ്‌കൗട്ടിൻ്റെ വൺസ് ടു വാച്ച് എന്ന പരിപാടിയിൽ 'കലന്ത - അവേക്കണിങ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്' എന്ന പേരിൽ എട്ട് ഔട്ട്‌ഫിറ്റുകളാണ് കാണികളുടെ പ്രശംസ നേടിയെടുത്തത്. അന്ന് ഷോസ്‌റ്റോപ്പറായി എത്തിയതാകട്ടെ നടി പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയും.

പഠനം നിർബന്ധമാണ്

ഖുഷി കുമാറിൻ്റെ ഡിസൈനുകളിൽ ഒന്ന് (Image courtesy the designer)

എന്നാൽ ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ വളരെ കാലത്തെ പരിശ്രമമുണ്ട്. റാമ്പിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപേ ഫാഷൻ ലേകത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യം ഖുഷിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പലയിടത്തും പോയി പല ഡിസൈനർമാരയെും നേരിൽ കണ്ട് ഫാഷൻ വ്യവസായത്തെ കുറിച്ചും മറ്റും അവർ പഠിച്ചെടുത്തു. എന്തിന് പറയണം പിആർ, കയറ്റുമതി, തുണിത്തരങ്ങൾ, വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലെ അറിവുകൾ ഖുഷി സായക്തമാക്കി.

ഓരോ വേഷവും നൽകുന്നത് ഓരോ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളാണ്. ഓരോ കഥകളാണ് എന്നാണ് ഖുഷിയുടെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാഷൻ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്ന മോഹം ഉടലെടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ലണ്ടനിൽ എത്തുന്നതും. അവിടെ തെരുവുകളിൽ നിന്നും വിൻ്റേജ് സ്‌റ്റോറുളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌ത വസ്‌തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു. സ്‌റ്റൈലിങ്, ഡിസൈൻ, സിലൗറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ വ്യത്യസ്‌തത കൊണ്ടുവരാനും ഖുഷി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

ഖുഷി കുമാറിൻ്റെ ഡിസൈനുകളിൽ ഒന്ന് (Image courtesy the designer)

നിറത്തിന് പിന്നിൽ സിന്ദൂരം

ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രേക്ഷകർ മനസിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. വിവാഹം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവയില്ല ഇന്ത്യൻ വസ്‌ത്രങ്ങൾ. രാജ്യത്തിൻ്റെ കരകൗശല വൈദഗ്‌ധ്യം ഒരു സമകാലിക വാർഡ്രോബിൽ നിലർത്താനാണ് ശ്രമം. ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതകൾ ഏറെയാണ്. അതിലെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഫാഷനിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം. ഇത്തരത്തിൽ പുതിയതും പഴയതുമായ ഒരു കോമ്പോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ഖുഷി കുമാർ പറയുന്നു.

യുകെയിലെ പ്രസിദ്ധമായ മാഞ്ചസ്‌റ്റർ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ എക്‌സ്‌പോഷർ ലഭിച്ചതെന്നും ഖുഷി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ദിവസം തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹ ഫോട്ടോ നോക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. വിവാഹിതരായ സ്‌ത്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിന്ദൂരത്തിൻ്റെ കടും ചുവപ്പ് നിറം ഏറെ ആകർഷിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഫാഷൻ വീക്കിൽ ആ നിറത്തിലുങ്ങ ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഡൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബർഗണ്ടി വെൽവെറ്റി തെരഞ്ഞെടുത്തായിരുന്നു പരീക്ഷണം. അതിൽ ഗോൾഡൻ വർക്ക് കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ സംഗതി ഉഷറായി.

