റബര് വിട്ട് റംബൂട്ടാനിലേക്ക്, കേരളത്തില് പുതിയ ട്രെൻഡ്, യുവകര്ഷകരുടെ വരുമാനം കോടികള്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 25,000 ഏക്കറിലാണ് റംബൂട്ടാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ഒരു ലക്ഷം ടൺ ഉൽപ്പാദനവും 1,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : August 3, 2026 at 3:44 PM IST
എറണാകുളം: ഒരു കാലത്ത് മലയോര മേഖലകളുടെ പച്ചപ്പും സമൃദ്ധിയുമായിരുന്ന റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് പതുക്കെ ചുവപ്പിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു. ജൂൺ മാസത്തെ ഇടവപ്പാതി തകർത്തുപെയ്യുമ്പോൾ മധ്യകേരളത്തിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് കറയൊഴുകുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് കൺകുളിർക്കെ കായ്ച്ചുകിടക്കുന്ന റംബൂട്ടാൻ പഴങ്ങളുടെ ചുവപ്പ് രാശിയാണ്. വീട്ടുപറമ്പിലെ കൗതുകക്കനിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 'ട്രെൻഡിങ്' വാണിജ്യവിളയായി റംബൂട്ടാൻ മാറിയത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു.
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, വയനാട്, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ യുവകർഷകർ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്തും റംബൂട്ടാൻ തോട്ടങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. റംബൂട്ടാൻ മാംഗോസ്റ്റിൻ ഫാർമേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 25,000 ഏക്കറിലാണ് റംബൂട്ടാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ഒരു ലക്ഷം ടൺ ഉൽപ്പാദനവും 1,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വർധിച്ച ലാഭവും കുറഞ്ഞ അധ്വാനവും
"ഹെക്ടറിന് 20x20 എന്ന അളവിൽ തീവ്രകൃഷിയായും, 40x40 എന്ന അളവിൽ വിസ്തൃത കൃഷിയായും റംബൂട്ടാൻ ചെയ്യാം. നടീലിൻ്റെ മൂന്നാം വർഷം മുതൽ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങും. മൂന്നാം വർഷത്തിൽ 30 കിലോഗ്രാം കിട്ടുന്ന മരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ 70 കിലോഗ്രാമും, പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 300 കിലോഗ്രാം വരെയും വിളവ് ലഭിക്കും. കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപ നിരക്കിൽ കണക്കാക്കിയാൽ പോലും ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 30,000 രൂപ വരുമാനം നേടാം" റംബൂട്ടാൻ കൃഷിയുടെ രീതികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും തിരുമാറാടിയിലെ റംബൂട്ടാൻ മാംഗോസ്റ്റിൻ ഫാർമേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് എം.സി. സാജു വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റു പരമ്പരാഗത വിളകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവും ഉയർന്ന വരുമാനവുമാണ് റംബൂട്ടാൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് പരമാവധി 2.5 മുതൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, നാല് വർഷം വിളവെടുത്ത ഒരു ഹെക്ടർ റംബൂട്ടാൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് 14 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിച്ചതായി എറണാകുളത്തെ കർഷകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണച്ചെലവ് വെറും 60,000 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു.
പ്രധാന വെല്ലുവിളികളും ഭാവിയും
വരുമാന സാധ്യതകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും, വിളവെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള വിപണനത്തിലാണ് കർഷകർ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത്. റംബൂട്ടാൻ മരത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ പഴുക്കുന്ന ഫലമായതിനാൽ വിളവെടുത്ത ശേഷം അധികനാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കില്ല. ഇതിനായി റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്, ആധുനിക പാക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
നിലവിൽ ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു വിപണികളിലേക്കാണ് പ്രധാനമായും റംബൂട്ടാൻ അയക്കുന്നത്. ഇത് ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചാൽ കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി റംബൂട്ടാനെതിരെ വരുന്ന വ്യാജ രോഗപ്രചരണങ്ങൾ കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ഗൾഫ് കയറ്റുമതി
കേരളത്തിലെ റംബൂട്ടാൻ സീസൺ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വേനൽക്കാലത്തോട് ഒത്തു വരുന്നതിനാൽ വൻ കയറ്റുമതി സാധ്യതയാണുള്ളത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വിപണി കണ്ടെത്താനും, കോൾഡ് ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ശക്തിപ്പെടുത്താനും, മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ പിന്തുണ വേണമെന്നാണ് കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യം. റംബൂട്ടാൻ കൃഷിയുടെ ഭാവിയും വെല്ലുവിളികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കർഷകരും വിദഗ്ധരും വ്യവസായികളും പങ്കെടുക്കുന്ന 'റംബൂട്ടാൻ കോൺക്ലേവ് 2026' ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് വച്ച് നടക്കും.
റംബൂട്ടാൻ കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാം?
സമൃദ്ധമായ മഴയും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും ഉള്ള കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ റംബൂട്ടാൻ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ശരിയായ ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശാസ്ത്രീയമായി പരിപാലിച്ചാൽ നടീൽ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം വർഷം മുതൽ തന്നെ റംബൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ആദായം എടുത്തു തുടങ്ങാം.
അനുയോജ്യമായ മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും
- കാലാവസ്ഥ: നന്നായി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന, ഉയർന്ന ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് റംബൂട്ടാന് ആവശ്യം.
- മണ്ണ്: വെള്ളക്കെട്ടില്ലാത്ത, ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള ഏതു മണ്ണിലും റംബൂട്ടാൻ വളരും. എങ്കിലും നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള ചരൽ കലർന്ന മണ്ണോ ചുവന്ന മണ്ണോ ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.
മികച്ച ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
വിത്തു മുളപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന തൈകൾ നടുന്നത് വഴി കായ്ക്കാൻ 7 മുതൽ 8 വർഷം വരെ എടുക്കാം. മാത്രമല്ല, അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആൺചെടികൾ ആകാനും ഗുണനിലവാരം കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ബഡ്ഡ് തൈകൾ മാത്രം കൃഷിക്കായി തzരഞ്ഞെടുക്കുക. കേരളത്തിൽ മികച്ച വിളവ് തരുന്ന പ്രധാന ഇനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്...
- എൻ 18 (N18): കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഇനം. വലിയ പഴങ്ങളും നല്ല ചുവപ്പ് നിറവും ഉള്ളതായിരിക്കും.
- റോങ്റിയൻ: അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശസ്തമായ തായ്ലൻഡ് ഇനം. മികച്ച മധുരവും നല്ല ചുവപ്പ് നിറവുമുള്ള പഴങ്ങൾ.
- സ്കൂൾ ബോയ്: മഞ്ഞ കലർന്ന ചുവപ്പ് നിറമുള്ള കായ്കൾ.
- മലേഷ്യൻ ഇനങ്ങൾ: ഇ 35 (E35) പോലുള്ള ഇനങ്ങളും കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നുണ്ട്.
നടീൽ രീതി
സാധാരണയായി തൈകൾ തമ്മിൽ 30 അടി (9 മീറ്റർ) എങ്കിലും അകലം പാലിക്കണം. എന്നാൽ കൃത്യമായ പ്രൂണിംഗ് (കമ്പുകോതൽ) നടത്തുകയാണെങ്കിൽ 20 x 20 അടി അകലത്തിലും നടാം. 1 മീറ്റർ നീളം, 1 മീറ്റർ വീതി, 1 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കുഴികൾ എടുക്കുക. കുഴിയുടെ മുകൾഭാഗത്തെ മണ്ണും 20 കിലോ ഗ്രാം ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ, 1 കിലോ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്, മേൽമണ്ണ് എന്നിവ നന്നായി കലർത്തി കുഴി നിറയ്ക്കുക. കുഴിയുടെ മധ്യത്തിലായി ബഡ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം മണ്ണിനടിയിൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ തൈകൾ നടുക. താങ്ങുകമ്പ് നാട്ടി തൈകൾ കാറ്റിൽ ഉലയാതെ കെട്ടി നിർത്തണം. ചെറിയ രീതിയിൽ തണൽ നൽകുന്നതും നല്ലതാണ്.
വളപ്രയോഗം
- ജൈവവളം: വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ (മെയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലും) ചാണകപ്പൊടി, കോഴിവളം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് നൽകുക. വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയും ചേർക്കുന്നത് വേരോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
- രാസവളം: ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് NPK (നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്) വളങ്ങൾ നൽകാം. കായ്ക്കുന്ന പ്രായമാകുമ്പോൾ പൊട്ടാഷിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നത് പഴങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരവും വലിപ്പവും നൽകാൻ സഹായിക്കും.
നനയ്ക്കലും പ്രൂണിംഗും
വേനൽക്കാലത്ത് കൃത്യമായി നനയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തൈകളുടെ ചുവട്ടിൽ എപ്പോഴും ഈർപ്പം നിലനിർത്തണം. എന്നാൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. തുള്ളിനന രീതിയാണ് റംബൂട്ടാന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.
പ്രൂണിംഗ് (കമ്പുകോതൽ): റംബൂട്ടാൻ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണിത്. ചെടിയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കടന്നുചെല്ലാൻ പാകത്തിൽ ഉള്ളിലെ ഉണങ്ങിയതും ബലമില്ലാത്തതുമായ കമ്പുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റണം. ചെടിയുടെ ഉയരം എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നത് വിളവെടുപ്പ് എളുപ്പമാക്കും.
പുഷ്പിക്കലും വിളവെടുപ്പും
കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് റംബൂട്ടാൻ പൂക്കുന്നത്. ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ വിളവെടുക്കാം. പൂക്കുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ല വെയിൽ ആവശ്യമാണ്. ഈ സമയത്ത് നനയ്ക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും. കായ്കൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കൃത്യമായി നനയ്ക്കണം. വവ്വാലുകൾ, പക്ഷികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പഴങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കായ്കൾ പാകമാകുമ്പോൾ മരത്തിന് മുകളിലായി വല വിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.
രോഗ-കീട നിയന്ത്രണം
റംബൂട്ടാനെ സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്നത് മീലിബഗ്ഗുകൾ (വെള്ളപ്പൂച്ചി) ആണ്. ഇതിനെതിരെ വേപ്പെണ്ണ-വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം തളിക്കുകയോ കഠിനമായ ആക്രമണമെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം. മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ബോർഡോ മിശ്രിതം (1%) തളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.