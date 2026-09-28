സംസ്ഥാനത്ത് പേവിഷബാധയേറ്റ് ഈ വർഷം മരിച്ചത് 14 പേർ; മുന്നിൽ കൊല്ലം ജില്ല
സംസ്ഥാനത്ത് നായകടിയേറ്റ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വലിയ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
Published : September 28, 2026 at 9:20 AM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ചത് 14 പേർ. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നായ്ക്കളുടെ കടിയിലൂടെയാണ് 99 ശതമാനം പേവിഷബാധയും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് നായകടിയേറ്റത് (2,18,066 പേർക്ക്). തെരുവുനായ നിയന്ത്രണത്തിന് വിവിധ പദ്ധതികളും സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലും ഉണ്ടായിട്ടും തദ്ദേശസ്ഥാപനതലത്തിൽ നടപടികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരാൻ കാരണം.
2026ൽ പേവിഷബാധയേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. നാലുപേരാണ് ജില്ലയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നായകടിയേറ്റുള്ള പേവിഷബാധ മൂലം മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മൂന്ന് മരണവും കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓരോ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ പേവിഷമരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
വർഷംതോറും കൂടുന്ന നായകടി
സംസ്ഥാനത്ത് നായകടിയേറ്റ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വലിയ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2021ൽ 2,21,379 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2022ൽ ഇത് 2,88,866 ആയി. 2023ൽ 3,06,427, 2024ൽ 3,16,793, 2025ൽ 3,69,272 എന്നിങ്ങനെയായി കേസുകൾ ഉയർന്നു. പേവിഷബാധ മരണങ്ങളിലും കാര്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട്. 2021ൽ 11 പേർ മരിച്ചപ്പോൾ 2022ൽ 27, 2023ൽ 25, 2024ൽ 26, 2025ൽ 33 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മരണങ്ങൾ. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 14 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
2026ലെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്
|ജില്ല
|നായ കടിയേറ്റ കേസുകൾ
|പേവിഷമരണം
|തിരുവനന്തപുരം
|34,435
|3
|കൊല്ലം
|25,074
|4
|പത്തനംതിട്ട
|10,088
|0
|ആലപ്പുഴ
|17,805
|0
|കോട്ടയം
|14,992
|1
|ഇടുക്കി
|6,824
|1
|എറണാകുളം
|22,457
|1
|തൃശൂർ
|25,179
|1
|പാലക്കാട്
|22,292
|1
|മലപ്പുറം
|7,306
|0
|കോഴിക്കോട്
|11,148
|1
|വയനാട്
|4,075
|0
|കണ്ണൂർ
|10,820
|0
|കാസർഗോഡ്
|5,571
|1
ആകെ
|2,18,066
|14
നടപ്പാക്കൽ മന്ദഗതിയിൽ
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് തെരുവുനായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക നടപടികൾക്ക് വേഗം കൈവന്നിട്ടില്ല. നായ്ക്കളെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് പ്രധാന തടസം. നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം, പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്, ഷെൽട്ടർ സൗകര്യം എന്നിവയിൽ തുടരുന്ന പോരായ്മകളും തെരുവുനായ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് നായ്ക്കളുടെ ദയാവധം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കുന്നതും പരിമിതമാണ്. ഇതിനായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരും ഗതാഗത സംവിധാനവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പല തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇവ ഇതുവരെ ഒരുക്കാനായിട്ടില്ല.
പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ അനിവാര്യം
പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പാക്കാൻ അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ (എബിസി) കേന്ദ്രമോ, നായ്ക്കളെ സുരക്ഷിതമായി പാർപ്പിക്കാൻ കെന്നലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമോ ആവശ്യമാണ്. ഇതിനുപുറമെ നായപിടിത്തത്തിനായി വാഹനങ്ങളും പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ നിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഭൂമി കണ്ടെത്തൽ പൂർത്തിയായില്ല
തെരുവുനായ്ക്കൾക്കായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക് ജില്ല കലക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വനാതിർത്തികളോട് ചേർന്നുള്ള വനഭൂമി ഇതിനായി കണ്ടെത്തണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ അനുയോജ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്തി വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതായി ഒരു ജില്ലയിൽനിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
കുത്തിവയ്പിന് 18 കോടി
നായ്ക്കൾക്ക് പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകുന്നതിനായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൂട്ടായി ഏകദേശം 18 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ തുടരുകയാണ്. വിപുലമായ തോതിൽ വാക്സിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് നായപിടിത്ത സംഘങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ, വാക്സിനുകൾ, വെറ്ററിനറി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിമിതമായ വിഭവശേഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസമാകുന്നു.
വന്ധ്യംകരണം മാത്രം പോരാ
നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണമോ വാക്സിനേഷനോ മാത്രം കൊണ്ട് പേവിഷബാധ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. മൃഗനിയന്ത്രണം, മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യപരിചരണം, പരിസ്ഥിതി ഇടപെടൽ എന്നിവ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള ദീർഘകാല പ്രവർത്തനമാണ് ആവശ്യമായത്. തുടർച്ചയായി എട്ടുമുതൽ പത്തുവർഷം വരെ അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പദ്ധതിയും വ്യാപകമായ പേവിഷ പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷനും നടപ്പാക്കണം. ഇതിനൊപ്പം മാലിന്യസംസ്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കുക, വന്യജീവികളിലെ പേവിഷബാധ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗവ്യാപനം നിരീക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികളും ആവശ്യമാണ്. അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ മാത്രം നടപ്പാക്കിയാൽ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകില്ലെന്നും, മാസ് വാക്സിനേഷൻ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി നിരവധി വർഷങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പേവിഷബാധ ഒഴിവാക്കാൻ നായകടി തടയുന്നതിനൊപ്പം തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം, വന്ധ്യംകരണം, തുടർച്ചയായ വാക്സിനേഷൻ, ഷെൽട്ടർ സംവിധാനം, മാലിന്യസംസ്കരണം, വളർത്തുമൃഗ പരിപാലനം എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള ദീർഘകാല പദ്ധതി അനിവാര്യമാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലോക പേവിഷബാധ ദിനം
എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 28നാണ് ലോക റാബിസ് ദിനം അഥവാ ലോക പേവിഷബാധ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ റാബിസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്ചറുടെ ചരമദിനമാണ് സെപ്റ്റംബർ 28. ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് ഫോർ റാബിസ് കൺട്രോൾ ആണ് 2007ൽ ഈ ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. 2026ലെ ലോക പേവിഷബാധ ദിന തീം ഒരുമിച്ച് ശക്തമാണ് എന്നതാണ്. മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യമേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഇത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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രോഗബാധയും തടയലും
നായ്ക്കളുടെ കടിയിലൂടെയാണ് 99 ശതമാനം പേവിഷബാധയും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത്. ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായാൽ റാബിസ് നൂറുശതമാനവും മാരകമാണ്. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് നൽകുന്ന വാക്സിനേഷനിലൂടെ ഇത് പൂർണമായും തടയാൻ സാധിക്കും. നായ കടിച്ചാൽ കടിയേറ്റ ഭാഗം കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. മുറിവിന് മുകളിൽ മഞ്ഞൾ, മുളകുപൊടി, കുമ്മായം, എണ്ണ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ പുരട്ടരുത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തി ആൻ്റി റാബിസ് വാക്സിനും മറ്റ് ആവശ്യമായ ചികിത്സകളും ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
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