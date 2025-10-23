ETV Bharat / lifestyle

ഭക്ഷണപ്രിയരുടെ പറുദീസ! ലോണ്‍ലി പ്ലാനറ്റിന്‍റെ മികച്ച 25 യാത്രാനുഭവങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകളും

ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രുചിവൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടായ കേരളത്തില്‍ ഓരോ വീടിനും ഓരോ രുചിയാണ്.

കേരള ഭക്ഷണം (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 1:46 PM IST

Updated : October 23, 2025 at 3:07 PM IST

ച്ചപ്പിന്‍റെയും കുളിര്‍മയുടെയും സൗന്ദര്യം ഒരു പോലെ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഇടമാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയില്‍ മുന്‍നിരയില്‍ കേരളം നില്‍ക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല ഭക്ഷണ പ്രേമികളുടെ പറുദീസയുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളം. ഇപ്പോഴിതാ ലോക പ്രശസ്‌ത അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ-മാഗസീനായ ലോണ്‍ലി പ്ലാനറ്റിന്‍റെ 2026 ലെ 25 യാത്രാനുഭവങ്ങളില്‍ കേരളത്തിന്‍റെ രുചികൂട്ടുകളും ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കേരളത്തിന്‍റെ രുചി

കേരളത്തിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ രുചി വൈവിധ്യങ്ങലാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ കലവറയായിരുന്നു മുന്‍പ് കേരളം. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പ്രാചീനകേരളം പുലര്‍ത്തിയ സംസ്കാരവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെയാണ്.

പരമ്പരഗത സദ്യ മുതല്‍ കടല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ വരെ നീളുന്ന നിരവധി വിഭവങ്ങളുണ്ടിവിടെ. വാഴയില്‍ വിളമ്പുന്ന സദ്യ, അപ്പം മുട്ട, പൊരിച്ച പത്തിരി, താറാവ് കറി, കോഴിക്കറി, പോത്തിറച്ചി, ആട്ടിറച്ചി, കല്ലുമ്മക്കായ, പഴം പൊരി, പായസം അങ്ങനെ നീളുന്നു ആ പട്ടിക. ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ കോണിലുള്ള ഭക്ഷണ പ്രേമികളേയും കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണ പെരുമകൊണ്ട് ആകര്‍ഷിക്കുകയാണ്.

ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രുചിവൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടായ കേരളത്തില്‍ ഓരോ വീടിനും ഓരോ രുചിയാണ്. ഓരേ വിഭവം തന്നെ പലരീതിയില്‍ പാകം ചെയ്യുന്ന രുചി ഭേദങ്ങളുടെ നാടാണിത്. ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ഇന്ത്യന്‍ ഭക്ഷണ ശാലകള്‍ക്കും കേരള വിഭവങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ നാള്‍ക്കുനാള്‍ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ പേരും പെരുമയുമൊക്കെ വര്‍ധിച്ചു വരികയാണ്. മലയാള രുചികള്‍ തേടി മാത്രം സഞ്ചാരികള്‍ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താറുണ്ടെന്നതും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്.

സദ്യ (Getty Images)

അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2026-ലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 25 യാത്രാനുഭവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ, "കേരളത്തിന്‍റെ രുചി സംസ്‌കാരത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുക" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ മുൻനിര യാത്രാ ഗൈഡായ ലോൺലി പ്ലാനറ്റ് കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. രുചിവൈവിധ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഇടമായി മാറിയ സംസ്ഥാനം.

പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം

കേരളത്തിലെ രുചി കൂട്ടുകള്‍ മാത്രമല്ല വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേയ്ക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. അമൂല്യമായ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളും സാന്നിധ്യം കൂടിയാണ്. ഭൂമിശാസ്‌ത്രപരമായ സവിശേഷതകള്‍കൊണ്ട് തന്നെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയില്‍പോലും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം.

പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും അറബിക്കടലുമെല്ലാം കണ്ണിന് കുളിര്‍മ നല്‍കുന്ന മനോഹര കാഴ്‌ചകള്‍ തന്നെയാണ്. 44 നദികളും കായലും കടലുമുള്ള നാടാണിത്. 14 ജില്ലകളിലും പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്‌ചയാണ്. ഒരിക്കല്‍ പോയവരെ പിന്നെയും പോകാന്‍ കൊതിപ്പിക്കുന്ന നാട്.

കേരളത്തിന്‍റെ വടക്കന്‍ ജില്ലകളിലാണെങ്കില്‍ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും ഉൾപ്പെടെ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയാൽ സമ്പന്നമാണ്. ബേക്കല്‍ കോട്ട മുതല്‍ പൊസടി ഗുംബെ വരെ ചുറ്റി കറങ്ങാം. മാത്രമല്ല തനത് കലാരൂപമായ തെയ്യവും തിറയുമൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ പൈതൽമലയും പയ്യാമ്പലം ബീച്ചും തലശ്ശേരിയും മാഹിയുമൊക്കെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന അടയാളങ്ങളാണ്.

പ്രശാന്തസുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥയും വനവും കുന്നുകളും മലകളും കൃഷിയിടങ്ങളും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന വയനാടും കാണാം. കോഴിക്കോടിനെ വയനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട പാതയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം. കുത്തനെ വളവും തിരിവുകളുമുള്ള റോഡും അഗാധമായ കൊക്കകളുടെ ഭീതിനിറയ്ക്കുന്ന പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഇടതൂർന്ന വനപ്രദേശങ്ങളും സഞ്ചാരികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ യാത്രാനുഭവം പകര്‍ന്നു നല്‍കും.

കപ്പ (ETV Bharat)

മൊഹബ്ബത്തിന്‍റെ താളം പിടിക്കുന്ന നഗരമാണ് കോഴിക്കോട്. ഭക്ഷണത്തിന്‍റെയും കടലിന്‍റെയും സ്നേഹത്തിന്‍റെയും അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകമാണ് കോഴിക്കോട്. മാത്രമല്ല കോഴിക്കോടന്‍ ബിരിയാണിയും കക്കയും കല്ലുമായുമൊക്കെ മനസും വയറും നിറച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം.

മരങ്ങൾ ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന വീഥികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യവിരുന്നും ഓളപ്പരപ്പിന്‍റെ മനോഹാരിതയും ആസ്വദിക്കണമെങ്കില്‍ നേരെ മലപ്പുറത്തേക്കും പോകാം. പുളിക്കക്കടവിലെ ബിയ്യം കായലിലൂടെ ബോട്ട് യാത്രയും ഭാഷാപിതാവിന്‍റെ ജന്മംകൊണ്ട് പവിത്രമായ തിരൂർ തുഞ്ചൻപറമ്പിലെത്തിയാൽ ഭാഷാ മ്യൂസിയവും കൊടികുത്തിമല, വള്ളിക്കുന്നിലെ പനയമാട് പക്ഷിസങ്കേതം, കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഭംഗിയുമെല്ലാം ആവോളം ആസ്വദിക്കാം. ഇതോടൊപ്പം പോത്തിറച്ചിയും കപ്പയും കോഴിക്കറിയും അപ്പവുമെല്ലാം ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ്.

മധ്യ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാല്‍ ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ബ്രോഡ് വേ ഷോപ്പിങ്, എടപ്പള്ളിയിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് കേരള ഹിസ്റ്ററി, മട്ടാഞ്ചേരി പാലസ്, സാന്താക്രൂസ് ബസ്​ലിക്ക, പരദേശി സിനഗോഗ്, വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ്, വൈപിൻ ഐലൻഡ്, മുസിരിസ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഇടങ്ങള്‍ കൊച്ചിയിലും സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്.

കല്ലുമ്മക്കായ (ETV Bharat)

വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എത്തുന്ന ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് അതിരാവിലെ ഒരു ജീപ്പ് സഫാരി നടത്തിയും മനോഹരമായ സൂര്യോദയം കണ്ടും ഇടുക്കി ജില്ലയെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാം. ഇരവികുളം നാഷനൽ പാർക്ക്, ടോപ് സ്റ്റേഷൻ, മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം, ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, ചിന്നക്കനാൽ, ആനയിറങ്കൽ, പള്ളിവാസൽ എന്നിവയും വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ്.

അതുപോലെ കുട്ടനാടിന്‍റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടുകളിലും ശിക്കാര വള്ളങ്ങളിലും കയറി കായലിന്‍റെ ഭംഗിയും ആവോളം ആസ്വദിക്കാം. എന്നാല്‍ ആലപ്പുഴയില്‍ എത്തിയാല്‍ കടല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഹൈലറ്റ്. കൊഞ്ചും കരിമീനുമെല്ലാം കൊതിപ്പിക്കുന്ന രുചികൊണ്ട് ഭക്ഷണപ്രിയരെ ഏറെ ആകര്‍ഷിപ്പിക്കും.

മീന്‍ വിഭവം (ETV Bharat)

കേരളത്തിന്‍റെ തേക്കേയറ്റ ജില്ലയില്‍ എത്തിയാല്‍ മനോഹരമായ ബിച്ച് തന്നെയാണ് സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. 2025 ൽ സഞ്ചാരികൾ എത്താൻ കൊതിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച നാടാണ് തിരുവനന്തപുരം. കോവളം ബീച്ചും വര്‍ക്കലയും വിഴിഞ്ഞവുമെല്ലാം ആസ്വദിക്കാം. കേരളത്തിന്‍റെ ഒട്ടുമിക്ക ഭക്ഷണവും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും. കോണ്ടിനെന്റല്‍ ഭക്ഷണം മുതല്‍ വടക്കേ ഇന്ത്യന്‍, ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ രുചികളും തനി നാടന്‍ രുചികളും ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണശാലകളും സുലഭമാണ്.

