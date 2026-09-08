പച്ചക്കറികൾ ആഴ്ചകളോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കണോ? ഇതാ ചില വഴികൾ...
കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അതേപടി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പറ്റാത്തവയുമുണ്ട്.
Published : September 8, 2026 at 5:03 PM IST
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും അടുക്കളകളിലും ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ അഥവാ ഫ്രിഡ്ജ്. ഉണരുന്നത് മുതൽ കിടക്കുന്നത് വരെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്ന ശീലം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. പാൽ സൂക്ഷിക്കാൻ, മിച്ചം വന്ന ഭക്ഷണം കേടുകൂടാതെ വയ്ക്കാൻ, പച്ചക്കറികൾ വയ്ക്കാനും എടുക്കാനും എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറെയാണ്.
പുറത്ത് നിന്ന് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും വാങ്ങിയാൽ അത് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന ശീലവുമുണ്ട്. കേടുകൂടാതെയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അതേപടി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പറ്റാത്തവയുമുണ്ട്.
ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ചില വസ്തുക്കൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചിയും ഗുണവും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്താണ് വയ്ക്കേണ്ടതെന്നും എന്താണ് വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ സമയം എങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാന് പാടില്ലാത്തവ
മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിയുക. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം..
- ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ രുചിയിലും അന്നജത്തിൻ്റെ അളവിലും മാറ്റം വരും.
- വെളുത്തുള്ളി: ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ മുളക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലികൾ കട്ടിയുള്ളതാകുകയും രുചി കുറയുകയും ചെയ്യും.
- തക്കാളി: വാങ്ങിയാലുടൻ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തണുപ്പ് ഇവയുടെ സ്വാഭാവിക രുചിയും ഘടനയും മാറ്റിയേക്കാം.
- ഉള്ളി: ഫ്രിഡ്ജിൽ അമിതമായ ഈർപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി മൃദുവാകാനും അതിൽ പൂപ്പൽ പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
- തേൻ: സാധാരണ താപനിലയിൽ തേൻ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെയിരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അത് കട്ടിയാവുകയോ ചില്ലുപോലെ ഉറയുകയോ ചെയ്തേക്കാം.
- ബ്രെഡ്: ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതിരിക്കില്ല. അത് ഉണങ്ങി കട്ടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- പഴം/ഏത്തപ്പഴം: തൊലി കറുത്ത നിറത്തിലാകും. ഇത് പഴത്തെ നന്നായി പഴുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.
- തണ്ണിമത്തൻ: ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതുമൂലം ഗുണവും മധുരവും കുറയുന്നു.
പച്ചക്കറികൾ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ
ഫ്രിഡ്ജിൽ ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവ കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെയിരിക്കാനും പാഴാകുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതിനായി ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- പച്ചക്കറികൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാക്കിയ ശേഷം അവ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ പൊതിയുക. അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക.
- നാരങ്ങകൾ അടപ്പുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
- ഇഞ്ചി ഒരു ബാഗിലാക്കി അൽപ്പം തുറന്ന് വയ്ക്കുക. ഇത് ബാഗിൽ ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തടയും.
- പച്ചമുളക് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവയുടെ ഞെട്ട് നീക്കം ചെയ്യുക. അതുപോലെ മല്ലിയില വേര് നീക്കം ചെയ്തും സൂക്ഷിക്കാം.
- പനീർ, ചീസ് എന്നിവ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ പൊതിഞ്ഞ് വായു കടക്കാത്ത വിധം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
- മിച്ചം വന്ന ഭക്ഷണം ആഴ്ചകളോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ച് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.
- പാലും പാൽ ഉത്പ്പന്നങ്ങളും ദീർഘനേരം പുറത്തുവയ്ക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം.
- തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിലോ സാധാരണ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിലോ വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഗുണനിലവാരമുള്ളതും വായു കടക്കാത്തതുമായ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ശീലങ്ങൾ
ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില ശീലങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭക്ഷണം പാഴായി പോകുന്നതും അമിതമായ കരണ്ട് ബില്ലിനെയും കുറയ്ക്കുന്നു. അതിനായി വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും.
- സീസൺ ഏതായാലും താപനില നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിൽ നിലനിർത്തുക.
- മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് ഷെൽഫുകളും ട്രേകളും വൃത്തിയാക്കുക. അവ നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം തിരികെ വയ്ക്കുക.
- അനുയോജ്യമായ ഒരു അപ്ലയൻസ് ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് റഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ പുറംഭാഗം വൃത്തിയാക്കുക.
- വൈദ്യുതി തടസം നേരിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണ്. ദീർഘനേരം വൈദ്യുതിയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വാതിൽ ഇടയ്ക്കിടെ തുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇതുമൂലം ഉള്ളിലെ തണുത്ത വായു പുറത്തുപോകാൻ ഇടയാക്കും.
- വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുന്നതിനായി രാത്രികളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു രീതിയല്ല. ഇത് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയും അവ കേടാകുന്നതിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
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അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉള്ള വീടുകളിൽ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്ന ശീലം വളരെ കൂടുതലാണ്. തുറന്നാൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ അടക്കാതെയും പോകുന്നു. ഇത് മൂലം തണുത്ത വായു പുറത്തേയ്ക്ക് പോകും. താപനില നിലനിർത്താൻ കംപ്രസറിന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കും.
ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള വഴികൾ
ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ മടിപിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചിലർക്ക്. എന്നാൽ ഇനി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.
- വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്ലഗ് ഊരിമാറ്റുക. ഇനി ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പുറത്തെടുക്കുക.
- ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അൽപ്പം ബേക്കിങ് സോഡയോ നാരങ്ങാനീരോ കലർത്തി മൃദുവായ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഉൾഭാഗം തുടയ്ക്കുക.
- ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വാതിലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ പഴയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക.
- വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായി ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തിരികെ വയ്ക്കുക.
- ഫ്രിഡ്ജിൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അൽപ്പം ബേക്കിങ് സോഡയോ കാപ്പിപ്പൊടിയോ ഇട്ട ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. ഇത് ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ സഹായിക്കും.
വൃത്തിയുള്ളതും ചിട്ടയായതുമായ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അടുക്കളയുടെ ഭംഗിക്ക് മാത്രമല്ല പ്രധാന്യം നൽകുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും വിവിധതരം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം പാഴാകുന്നത് കുറയ്ക്കാനും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
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