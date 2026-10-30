ഭർത്താവിൻ്റെ ദീർഘായുസിനായി കഠിനവ്രതം; കോഴിക്കോട്ടും ഭക്തിസാന്ദ്രമായി കർവ ചൗത്ത്
അതിരാവിലെ മുതൽ പ്രാർഥനകളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വ്രതം രാത്രി ഏറെ വൈകുന്നത് വരെ നീളും
Published : October 30, 2026 at 2:15 PM IST
രജിത്ത് കുമാര് എം.ടി
കോഴിക്കോട്: ഭർത്താവിൻ്റെ ദീർഘായുസിനായി അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച്, മണവാട്ടിയെപ്പോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർവ ചൗത്ത് വ്രതം കോഴിക്കോട്ടും ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. കാർത്തിക മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർത്തി തിഥിയിൽ അതിരാവിലെ തുടങ്ങി അർധരാത്രി ചന്ദ്രനെ ദർശിക്കുന്നത് വരെ നീളുന്ന ഈ കഠിനവ്രതം നഗരത്തിലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ വീടുകളെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വർണാഭമാക്കി. പൂർവികർ പകർന്നുനൽകിയ ഈ അനുഷ്ഠാനം ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്.
അതിരാവിലെ മുതൽ പ്രാർഥനകളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വ്രതം രാത്രി ഏറെ വൈകുന്നത് വരെ നീളും. ഭർത്താവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ആയുസിനും വേണ്ടിയുള്ള ഈ ചടങ്ങിനായി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച്, ഇരുകൈകളിലും മൈലാഞ്ചി അണിഞ്ഞ് മണവാട്ടിയെപ്പോലെയാണ് സ്ത്രീകൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. രാത്രിയോടെ ബന്ധുവീടുകളിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഇവർ പാർവതീ ദേവിയെയാണ് പ്രധാനമായും പൂജിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ ശിവൻ, ഗണപതി, കാർത്തികേയൻ എന്നീ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ വ്രതം അനുഷ്ടിച്ച് ചന്ദ്രനെ കണ്ടതിനുശേഷം ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്നതോടെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിൻ്റെ ദീർഘായുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് കോഴിക്കോടുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളായ ശിൽപ്പ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായി എല്ലാവരും വട്ടത്തിലിരുന്ന് മുന്നിൽ വച്ച താലങ്ങളിൽ തീർഥജലം, മധുരം, ബീൻസ്, പയർ, അരി, വെള്ളരി, കർപ്പൂരം, ദീപം, കുങ്കുമം, വെള്ളി എന്നിവ വച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രാർഥന ചൊല്ലും. പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രാർഥനയോടെ കൈമാറും. ഈ പ്രാർഥനകളുടെ അവസാനം കൈയിൽ കരുതിയ അരിപ്പയ്ക്കുള്ളിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനെ ദർശിച്ച ശേഷം അരിപ്പയിലൂടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുഖം നോക്കുന്നതോടെയാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകൾക്ക് അവസാനമാവുക. കർവ ചൗത്ത് ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് പാട്ടും നൃത്തവും എല്ലാം ഉണ്ടാകും.
കർവ ചൗത്തിന് പിന്നിലെ വിശ്വാസം
കർവ എന്ന പതിവ്രതയായ സ്ത്രീയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് പിന്നീട് കർവ ചൗത്ത് എന്ന അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങിന് ആധാരമായത്. ഭർത്താവിനൊപ്പം ഒരു നദീതീരത്തായിരുന്നു കർവ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം നദിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഭർത്താവിനെ മുതല പിടികൂടി. ഏറെ ദുഃഖിതയായ കർവ പതിവ്രത ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മുതലയെ നെയ്യ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിടുകയും യമധർമനെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.
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തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ യമധർമനെ ശപിക്കുമെന്ന് കർവ അറിയിച്ചു. കർവയുടെ നിസ്വാർഥമായ ഭർത്തൃസ്നേഹത്തിലും ഭക്തിയിലും ധീരതയിലും സന്തുഷ്ടനായ യമദേവൻ മുതലയെ യമലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയും ഭർത്താവിനെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഐതിഹ്യമാണ് പിന്നീട് കർവ ചൗത്ത് എന്ന അനുഷ്ഠാനത്തിന് കാരണമായത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹം താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്.
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