മഹാലക്ഷ്‌മിയുടെ കടാക്ഷവും ഐശ്വര്യ വര്‍ധനവും; തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തില്‍ വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ...

ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിലൂടെ മനസിനകത്തെയും വീട്ടിലെയും ദുരിതങ്ങളും തിന്മകളും അകലുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട്.

Representative Image (ETV Bharat)
കേരളത്തിലെ ഒരു വിളക്ക് ഉത്സവമാണ് തൃക്കാർത്തിക. ഡിസംബര്‍ നാല് (വ്യാഴാഴ്‌ച) ആണ് ഇത്തവണ തൃക്കാർത്തിക ആഘോഷിക്കുന്നത്. വൃശ്ചികമാസത്തിലെ കാർത്തിക നക്ഷത്രവും പൗർണമിയും ഒരുമിച്ചു വരുന്ന ദിവസമാണിത്.

ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരം ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച് ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ദിവസം, ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ദിനം വ്യത്യസ്‌ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഓരോ പ്രദേശത്തും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേക ആചാരങ്ങളുണ്ട്. ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിലൂടെ മനസിനകത്തെയും വീട്ടിലെയും ദുരിതങ്ങളും തിന്മകളും അകലുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട്. തൃക്കാർത്തിക ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതികൾ പിന്തുടരാം...

വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട സമയം

ജ്യോതിഷിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്‌ച സന്ധ്യാസമയത്താണ് വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കേണ്ടത്. വൃശ്ചികമാസത്തിലെ കാർത്തിക നക്ഷത്രം പൗർണമിയോടൊപ്പം ചേരുന്ന പുണ്യമുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഈ ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തുന്നത്. ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും കടന്നുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഡിസംബര്‍ 4 ന് ചതുര്‍ദശി തിഥി 5 നാഴിക 30 വിനാഴിക വരെ മാത്രമേ നില്‍ക്കുന്നുള്ളൂ. ചതുര്‍ദശി 6 നാഴിക ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളു. ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച്, വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാര്‍ത്തിക നാളാണ് ദേവിയുടെ ജന്മനാള്‍ അഥവാ തൃക്കാര്‍ത്തിക ആയി ആചരിക്കുന്നത്.

വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ

ചിരാതുകൾ: മൺചിരാതുകളാണ് വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതിയ ചിരാതുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവ എണ്ണ കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

എണ്ണ: നെയ്യ്, എള്ളെണ്ണ, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവയാണ് വിളക്കുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ ഉചിതം.

തിരി: പുതിയ തിരികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

അലങ്കാരം: വാഴപ്പിണ്ടിയും ഇളങ്കൂമ്പിലയും (മടലിന്റെ ഇലകൾ) ഉപയോഗിച്ച് വിളക്കുകൾ അലങ്കരിക്കുക. വാഴപ്പിണ്ടിക്കഷണങ്ങളിൽ ചിരാതുകൾ വെച്ചാണ് പലരും വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത്.

Representative Image (ETV Bharat)

വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട രീതി

  1. ആദ്യം പൂജാമുറിയിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.
  2. തുടർന്ന് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ചിരാതുകളിൽ തിരിയിട്ട് വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുക.
  3. തുളസിത്തറ, വരാന്ത, ജനലുകൾ, ബാൽക്കണി, പശുത്തൊഴുത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും വിളക്കുകൾ വയ്ക്കാ‌വുന്നതാണ്.

കാര്‍ത്തിക ദിനത്തിലെ വ്രതം

പ്രഭാതത്തില്‍ കുളിച്ചു ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി ദേവീനാമങ്ങള്‍ ജപിച്ചശേഷം മാത്രം ജലപാനം ചെയ്യുക. വ്രതദിനത്തില്‍ പൂര്‍ണ ഉപവാസം പാടില്ല. അന്നേ ദിവസം ഒരിക്കലൂണ് (ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം) അഭികാമ്യം. അത് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രസാദമാണെങ്കില്‍ അത്യുത്തമം. ലളിതാസഹസ്രനാമം, മഹാലക്ഷ്മീസ്തവം എന്നിവ ഭക്തിപൂര്‍വം ജപിക്കുക. ദേവീക്ഷേത്ര ദര്‍ശനവും നന്ന്. ദേവിയെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് കാര്‍ത്തിക വിളക്ക് തെളിച്ചു ഭക്തിയോടെ ദേവീ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജപിക്കുക.

ഡിസംബര്‍ 5

രോഹിണി ദിനത്തിലും വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം. മൂന്നു ദിവസവും തെളിഞ്ഞ മനസോടെ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ പെട്ടെന്ന് ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

തൃക്കാർത്തികയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും പ്രാധാന്യവും

പാർവതീദേവിയുടെ ജന്മദിനം: ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പാർവതീദേവി കാർത്യായനിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച ദിവസമാണിത്.

ദേവീ സാമീപ്യം: തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തിൽ ദേവീ സാമീപ്യം ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിജയം: തൃക്കാർത്തിക വിളക്കുകൾ അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ പ്രതീകവത്കരിക്കുന്നു. വീടുകളിൽ വിളക്ക് തെളിയിച്ചാൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

തൃക്കാർത്തിക ദിനാശംസകൾ

Representative Image (ETV Bharat)
  • ദീപങ്ങളുടെ പ്രഭയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിറയട്ടെ, എല്ലാ ഇരുളും അകന്നുപോകട്ടെ. തൃക്കാർത്തിക ദിനാശംസകൾ!
  • ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തിൽ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു.
  • തൃക്കാർത്തികയുടെ ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ കാർത്യായനി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകട്ടെ.
  • മനസ്സിലെയും വീട്ടിലെയും ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അകന്ന് ദീപങ്ങളുടെ ശോഭയിൽ ജീവിതം കൂടുതൽ ശോഭനമാകട്ടെ. തൃക്കാർത്തിക ആശംസകൾ!

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

