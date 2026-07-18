ഐശ്വര്യവും സൗഭാഗ്യവും കൊണ്ടുവരുന്ന കർക്കടകത്തിലെ നാലമ്പല പുണ്യയാത്ര; അറിയേണ്ടതെല്ലാം
എല്ലാ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
Published : July 18, 2026 at 2:48 PM IST
ശ്രീരാമം രഘുവരം ഭജേ, സീതാപതിം ദയാനിധിം।
ലക്ഷ്മണം ഭരതം വന്ദേ, ശത്രുഘ്നം ച നമാമ്യഹം॥"
"രഘുകുലത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ, സീതാദേവിയുടെ ഭർത്താവും കരുണയുടെ നിറവുമായ ശ്രീരാമനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരായ ലക്ഷ്മണനെയും ഭരതനെയും വണങ്ങുന്നു. ശത്രുഘ്നനെയും ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു". ധർമ്മത്തിൻ്റെയും സഹോദരസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പ്രതീകങ്ങളായ ഈ നാലുപേരെയും സ്മരിച്ചാണ് ഓരോ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയും നാലമ്പല യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.
കർക്കടകമാസം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള മാസമാണ്. ഈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ആചാരങ്ങളിലൊന്നാണ് നാലമ്പല യാത്ര. ശ്രീരാമൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളായ ഭരതൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ശത്രുഘ്നൻ എന്നിവരുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരേ ദിവസം ദർശിക്കുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിനും കുടുംബ ഐശ്വര്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും സന്താനസൗഭാഗ്യത്തിനും വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. എല്ലാ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
നാലമ്പല യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത
രാമായണത്തിലെ നാല് സഹോദരന്മാർക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നാലമ്പലങ്ങൾ. പുലർച്ചെ തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമാല്യദർശനത്തോടെ യാത്ര ആരംഭിച്ച്, തുടർന്ന് കൂടൽമാണിക്യം (ഭരതൻ), തിരുമൂഴിക്കുളം (ലക്ഷ്മണൻ), പായമ്മൽ (ശത്രുഘ്നൻ) എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി, വൈകീട്ട് വീണ്ടും തൃപ്രയാറിൽ അത്താഴപൂജ ദർശിക്കുന്നതാണ് പരമ്പരാഗത രീതി.
1. തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം (ശ്രീരാമൻ)
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തൃപ്രയാർ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ ക്ഷേത്രമാണ് നാലമ്പല യാത്രയുടെ തുടക്കം. ശംഖം, ചക്രം, ഗദ, അക്ഷമാല എന്നിവയേന്തിയ ചതുർബാഹു ശ്രീരാമനാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. ശാസ്താവ്, ഗണപതി, ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ഹനുമാൻ എന്നിവരാണ് ഉപദേവതകൾ.. ശംഖ്, ചത്രം, വില്ല്, മാല എന്നിവ ധരിച്ച ചതുർബാഹുവായ ശ്രീരാമനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. കരുവന്നൂർ പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം, നാലമ്പലം തീർത്ഥാടനത്തിൽ ആദ്യം സന്ദർശിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ്. വലിയ വട്ടശ്രീകോവിലും, മനോഹരമായ ദാരുശില്പങ്ങളും കൊത്തുപണികളുമുള്ള നമസ്കാര മണ്ഡപവും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
തൃപ്രയാര് ക്ഷേത്രത്തില് പുലര്ച്ചെ മൂന്നിന് ദര്ശനം തുടങ്ങും. ഉച്ചക്ക് 12.30ന് അടച്ച് വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് വീണ്ടും തുറന്ന് രാത്രി എട്ടു വരെ ദര്ശനം അനുവദിക്കും. ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള പുഴയിലെ മീനുകൾക്ക് ‘മീനൂട്ട്’ നടത്തുന്നത് പ്രധാന വഴിപാടാണ് ഇവടെ.
പ്രത്യേകതകൾ
- കൊടികയറി ഉത്സവം നടക്കാത്ത അപൂർവ ക്ഷേത്രം.
- ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിൻ്റെ നായകത്വം വഹിക്കുന്നത് തൃപ്രയാറപ്പൻ.
- ബാധാ-ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം
2. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം (ഭരതൻ)
ശ്രീരാമനെ കാത്ത് തപസനുഷ്ഠിച്ച ഭരതനാണ് ഇവിടെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. ഭരതനു മാത്രമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. ഭരതനെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ചതുർബാഹുവായ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ (ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, ജപമാല എന്നിവ ധരിച്ച) വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 'സംഗമേശ്വരൻ' എന്നും ഈ പ്രതിഷ്ഠ അറിയപ്പെടുന്നു.
വിഗ്രഹത്തിൽ മാണിക്യം ലയിച്ചുചേർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നാണ് 'കൂടൽമാണിക്യം' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ഉപദേവതകളോ, ഗണപതിക്കോ പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഇല്ല. ഇവിടെ ദിവസം മൂന്ന് പൂജകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. താമരപ്പൂവ് മാത്രമാണ് പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, പാൽ, പായസം, എണ്ണ, ശംഖാഭിഷേകം എന്നിവ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല.
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ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കേ അങ്കണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൂത്തമ്പലം, കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയുടെയും കൂത്ത്, കൂടിയാട്ടം തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റും നാല് കുളങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ 'കുലീപിനി തീർത്ഥം' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുളം ക്ഷേത്രമതിൽക്കകത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 03:00 മണി മുതൽ രാവിലെ 11:30 വരെയും, വൈകുന്നേരം 05:00 മണി മുതൽ രാത്രി 08:15 വരെയും ക്ഷേത്രം ദർശനത്തിനായി തുറന്നിരിക്കും. ഉദരരോഗങ്ങൾ മാറാൻ ഭക്തർ വഴുതനങ്ങ നിവേദിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാടാണ്. ആയുർവേദ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത 'മുകൂടി' എന്ന നിവേദ്യം രോഗശാന്തിക്കായി ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു.കൂടാതെ തുലാഭാരം, കൂട്ടുപായസം, താമരമാല സമർപ്പണം, നെയ്പായസം തുടങ്ങിയവയും പ്രധാന വഴിപാടുകളാണ്.
3. തിരുമൂഴിക്കുളം ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം (ലക്ഷ്മണൻ)
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഈ ക്ഷേത്രം 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അനന്തൻ്റെ അവതാരമായ ലക്ഷ്മണനാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ.ആറടി ഉയരമുള്ള ലക്ഷ്മണൻ്റെ വിഗ്രഹം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി നിലകൊള്ളുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ മറയ്ക്കാൻ വെള്ളി കവചം ഇടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, വിഗ്രഹം അതേപടി നിലനിർത്തണമെന്ന ദേവപ്രശ്ന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപമായ കൂടിയാട്ടം പാരമ്പര്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന അപൂർവ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ മഹർഷിമാർക്ക് ഉപദേശിച്ച സ്ഥലമായതിനാലാണ് 'തിരുമൊഴിക്കുളം' (തിരുമൂഴിക്കുളം) എന്ന പേരുണ്ടായത്.
ലക്ഷ്മണന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കദളിപ്പഴം, പാൽപ്പായസം, അപ്പം, കറുകമാല എന്നിവയാണ് ഇവിടെ വഴിപാടുകൾ. ഇതിനുപുറമെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാന വഴിപാടുകൾ പാൽപ്പായസം, അടപ്രഥമൻ, തൃമധുരംഅവിൽ നിവേദ്യം, തട്ടം നിവേദ്യം തുടങ്ങിയവയാണ്. ചരടു ജപം, എള്ളുതിരി എന്നിവയും വഴിപാടാണ്. ദർശന സമയം:
സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 5.00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 വരെയും, വൈകുന്നേരം 5.00 മുതൽ രാത്രി 8.00 വരെയും ക്ഷേത്രം തുറന്നിരിക്കും. സന്താനലബ്ധിക്കായി നടത്തുന്ന അംഗുലീയാങ്കം കൂത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. ആഴ്വാർമാർ പാടി പുകഴ്ത്തിയ ദിവ്യക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. ശിവൻ, ഗണപതി, ശ്രീരാമൻ, സീത, ശാസ്താവ്, ഭഗവതി, ഗോശാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ഉപദേവതകൾ.
4. പായമ്മൽ ശത്രുഘ്നക്ഷേത്രം (ശത്രുഘ്നൻ)
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് അടുത്ത് പായമ്മലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്ത മായ ക്ഷേത്രമാണ് പായമ്മൽ ശത്രുഘ്നക്ഷേത്രം. രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രമായ ശത്രുഘ്നനെ പ്രധാന മൂർത്തിയായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അപൂർവ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. നാലമ്പല ദർശനത്തിൻ്റെ (ശ്രീരാമൻ, ഭരതൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ശത്രുഘ്നൻ) ഭാഗമായി സന്ദർശിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ക്ഷേത്രമാണിത്. പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം ശത്രുഘ്നനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപൂർവ ക്ഷേത്രമാണ്. നാലമ്പല പ്രതിഷ്ഠകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ വിഗ്രഹമാണിവിടുള്ളത്. മറ്റു മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ശ്രീകോവിലാണുള്ളതെങ്കിൽ, പായമ്മലിൽ അത് ദീർഘചതുരാകൃതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സുദർശന ചക്രം സമർപ്പിക്കുന്നതും സുദർശന പുഷ്പാഞ്ജലിയും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാടുകളാണ്. ഇത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഉത്തമമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാം...
- പുലർച്ചെ തന്നെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് സൗകര്യപ്രദം.
- കർക്കടക മാസത്തിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ നേരത്തെ എത്തുക.
- ലളിതവും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യവുമായ വസ്ത്രധാരണം പാലിക്കുക.
- വഴിപാടുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് മുൻഗണന നൽകുക.
- പ്രായമായവരും കുട്ടികളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കുടിവെള്ളം, മരുന്നുകൾ എന്നിവ കരുതുക.
ക്ഷേത്രദർശന സമയം (സീസൺ അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം)
തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം: രാവിലെ ഏകദേശം 4.30–12.00, വൈകിട്ട് 4.30–8.30
കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം: രാവിലെ ഏകദേശം 4.00–11.00, വൈകിട്ട് 5.00–8.00
തിരുമൂഴിക്കുളം ക്ഷേത്രം: രാവിലെ ഏകദേശം 4.30–11.00, വൈകിട്ട് 5.00–8.00
പായമ്മൽ ശത്രുഘ്നക്ഷേത്രം: രാവിലെ ഏകദേശം 5.00–10.30, വൈകിട്ട് 5.00–7.30
കർക്കടക മാസത്തിൽ ദർശനസമയത്തിലും പ്രത്യേക പൂജാ ക്രമങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ദേവസ്വം ക്ഷേത്രം നൽകുന്ന അറിയിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. കർക്കടകത്തിലെ നാലമ്പല യാത്ര ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം മാത്രമല്ല, ശ്രീരാമൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ധർമ്മം, ഭക്തി, സഹോദരസ്നേഹം, ത്യാഗം എന്നീ മൂല്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ആത്മീയ യാത്ര കൂടിയാണ്. ഒരേ ദിവസം നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദർശനം നടത്തി വീണ്ടും തൃപ്രയാറിൽ അത്താഴപൂജ തൊഴുന്നത് അതീവ പുണ്യപ്രദമാണെന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം.
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