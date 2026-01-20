ETV Bharat / lifestyle

പൂത്തുലഞ്ഞ് സ്‌ട്രോബെറി കൃഷി; രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള്‍ തുടങ്ങിയ സംരംഭം വമ്പൻ ഹിറ്റ്, നേടുന്നത് ലക്ഷങ്ങള്‍...

വിളവെടുത്ത സ്‌ട്രോബറികൾ തൊട്ടുടത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിൽപ്പനാക്കായി അയക്കും. ആറ് ലക്ഷത്തിലധികമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വരുമാനം.

strawberry farm (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 3:53 PM IST

ഭുവനേശ്വർ: സരസഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് സ്ട്രോബെറി. വിറ്റാമിനുകൾ, ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ, നാരുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇവ. സ്ട്രോബെറി പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും നല്ലതാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് മിക്ക ഇടങ്ങളിൽ സ്ട്രോബെറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒഡീഷയിലെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സ്ട്രോബെറി കൃഷി.

ബാലസോർ ജില്ലയിലാണ് ഈ മനോഹര കാഴ്‌ച കാണാൻ സാധിക്കുക. ഒഡീഷ സ്വദേശികളായ കലണ്ടി ചരൺ ലെങ്കയും സാധബ് റൗളും ആണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. വ്യത്യസ്‌തമായ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ആരംഭിച്ചതാണിത്. ഇന്ന് അത് നൂറുമേനി നേട്ടത്തിലാണ്. നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഏക്കറിൽ തുടങ്ങിയ കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വരുമാനം.

സ്ട്രോബെറികൾ (ETV Bharat)

കൂടാതെ അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്കും മറ്റും ഫാമിൽ ജോലിയും ഇവർ നൽകുന്നുണ്ട്. കോരാപുട്ടിൽ നിന്നും കാണ്ഡമാലിൽ നിന്നും കൃഷിയെ കുറിച്ചും മറ്റും പഠിച്ചാണ് ഇരുവരും ഈ മേഖലയിലേയ്‌ക്ക് എത്തുന്നത്. കലണ്ടി ചരൺ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ മെയിൻ്റൻസ് തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. ജോലിയിൽ നിന്ന വിരമിച്ച ശേഷമാണ് കൃഷിയിലേക്ക് പൂർണമായി തിരിയുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും വളർത്തിയിരുന്നു.

സ്ട്രോബെറി ഫാം (ETV Bharat)

തുടങ്ങുന്നത് 25 തൈകൾ കൃഷി ചെയ്‌ത്

2023ലാണ് ആദ്യം സ്‌ട്രോബറി കൃഷി ചെയ്‌തത്. അതും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 25 സ്ട്രോബെറി തൈകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്. പ്ലാസ്‌റ്റിക് ഗ്രോ ബാഗുകളിലാണ് കൃഷി ചെയ്‌ത് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം 18 കിലോഗ്രാമിലധികം പഴങ്ങൾ വിളവെടുത്തു. ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് സ്‌ട്രോബറി ഫാം തുടങ്ങിയത്. എല്ലാത്തിനും പ്രോത്സഹാനം നൽകാൻ വീട്ടുക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട്.

സ്ട്രോബെറി (ETV Bharat)

ആദ്യ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് സ്‌ട്രോബറി കൃഷി കാര്യമായി നോക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സദാബ് റൗളും കൂടെ 3,500 സ്‌ട്രോബറി തൈകൾ കൊണ്ട് വന്ന് നട്ടു. അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുമാനം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് 14,000ത്തലധികം തൈകൾ വാങ്ങുകയും വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ആറ് ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചു. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ 25,700 ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു എന്ന് കലണ്ടി ചരൺ ലെങ്ക പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വറിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തൈകളാണ് കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെബ്ല, പന്തൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഇനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, ടെറസ് ഫാമിങ് തുടങ്ങിയ കൃഷി രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിളവെടുക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി ബാലസോർ, ഭദ്രക്, കട്ടക്ക്, ഭുവനേശ്വർ, ജാജ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് അയക്കും. പ്രധാനമായും ജൈവ കൃഷിയാണ് ഇരുവരും പ്രോത്സഹാപ്പിക്കുന്നതെന്നും രാസവസ്‌തുക്കളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നും സംരംഭകർ പറയുന്നു.

സ്ട്രോബെറി കൃഷി (ETV Bharat)

കൃഷിയും മറ്റും വളരെ ഇഷ്‌ടത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നനയ്‌ക്കാനും പാക്കിങ്ങിനും സഹായത്തിനും എല്ലാം പോകുന്നത് പതിവാണെന്നും കലണ്ടി ചരണിൻ്റെ ഭാര്യ ജയന്തി പറഞ്ഞു. സ്‌ട്രോബെറി കൃഷിയും മറ്റും കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിന് അനുസരിച്ച് പഴങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

