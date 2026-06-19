National Reading Day 2026: അക്ഷരങ്ങൾ തീർക്കുന്ന അത്ഭുത ലോകങ്ങൾ, മരിക്കും മുൻപ് ഓരോ വായനക്കാരനും തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ...
ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ലോകത്ത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും വായനയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോവുകയാണ്. റീൽസുകളും ചെറിയ വീഡിയോകളും കാണുന്ന തിരക്കിൽ പുസ്തകം തൊടാൻ പലർക്കും സമയമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേശീയ വായനാ ദിനത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നത്...
Published : June 19, 2026 at 9:20 AM IST
കാണാത്ത ലോകം കാണിക്കുകയും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാന്ത്രികരാണ് പല പുസ്തകങ്ങളും....
മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ജനൽച്ചില്ലുകൾക്കപ്പുറം ലോകം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ, ഒരു പെൺകുട്ടി പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾ പതിയെ തുറന്നു. ലോകം നിശബ്ദമായപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രം അവൾ കേട്ടു. ആ പുസ്തകം അവളോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം. ആ ശബ്ദത്തിന് അനേകം കാലങ്ങളുടെ കഥകളുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പരാജയങ്ങളും വിജയങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥ.
ആ പുസ്തക താളുകൾ അവളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ആരും കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പോലും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ലോകത്തായിരിന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വെറും അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളല്ല. അവ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഓർമകളാണ്. തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ നിധിയാണ്.
ഇന്ന് (ജൂണ് 19) ദേശീയ വായനാദിനം. വായനയെ ഒരു ആഘോഷമാക്കുന്ന ദിനം. പുസ്തകങ്ങളുടെ സുഗന്ധവും അക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രകാശവും ജീവിതങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് ഓർമിക്കുന്ന ദിനം.
അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര
ഒരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യ പുസ്തകം അവന് ഒരു പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. അതുവരെ കാണാത്ത ദേശങ്ങളും കേൾക്കാത്ത കഥകളും പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുമെല്ലാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളിലൂടെ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു. വായനയിലൂടെ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്ന, അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് വായനയുടെ അത്ഭുതവും.
ദേശീയ വായനാദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
ജൂൺ 19 ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് വായനയുടെ മഹത്വം സമൂഹത്തെ ഓർമിപ്പിക്കാനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറയെ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും വായനാശീലം വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
കേരളത്തിൽ വായനയെ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ മഹാനാണ് പി. എൻ. പണിക്കർ. "വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് വായനക്കാർക്ക് പ്രചോദനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ദേശീയ വായനാദിനം ആചരിക്കുന്നത്.
വായനാ ദിനാചരണം കേരളത്തില്
കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതയും ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് പി.എൻ. പണിക്കർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന്, സംസ്ഥാനത്തെ ലൈബ്രറി ശൃംഖലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് 1996 ജൂൺ 19-ാം തീയതി കേരള സർക്കാർ ആദ്യമായി വായനാദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
1926 ൽ ജന്മ നാട്ടിൽ സനാതന ധർമം എന്ന ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപിച്ച് വായന യാത്ര തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘം രൂപംകൊണ്ടത്. കേന്ദീകൃത സംവിധാനമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥശാലകളെ കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ട് വരാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗ്രൻഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകൻ എന്ന പേരിലാണ് പി. എൻ പണിക്കർ അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമെന്നോണമാണ് കേരള പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് ആക്ട് ഗവണ്മെൻ്റ് പാസാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്നമായിരുന്നു വായനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ട് വരികയെന്നത്.
അക്ഷരമുറ്റത്തെ കുഞ്ഞുണ്ണി വെളിച്ചം: വായനയുടെ പ്രാധാന്യവും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷും
"വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും
വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും."
മലയാളികൾക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം ഇതിലും ലളിതമായി പറഞ്ഞുതരാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ ഈ വരികൾ വെറുമൊരു കവിതയല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തത്വശാസ്ത്രമാണ്. അറിവ് നേടാനും നല്ല മനുഷ്യനാകാനും വായന എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ വരികൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
വായന എന്നാൽ വളർച്ചയാണ്
മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയാണ് വായന. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ ലോകങ്ങളും പരിചയപ്പെടുന്നു. മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ, വായിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ വെറുതെ ശരീരമാത്രമായി 'വളരുകയേ' ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് 'വിളയും', അതായത് അവൻ അറിവുള്ളവനായി മാറും. വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ 'വളഞ്ഞുപോവുകയോ' നശിച്ചുപോവുകയോ ചെയ്യും.
പുസ്തകങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വായിക്കണം?
- അറിവിൻ്റെ നിധി
പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ ആശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമ്മിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.
- ചിന്തയുടെ ആഴം
വായന വിമർശനാത്മക ചിന്തയും സൃഷ്ടിപരതയും വളർത്തുന്നു.
- മാനവികതയുടെ പാഠശാല
സാഹിത്യം മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ കരുണയുള്ളവനും സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനുമാക്കുന്നു.
- ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം
വായന ഭാഷാപാടവവും ആശയപ്രകടനശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
പുസ്തകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ മഹാന്മാർ
ചരിത്രത്തിലെ അനേകം മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പുസ്ത കങ്ങൾക്ക് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞരും എഴുത്തുകാരും രാഷ്ട്രനേതാക്കളും അവരുടെ ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തിയതിൽ വായനയുടെ പങ്ക് എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഡോ. എ. പി. ജെ. അബ്ദുൾ കലാം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു: "ഒരു നല്ല പുസ്തകം നൂറ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തുല്യമാണ്." മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിച്ച നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും ലോകമെമ്പാടും വായിക്കപ്പെടുന്നു. വായന മനുഷ്യനെ അറിവുള്ളവനാക്കുക മാത്രമല്ല, വിവേകമുള്ളവനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
"പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത മുറി ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണ്."
മാർക്കസ് ടുലിയസ് സിസറോ
ഒരു പുസ്തകം കൈയിലെടുക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത് വെറും അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നതല്ല അത് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്കും മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കും മറ്റൊരു ചിന്താലോകത്തിലേക്കുമുള്ള യാത്രയിലോക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ അറിവിനെയും ഭാവനയെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് മറ്റൊന്നിനും അവകാശപ്പെടാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വായനയെ ഒരു സംസ്കാരമായും പുസ്തകങ്ങളെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ അടയാളമായും കണക്കാക്കുന്നത്.
നിര്ബന്ധമായും ജീവിതത്തില് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങള്
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ദേശീയ വായനാദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ വായനക്കാരനും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില പുസ്തകങ്ങളെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാലത്തെയും ദേശത്തെയും ഭാഷയെയും അതിജീവിച്ച് വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ പുസ്ത കങ്ങൾ ഇവയാണ്.
1 ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് - പൗലോ കൊയിലോ
ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ കൃതികളിലൊന്നാണ് ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ്. സ്വന്തമായ സ്വപ്നത്തെ തേടി യാത്രതിരിക്കുന്ന സാൻ്റിയാഗോ എന്ന ആട്ടിടയൻ്റ കഥയിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളാണ് പൗലോ കൊയിലോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു നിധി കണ്ടെത്താനുള്ള യാത്രയായി ആരംഭിക്കുന്ന കഥ, മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ നിധിയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആത്മാന്വേഷണമായി മാറുന്നു.
ലളിതമായ ഭാഷയിലും രൂപകങ്ങളിലൂടെയും എഴുതപ്പെട്ട ഈ നോവൽ, സ്വപ്നങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും ജീവിതം നൽകുന്ന സൂചനകളെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ വായനക്കാരനും സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൃതി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
2 എൻ്റെ കഥ — മാധവിക്കുട്ടി (കമലാ സുരയ്യ)
മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ച ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ കഥ. സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വികാരങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും യാതൊരു മറയും കൂടാതെ തുറന്നെഴുതാനുള്ള മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ധൈര്യമാണ് ഈ കൃതിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിലെ സന്തോഷങ്ങളും വേദനകളും ഏകാന്തതയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹവുമെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ആത്മകഥ എന്നതിലുപരി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ തുറന്നുപറച്ചിലായാണ് ഈ കൃതി വായിക്കപ്പെടുന്നത്.
3 നെയ്പ്പായസം — മാധവിക്കുട്ടി
മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥകളിലൊന്നാണ് നെയ്പ്പായസം. കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീർണതയും മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായതയും അതീവ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതിയാണിത്.
മരണവും ഓർമ്മകളും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ ശൂന്യതയും ഈ കഥയിൽ ആഴത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വായിച്ചു തീർന്ന ശേഷവും മനസ്സിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു നിശ്ശബ്ദ വേദനയാണ് ഈ കൃതി വായനക്കാരന് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
4 ആരാച്ചാർ — കെ ആർ മീര
മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സമകാലിക ക്ലാസിക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ആരാച്ചാർ. തലമുറകളായി ആരാച്ചാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയായ ചേതനയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും സ്ത്രീജീവിതവും ഒരേസമയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ നോവലാണിത്.
സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമൂഹം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടുകളും ഈ കൃതിയിൽ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യവും കഥയുടെ ആഴവും കൊണ്ട് വായനക്കാരനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഈ നോവൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ സൃഷ്ടി യാണ്.
5 ഘാതകൻ — കെ ആർ മീര
മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഇരുണ്ട കോണുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന നോവലാണ് ഘാതകൻ. കുറ്റവും ശിക്ഷയും പ്രതികാരവും മനുഷ്യൻ്റെ മനഃസാക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണമായ ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയുടെ പ്രമേയം.
ഓരോ കഥാപാത്രവും വായനക്കാരനെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഈ കൃതി കെ. ആർ. മീരയുടെ എഴുത്തിനൻ്റെ ശക്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
6 നർമടിപ്പുടവ - സാറാ തോമസ്
സ്ത്രീജീവിതത്തിൻ്റ ആഴങ്ങളും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകളും മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ച നോവലാണ് നർമടിപ്പുടവ . ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ വികാരലോകം ഈ കൃതിയിൽ സൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
7 ദൈവമക്കൾ — സാറാ തോമസ്
മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും സ്നേഹവും കരുണയും പ്രമേയമാക്കുന്ന നോവലാണ് ദൈവമക്കൾ. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അസാധാരണമായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ കൃതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ലളിതമായ ഭാഷയും ശക്തമായ കഥാപശ്ചാത്തലവും ഈ നോവലിനെ വായനക്കാരുടെ പ്രിയകൃതിയാക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ മാനുഷികനാക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ ശക്തി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.
8 രണ്ടാമൂഴം — എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ
മഹാഭാരതത്തെ ഭീമൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ നോവൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കൃതികളിലൊന്നാണ്. ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെ ദൈവികതയുടെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർഥ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എം. ടി. ചെയ്യുന്നത്. സ്നേഹവും നിരാശയും പ്രതീക്ഷയും അവഗണനയും നിറഞ്ഞ ഭീമൻ്റെ ജീവിതം വായനക്കാരനെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു.അംഗീകാരത്തിനായി ജീവിതം മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മവേദനയാണ് ഈ കൃതിയുടെ ഹൃദയം.
8 ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം — ഒവി വിജയൻ
മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറിയ കൃതിയാണ് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം. ഖസാക്ക് എന്ന ഗ്രാമവും അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുമാണ് ഈ നോവലിന്റെ ജീവൻ. യാഥാർഥ്യവും ഭാവനയും ദാർശനിക ചിന്തകളും ഇഴചേർന്ന അപൂർവമായ ഒരു വായനാനുഭവമാണ് ഈ കൃതി നൽകുന്നത്.
ജീവിതത്തിന്റെ അർഥം തേടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണവും ഏകാന്തതയും ആത്മസംഘർഷവുമാണ് നോവലിൻ്റെ പ്രമേയം. ഓരോ വായനയിലും പുതിയ അർഥങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ കൃതി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അനശ്വര സൃഷ്ടിയാണ്.
9 ആടുജീവിതം — ബെന്യാമിൻ
ജീവിതത്തിൻ്റെ കഠിന യാഥാർഥ്യങ്ങളെ അത്യന്തം ഹൃദയസ്പർശിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവലാണ് ആടുജീവിതം. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന നജീബ് എന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ അതിജീവന പോരാട്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ നോവൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
10 ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ — എസ്. കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
ഒരു ദേശത്തിന്റെയും അതിലെ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തെ അതിമനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നോവലാണ് ഇത്. ഓർമ്മകളുടെ സുഗന്ധവും നാടിന്റെ സ്പന്ദനവും ഈ കൃതിയുടെ ഓരോ താളിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.
മാറുന്ന കാലവും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും ഈ കൃതിയിൽ ആഴത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം മികച്ച വായനാനുഭവമാണ്.
11 അഗ്നിസാക്ഷി — ലളിതാംബിക അന്തർജനം
സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആത്മാഭിമാനത്തിനും വേണ്ടി ഉയർന്ന ശക്തമായ സാഹിത്യശബ്ദമാണ് അഗ്നിസാക്ഷി. പഴയ സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ജീവിക്കേണ്ടിവന്ന സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതമാണ് ഈ കൃതി പറയുന്നത്.
സ്ത്രീമനസ്സിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും അതീവ സൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ നോവൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കൃതികളിലൊന്നാണ്.
12 അഗ്നിച്ചിറകുകൾ (Wings of Fire) — എ. പി. ജെ. അബ്ദുൾ കലാം
ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ബാലൻ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി വളർന്ന കഥയാണ് ഈ ആത്മകഥ. സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ യും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ശക്തി ഈ പുസ്തകം വായനക്കാരന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൃതി യുവതലമുറയ്ക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ്.
13 ടു കിൽ എ മോക്കിങ്ബേർഡ്— ഹാർപ്പർ ലീ
നീതി, സമത്വം, മനുഷ്യാവകാശം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക്കാണ് ഈ നോവൽ. ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ അനീതികളെ ഈ കൃതി തുറന്നുകാട്ടുന്നു.
മനുഷ്യരോടുള്ള കരുണയും സഹാനുഭൂതിയും വളർത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം എല്ലാ കാലത്തും പ്രസക്തമാണ്. വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.
14 സാപ്പിയൻസ് — യുവാൽ നോവ ഹരാരി
മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് സാപ്പിയൻസ്. ആദിമ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ യാത്രയെ ഈ പുസ്തകം വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.
നാം ആരാണെന്നും എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കൃതി സഹായിക്കുന്നു. അറിവും കൗതുകവും ഒരുപോലെ ഉണർത്തുന്ന അപൂർവ വായനാനുഭവമാണിത്.
15 1984 — ജോർജ് ഓർവെൽ
അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ ലോകപ്രശസ്ത നോവലാണ് 1984. വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളെയും ജീവിതത്തെയും എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഭയാനകമായ ചിത്രം ഈ കൃതി വരച്ചുകാട്ടുന്നു.
ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പായി ഇന്നും വായിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നോവൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് വായനക്കാരനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ വായിച്ചാൽ മറക്കാനാകാത്ത സാഹിത്യാനുഭവമാണ് ഇത്.
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാവി അതിൻ്റെ വായനാശീലത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വീടുകളും വായന നിറഞ്ഞ മനസ്സുകളും ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. ദേശീയ വായനാദിനം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് — പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ, അക്ഷരങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടാൻ, അറിവിൻ്റെ പ്രകാശം ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ. കാരണം, ഒരു പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോകം തുറക്കുന്നു; ഒരു വായനക്കാരൻ വളരുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹം വളരുന്നുണ്ട്.
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