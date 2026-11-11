ആഴക്കടലിലെ നിഗൂഢ ലോകത്തേക്ക്, ആദ്യം ഊളിയിട്ടത് 32-ാം വയസില്; ഡോ. ദിവ്യയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഡൈവിങ് കഥ
പലരും ഭയത്തോടെ മാറിനിൽക്കുന്ന ആഴക്കടൽ ഡൈവിങ്ങിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വിലാസം കെട്ടിപ്പടുത്ത വ്യക്തി... 32ാം വയസിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സമുദ്രയാത്രയിലൂടെ കടലിനടിയിലെ അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും അടുത്തറിയുന്ന ഡോ. ദിവ്യയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലേക്ക്...
Published : November 11, 2026 at 2:33 PM IST
പര്വീസ് കെ
എറണാകുളം: ഒരു ശ്വാസത്തിനപ്പുറം മരണത്തിൻ്റെ കരിനീല ആഴങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്ന ഇടം, അവിടേക്കാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസിൽ അവൾ ആദ്യമായി ഡൈവിങ് സ്യൂട്ടണിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. പേടിയെയും പ്രായത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളെയും കാറ്റിൽപ്പറത്തി, കടലിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലെ വിസ്മയങ്ങളും അറിവുകളും തേടിപ്പോയ ഡോ. ദിവ്യ ഇന്ന് വെറുമൊരു ഡൈവിങ് താരം മാത്രമല്ല, സാഹസികതയുടെ ആഴക്കടലിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതിയ പെൺകരുത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്.
കടലിനടിയിലെ നിഗൂഢ ലോകത്തേക്ക് ഡോ. ദിവ്യ നടത്തിയ വിസ്മയകരമായ ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് എട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയത് അൻപതിലേറെ ഡൈവുകൾ. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാ ഡോ. ദിവ്യ വിശ്വംഭരൻ കേന്ദ്ര സമുദ്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ സിഎംഎഫ്ആർഐയിലെ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) സീനിയർ ഗവേഷകയായ ഏക ഡൈവറാണ്.
ദിവ്യ ഫിഷറീസ് സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി 2014 ലാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐയിൽ ഗവേഷകയായത്. മംഗളൂരുവിലെ മറൈൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിവിഷനിലായിരുന്നു ആദ്യ നിയമനം. 2017 ൽ പവിഴപ്പുറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ദിവ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായത്.
ഡൈവർമാർ നൽകിയ കടലിനടിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ദിവ്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല. നേരിൽ കണ്ട് അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഡൈവിങ് പരിശീലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2018 ൽ ഉഡുപ്പിയിലെ ഡൈവിങ് പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നായിരുന്നു പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആദ്യം പതിനെട്ട് മീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു ഡൈവിങിൻ്റെ ആഴം. തുടർന്നാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി 40 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ വരെ ഡൈവ് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയത്. തൻ്റെ ഗവേഷണ യാത്രയെക്കുറിച്ചും നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഡോ. ദിവ്യ വിശ്വംഭരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു.
സിഎംഎഫ്ആർഐയിലെ ഏക സ്ത്രീ ഗവേഷണ ഡൈവർ എന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള നാൾവഴികളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാമോ?
ഒരു സമുദ്ര ഗവേഷക എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. സമുദ്ര ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥകളെയും കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. 2017 ൽ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ പ്രതിരോധശേഷിയെയും നിലനിൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡിവിഷൻ ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ മാറുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി നൽകുന്നതിനായി ഡൈവർമാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ കൃത്യതയിൽ എനിക്ക് പൂർണവിശ്വാസം തോന്നിയില്ല.
ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ അവിടുത്തെ യഥാർഥ അവസ്ഥ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതാണ് സ്വന്തമായി സ്കൂബ ഡൈവിങ് പഠിക്കുക എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത്. സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യ മേഖലയിലെ ഗവേഷകർ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരാകുന്നത് പതിവാണെങ്കിലും, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി കടലിൽ മുങ്ങി പഠനം നടത്തിയ മറ്റൊരു വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഈ ഡിവിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
32-ാം വയസിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കടലിൽ മുങ്ങിയത്. ആദ്യ മുങ്ങൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് മുങ്ങൽ പരിശീലനം ഔദ്യോഗികമായി തുടരാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകരും പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും എനിക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകിയത്.
കടലിനടിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന 'പ്രേതവലകൾ' (Ghost nets) സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു?
കടലിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രേതവലകൾ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണുയർത്തുന്നത്. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രേതവലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും നടന്നത്. വലിയ ആമകളും തിമിംഗലങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും ഇത്തരം പ്രേതവലകളിൽ കുടുങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന സമുദ്രജീവികളുടെ അവസ്ഥ അതിലും പരിതാപകരമാണ്. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഈ വലകളിൽ കുരുങ്ങുകയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അണുബാധ കാരണം അവ നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ജീവനുള്ള ജീവികളാണെന്ന് പല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും മനസിലായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ വശം. അവയെ പലരും കല്ലുകൾ പോലുള്ള നിർജീവ വസ്തുക്കളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തഴിലാളികൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരണയുള്ളവരാണ്.
ഭട്കലിലെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിൽ കണ്ട 75 വർഷം പഴക്കമുള്ള തകർന്ന കപ്പലിൻ്റെ ദൃശ്യം ഗവേഷണപരമായി എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു?
റോക്കി റീഫുകളിലും കോറൽ റീഫുകളിലുമുള്ള ഗോസ്റ്റ് നെറ്റുകളുടെ ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കപ്പൽച്ചേതങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ യഥാർഥ ഭീകരത കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സമുദ്രജീവികൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം കപ്പലവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയൊരു മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം കൂടിയായി മാറുന്നു. ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.
അവർ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വലകളോ ഗിൽ നെറ്റുകളോ ഉപയോഗിച്ച് മീൻപിടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വലകൾ കുടുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട്. ഇത് വല കീറിപ്പോകാനും, ചിലപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വല മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വരാനും കാരണമാകുന്നു.
ഞാൻ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ സർവേകളിൽ, വലകളിൽ കുടുങ്ങി ചത്തൊടുങ്ങിയ സമുദ്രജീവികളുടെ അസ്ഥികളും തോടുകളും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാലം കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഈ വലകളിൽ പലതരം കടൽജീവികൾ വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വലകൾ തന്നെ കടലിനടിയിൽ പുതിയൊരു ആവാസവ്യവസ്ഥയായി മാറുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടത് വലിയൊരു വേദനയായിരുന്നു.
കണവകളുടെ പ്രജനനവും ജീവിതക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ?
ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകുന്നില്ല. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കേരളം, കർണാടകം, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിലായി 50 ലധികം ശാസ്ത്രീയ ഡൈവുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതോ മറക്കാനാകാത്തതോ ആയ അനുഭവം ഏതാണ്?
ആദ്യത്തെ ഡൈവിങ് അനുഭവം ഇപ്പോഴും മനസിലുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലും ഡൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുറന്ന കടലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള കടൽവെള്ളം കാരണം കാഴ്ച പൂർണമായി മറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നതും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പരിക്കുകൾ പറ്റുന്നതുമെല്ലാം ഡൈവിങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എറ്റവും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു ഡൈവിങ് അനുഭവം ഒരു കപ്പൽച്ചേതം (റെക്ക് ഡൈവിങ്) കാണാൻ പോയതാണ്. അവിടെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിക്ക് വരുത്തിവെച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. നാം ഇതിനുമുന്നിൽ തികച്ചും നിസഹായരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം.
മറ്റ് ഡൈവർമാർ നൽകുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, സ്വയം ആഴക്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യും?
മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നാം ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമേ അവർ ചെയ്യൂ. എന്നാൽ നാം തന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ അതിജീവന ശേഷി പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ അതിജീവന ശേഷി കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ സർവേകൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രങ്ങളിൽ ഇതിനുമുൻപ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത പുതിയ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ ഞാൻ കണ്ടുതുടങ്ങി. മത്സ്യബന്ധന മേഖലകളിൽ ഗോസ്റ്റ് നെറ്റുകളുടെ ആഘാതം പഠിച്ചു. കൂടാതെ മറ്റു പലതും നേരിട്ട് മുങ്ങി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യമായി 20 മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയത് മുതൽ പിന്നീട് 40 മീറ്റർ വരെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡൈവിങിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നേരിട്ട ശാരീരികവും മാനസികവുമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
20 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഓപ്പൺ വാട്ടർ ഡൈവുകൾ എന്നെ കടൽ ആവാസവ്യവസ്ഥ പരിചയപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ 18 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ആഴമുള്ള ഡൈവുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 18 മീറ്റർ വരെ നൈട്രജൻ നാർക്കോസിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ബബിൾ എംബോളിസം മൂലമുള്ള സങ്കീർണതകൾക്കോ ഉള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അതിനാൽ 20 മീറ്ററിന് ശേഷം ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നതുകണ്ടു. ഡൈവിങ് സ്കൂളുകൾ സാധാരണയായി 20 മീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ഡൈവുകൾക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആയ ഡീപ്പ് ഡൈവർമാരെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ. എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് കപ്പൽച്ചേത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡൈവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനായി ഞാൻ ഡീപ്പ് ഡൈവിങ് പഠിക്കുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യ ഡൈവിങ് സമയത്ത് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിലും ശാസ്ത്രജ്ഞയെന്ന നിലയിലും ഈ കരിയറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്?
ഞാൻ ആദ്യമായി ഡൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ മകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ആശങ്ക. ഡൈവിങിനിടയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടിയായ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ചിന്ത എന്നെ അലട്ടിയിരുന്നു. ഡൈവിങ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഓഫിസ് ഒരിക്കലും എന്നോട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. ആരും എന്നോട് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ താത്പ്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡൈവിനിറങ്ങിയത്. ഗവേഷണത്തിനായി ഡൈവിങ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്താണ്. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ റോളുകളും നൂറു ശതമാനം നീതിയോടെ ചെയ്യുക. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിധിയെന്നാണ് എൻ്റെ നിലപാട്.
കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പിന്തുണ ഈ യാത്രയിൽ എത്രത്തോളം കരുത്തായിരുന്നു?
ഏതൊരു വനിതാ ഗവേഷകയ്ക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. ഞാൻ ഡൈവിങ് നടത്താറുണ്ടെന്ന കാര്യം എൻ്റെ അച്ഛന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ താത്പ്പര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സമുദ്രഗവേഷണ രംഗത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂബ ഡൈവിങ് പോലുള്ള മേഖലകളിലേക്കും കടന്നുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡോ. ദിവ്യയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണ്?
ഇക്കാലത്ത് ഒരു രംഗത്തും ലിംഗവിവേചനമില്ല. സ്കൂബ ഡൈവിങും ഇതിന് ഒരു അപവാദമല്ല. ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ പഠനകാലത്തുതന്നെ യോഗ്യത നേടുന്നുണ്ട്. മറൈൻ റിസർച്ച് മേഖലയിൽ തുടരുന്ന എല്ലാ ഗവേഷകരും ഡൈവിങ് ശ്രമിച്ചുനോക്കണമെന്നും യോഗ്യരെന്ന് കണ്ടാൽ ഓപ്പൺ വാട്ടർ ഡൈവിങിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടണമെന്നും ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എംഎസ്സി മറൈൻ ബയോളജി/അക്വാട്ടിക് ബയോളജി/ എംഎഫ്എസ്സി തുടങ്ങിയ പിജി സിലബസുകളിൽ ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ കോഴ്സായി പരിഗണക്കാവുന്നതാണന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഡോ. ദിവ്യ വിശ്വംഭരന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി
ഏഴാം ക്ലാസുകാരിയായ മകൾ നൈപുണ്യയും ബിഎസ്എൻഎൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസറായ ഭർത്താവ് റിനുവും കൂടെയുണ്ട്.
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