ആഘോഷങ്ങളിൽ തിളങ്ങാൻ ട്രെൻഡിങ് ജ്വല്ലറികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം; അറിയാം നിങ്ങള്‍ക്കനുയോജ്യമായ ആഭരണങ്ങള്‍

സവിശേഷ ദിനങ്ങളിൽ തിളങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ആഭരണങ്ങൾ ഏതൊക്കയാണ് എന്ന് നോക്കാം.

L-R: Statement earrings, solitaire ring and mixed textures are trending this party season (Instagram)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 27, 2025 at 1:18 PM IST

സ്‌ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടുന്നവയിൽ പ്രധാനിയാണ് ആഭരണങ്ങൾ. ആഭരണങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ്. ചിലർക്ക് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരങ്ങളാകും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാവുക എന്നാണ് കെഐഎസ്‌എൻഎ (KISNA) ഡയമണ്ട് & ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയിലെ മെർച്ചൻഡൈസിങ് മേധാവിയായ തൃഷ പോളിൻ്റെ അഭിപ്രായം.

ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് കഴുത്തിനോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന കനമില്ലാത്ത നെക്ലേസുകളും ചെയിനുകളുമാണ്. സവിശേഷ ദിനങ്ങളിൽ തിളങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ആഭരണങ്ങൾ ഏതൊക്കയാണ് എന്ന് നോക്കാം.

മിനിമലിസ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ

ഭാരം കുറഞ്ഞതും ലോലമായതും മിതത്വം തോന്നിക്കുന്നതുമായ ആഭരണങ്ങളെയാണ് പൊതുവേ മിനിമലിസ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ എന്ന് പറയാറ്. സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച അതിലോലമായ ചെയിനുകൾ, സ്‌ലിം ബാൻഡുകൾ, തൂവൽ-ലൈറ്റ് ഡിസൈനുകൾ എന്നിവയാണ് ആഘോഷ വേളകളിലെ ആഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിലും, ഫെയറി ലൈറ്റുകളിലും ഇത്തരം ആഭരണങ്ങൾ പ്രത്യേക ശോഭയുള്ളതായി തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലെ നേരിയ പ്രകാശത്തിൽ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ശൈത്യകാല വസ്ത്രധാരണത്തിന് ഈ ഡിസൈനുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് തൃഷ പറയുന്നത്. കോട്ടുകൾ, ഷാളുകൾ, സ്‌കാർഫുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭാരമേറിയ ആഭരണങ്ങൾ ആമിതമായി തോന്നിയേക്കാം. ചെറിയ ചെയിനുകളോ ഭാരം കുറഞ്ഞ കമ്മലുകളോ ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിവാഹ സൽക്കാരത്തിനായി വസ്ത്രം ധരിച്ചതായി തോന്നാതെ ക്രിസ്‌മസ് ബ്രഞ്ചിനോ പുതുവത്സര അത്താഴത്തിനോ വസ്‌ത്രം ധരിച്ചതായി തോന്നും.

സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് കമ്മലുകൾ

അവധിക്കാല പാർട്ടികളിലെ താരമാണ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് കമ്മലുകൾ. വലുപ്പം കൂടിയ മഴത്തുള്ളി കമ്മൽ, വാസ്‌തുവിദ്യാ രൂപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഡിസൈനിലാണ് കമ്മലുകൾ പ്രധാനമായും വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. വൈൻ നിറത്തിലുള്ള വെൽവെറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കമ്മലുകൾ നന്നായി ഇണങ്ങും. മരതകം, ഇന്ദ്രനീലം തുടങ്ങി മാണിക്യ കല്ലുകളുടെ നിറങ്ങളിലും രൂപത്തിലും സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് കമ്മലുകൾ ലഭ്യമാണ്.

ക്രിസ്‌മസ് അത്താഴത്തിന് വെൽവെറ്റ് വസ്‌ത്രം ധരിച്ച് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാതുകൾക്ക് ഭംഗിയേകാൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് കമ്മലുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മുടി അൽപ്പം അലങ്കോലമായാലും ഇത്തരം കമ്മലുകൾ നിങ്ങളെ സുന്ദരിയാക്കും. താരതമ്യേന ലളിതമായ വസ്ത്രത്തിനോട് ഒപ്പമാണ് ഇത്തരം കമ്മലുകൾ ചേരുന്നത്. കറുത്ത ഗൗണിൽ നിങ്ങളെ സുന്ദരിയാക്കി മാറ്റാൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് കമ്മലുകൾക്ക് കഴിയും.

ലെയറിങും സ്റ്റാക്കിങും

പാർട്ടി സീസണുകളിൽ ആകർഷണീയരായി കാണപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാർഗമാണ് ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലെയറിങും സ്റ്റാക്കിങും. കട്ടിയുള്ള സ്വർണ്ണം വെള്ളി ചെയിനുകൾ എന്നിവ ഇടകലർത്തി ഇടുന്നതിനെയാണ് ലെയറിങ്, സ്റ്റാക്കിങ് എന്നിങ്ങനെ പൊതുവേ പറയാറ്. ലെയറിങ് ആഭരണങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമായ ആവിഷ്‌കാരത്തിന് അവസരം നൽകുന്നു.

പുരുഷന്മാരുടെ ആഭരണങ്ങൾ

ഇപ്പോൾ സ്‌ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാറുണ്ട്. ബാൻഡുകളിലും വാച്ചുകളിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങാതെ, സ്‌ലീക്ക് ചെയിനുകൾ, മോതിരങ്ങൾ, മിക്‌സഡ്-മെറ്റൽ കഫുകൾ, പെൻഡൻ്റ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാർ ആഭരണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓവർസ്റ്റൈൽ തോന്നാതെ ഒരു സ്‌ലിം ചെയിൻ ഒരു ടർട്ടിൽനെക്കോട് കൂടിയ വെള്ള ഷർട്ടിന് മുകളിൽ അണിയുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ഒരു മോതിരം കൂടി ധരിക്കുമ്പോൾ വിൻ്റേജ് മോഡേണ്‍ ലുക്ക് തോന്നിക്കും. വൈകുന്നേരത്തെ പാർട്ടികളിലും ക്രിസ്‌മസ് ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തും ഇത്തരം വസ്‌ത്രങ്ങൾ അനുയോജ്യമാണ്.

