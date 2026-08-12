യുവത്വം ചിന്തിക്കുന്നു, രാജ്യം മാറുന്നു; ഒരു ജനതയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്, ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനം
സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ യുവാക്കളെ പ്രധാന പങ്കാളികളായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനുമായാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.
Published : August 12, 2026 at 7:47 AM IST
"ആളിക്കത്തിയ യുവാക്കളുടെ മനസ്സാണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും ഭൂമിയിലുമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ വിഭവം" -രാജ്യത്തിൻ്റെ മിസൈൽ മാനും മുൻ രാഷ്ട്രപതിയുമായ ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ വെറുമൊരു പ്രസ്താവനയല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള യുവത്വത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്.
യുവതലമുറയുടെ വെല്ലുവിളികളും പ്രതീക്ഷകളും ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 12, 2026) അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനം ആചരിക്കുമ്പോള് യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കലാമിൻ്റെ വാക്കുകള്ക്ക് ഇന്നും പ്രസക്തി ഏറിവരികയാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ യുവാക്കളെ പ്രധാന പങ്കാളികളായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനുമായാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.
2000 ഓഗസ്റ്റ് 12-നാണ് ലോകം ആദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനം ആചരിച്ചത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ, കേവലം ഒരു ആഘോഷം എന്നതിലുപരി, യുവാക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും അവരുടെ ശബ്ദം ഭരണാധികാരികളിൽ എത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദിയായി ഈ ദിനം മാറി. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ അളക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളോ സ്വർണ്ണശേഖരമോ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയോ നോക്കിയല്ല. ഡോ. കലാമിൻ്റെ ദർശനപ്രകാരം, രാജ്യം കൈവരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അവിടുത്തെ 'യുവജന ശക്തി' തന്നെയാണ്. ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളേക്കാളും, ആകാശത്തിലെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളേക്കാളും മൂല്യവത്താണ് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചിന്തകൾ.
പുതിയ ആശയങ്ങളെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും ഭയമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കാൻ യുവാക്കൾക്ക് കഴിയും. ഇന്ന് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവങ്ങളും യുവാക്കളുടെ ഈ 'ആളിക്കത്തുന്ന' മനസ്സിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവയാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, കൃത്രിമബുദ്ധി (എഐ), പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ന് ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യുവാക്കളുടെ തലച്ചോറാണ്. പരമ്പരാഗത രീതികളെ പൊളിച്ചെഴുതി പുതിയ പാതകൾ വെട്ടിത്തുറക്കാൻ അവർക്ക് ഭയമില്ല.
പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ മുന്നേറാനുള്ള കഴിവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജവും യുവത്വത്തിൻ്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ലിംഗസമത്വം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളുമായി മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് യുവതലമുറയാണ്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളോ മഹാമാരികളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൺട്രോൾ റൂമുകളിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും സന്നദ്ധസേവനത്തിന് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് യുവരക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ചാലകശക്തി യുവാക്കളായി മാറുന്നതും.
ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികളും യുവാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും
ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണെങ്കിലും കനത്ത വെല്ലുവിളികളും അവർ നേരിടുന്നുണ്ട്. ലഹരിയുടെ കെണികൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയയോടുള്ള അമിത അടിമത്തം, തൊഴിലില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്നിവ യുവത്വത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജത്തെ കെടുത്തിക്കളയാൻ പോന്നവയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കലാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത്. യുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വെറുതെ വിടാതെ, ചിന്തകളെ ക്രിയാത്മകമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവത്വം രാജ്യത്തിന് ബാധ്യതയാകുമ്പോൾ, ഉണർന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവത്വം രാജ്യത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിക്കും.
അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനം 2026: ആശംസകൾ
- അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനാശംസകൾ 2026! ഓരോ യുവാവിനും സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ധൈര്യവും, വളരാനുള്ള അവസരവും, മെച്ചപ്പെട്ടൊരു നാളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടാകട്ടെ.
- ഏവർക്കും എൻ്റെ യുവജന ദിനാശംസകൾ. യുവാക്കളുടെ ഊർജ്ജവും സർഗ്ഗാത്മകതയും ദൃഢനിശ്ചയവും ലോകമെമ്പാടും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നും പ്രചോദനമാകട്ടെ.
- ഈ അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനത്തിൽ, കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പോന്ന യുവമനസ്സുകളെയും അവരുടെ ധീരമായ ആശയങ്ങളെയും നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം.
- ഓരോ യുവാവും അന്തസ്സും അവസരങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വ്യക്തമായ പങ്കും അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ യുവജന ദിനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. യുവജന ദിനാശംസകൾ!
- അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനാശംസകൾ! നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളായും, വെല്ലുവിളികൾ അവസരങ്ങളായും, ആശയങ്ങൾ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളായും മാറട്ടെ.
- വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത വഴികൾ, എങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ! ലോകത്തിലെ എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും അർത്ഥപൂർണ്ണമായ അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനാശംസകൾ 2026.
- ഇന്നത്തെ യുവത്വം ധൈര്യത്തോടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും, പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കാനും, നവീകരിക്കാനും, മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാനും ശീലിക്കട്ടെ. യുവജന ദിനാശംസകൾ 2026!
- മികച്ചൊരു ലോകം വിഭാവനം ചെയ്യാനും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ദിവസവും അധ്വാനിക്കാനും മടിക്കാത്ത എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കുമായി ഇതാ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ഹാപ്പി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ!
- ഈ യുവജന ദിനത്തിൽ നമുക്ക് യുവാക്കളുടെ ശബ്ദത്തിന് കാതോർക്കാം, അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാം, ഒപ്പം സ്വന്തം ഭാവി സ്വയം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്കായി ഒരുക്കാം.
- തന്റെ ഉള്ളിലെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കാനും നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം ശബ്ദം ഉയർത്താനും ഈ യുവജന ദിനം 2026 ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും പ്രചോദനമാകട്ടെ....