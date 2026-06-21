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ശരീരം ഫിറ്റാകും, മനസ്സ് ശാന്തമാകും; യോഗ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ...

മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളും പിടിമുറുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് യോഗ. പ്രായഭേദമന്യേ യോഗാസനം നടത്താന്‍ കഴിയും. ജൂണ്‍ 19 അന്താരാഷ്‌ട്ര യോഗാ ദിനത്തില്‍ അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

Yoga Day 2026 യോ​ഗ ദിനം benefits of Yoga know about Yoga Day
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 6:45 AM IST

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രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഓട്ടം വൈകിട്ട് എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കുക? പ്രായം ഏറിവരുന്നു... ആരോഗ്യം കുറയുന്നു എന്നിങ്ങനെ ആശങ്കയിലാണോ നിങ്ങള്‍..? ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ചില വഴികളുണ്ട്. അന്താരാഷ്‌ട്ര യോഗാ ദിനത്തിൽ ചില ഓർമപ്പെടുത്തലുകളാകാം.

യോഗയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിലും തിരക്കിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. വാരാന്ത്യത്തിൽ 30 മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും യോഗയിലൂടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാമെന്നാണ് യോഗ വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്. മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളും പിടിമുറുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് യോഗ. പ്രായഭേദമന്യേ യോഗാസനം നടത്താന്‍ കഴിയും. യോഗകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്? ആര്‍ക്കെല്ലാം? എപ്പോഴെല്ലാം? എങ്ങനെയൊക്കെ? എന്ന് നോക്കാം.

ജിമ്മില്‍ പോയി വര്‍ക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ എളുപ്പമായിരിക്കും യോഗ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാറ്റ് മാത്രമേ യോഗ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമുള്ളു. ഈ വര്‍ഷത്തെ യോഗാ ദിനത്തില്‍ നമ്മുക്കും യോഗ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാം.

YOGA DAY 2026 യോ​ഗ ദിനം BENEFITS OF YOGA KNOW ABOUT YOGA DAY
Representative Image (ETV Bharat)

യോഗ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോള്‍

യോഗാസനങ്ങള്‍ വയറൊഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കട്ടിയായ ആഹാരങ്ങള്‍ കഴിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ യോഗ ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളു. ലഘുഭക്ഷണമാണെങ്കില്‍ രണ്ടുമണിക്കൂറും പാനീയം മാത്രമാണെങ്കില്‍ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷവും യോഗ ചെയ്യാം. യോഗയ്ക്ക് ശേഷം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ യോഗം ചെയ്യാം. അതിരാവിലെയോ അസ്‌തമയത്തിന് ശേഷമോ യോഗ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ഏതൊക്കെ യോഗകള്‍

പ്രയാസം കുറഞ്ഞ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് നല്ലത്. ശരീരം വഴക്കമുള്ളതായി കഴിഞ്ഞാല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ ആസനങ്ങള്‍ പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങാം. സൂര്യനമസ്‌കാരത്തോടെയും ശിഥിലീകരണ വ്യായാമത്തോടെയും യോഗ ആരംഭിച്ചാല്‍ ശരീരത്തെ അയവുള്ളതാക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.

യോ​ഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ?

യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളില്‍ നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

YOGA DAY 2026 യോ​ഗ ദിനം BENEFITS OF YOGA KNOW ABOUT YOGA DAY
Representative Image (ETV Bharat)
  • യോഗ ചെയ്യുന്നതിനിടെ കിതപ്പ് തോന്നിയാൽ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം മാത്രമെ അടുത്ത യോഗയിലേക്ക് കടക്കാവൂ.
  • യോ​ഗ​ ​ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ​ ​അയഞ്ഞ​ ​വസ്‌ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ ​ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.​
  • തറയില്‍ ​യോ​ഗ​ ​മാ​റ്റ് ​വി​രി​ച്ച​ ​ശേഷം മാത്രം യോഗ അഭ്യസിക്കുക.
  • യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിയുള്ളതും വിശാലവും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
  • കഠിനമായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും രോഗത്തിന്‍റെ മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിലും യോഗ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • ബലംപിടിച്ചോ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടോ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല യോഗ. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റ് കർമങ്ങളിലേർപ്പെട്ട് കൊണ്ടോ യോഗ അഭ്യസിക്കരുത്.
  • വയറു നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ യോഗ ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നാലുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമെ യോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. യോഗ കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ എന്നതും ഓർക്കുക.
  • യോഗാഭ്യാസി മദ്യപാനം, പുകവലി, മുറുക്ക് മുതലായവ ഒഴിവാക്കുന്നതാവും ഉത്തമം.

യോഗ ദിനം എന്തിന്?

ഇന്ന് ജൂൺ 21, അന്താരാഷ്‌ട്ര യോ​ഗ ദിനം (International Day of Yoga). യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ആളുകളില്‍ വളർത്തുകയും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ഒരു പതിവ് പരിശീലനമായി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.

പ്രാചീനമായ ആചാരത്തിന്‍റെ ശാശ്വതമായ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുക എന്ന ആശയത്തോടെ, യോഗയുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി ജൂൺ 21 ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം വിപുലമായി ആചരിക്കുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കാണ് ആഗോള തലത്തിൽ ഈ ദിനം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.

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2014 ൽ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ 69-ാമത് സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് യോഗയ്ക്കായി ഒരു ദിവസം സമർപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. തുടർന്ന് എല്ലാ 193 യുഎൻ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും ഏകകണ്‌ഠമായ ധാരണയോടെ, 2014 ഡിസംബർ 11 ന്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൂൺ 21 ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

YOGA DAY 2026 യോ​ഗ ദിനം BENEFITS OF YOGA KNOW ABOUT YOGA DAY
Representative Image (ETV Bharat)

ശാരീരിക വിശ്രമത്തിലൂടെ സമ്മർദവും ഉത്കണ്‌ഠയും കുറയ്‌ക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച പുരാതനമായ യോഗാഭ്യാസത്തെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ കൂടി ഭാഗമാണ് അന്താരാഷ്‌ട്ര യോഗ ദിനത്തിന്‍റെ ആചരണം. സമ്മർദരഹിതമായ അന്തരീക്ഷം ചുറ്റും സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാകും മിക്കവരും. അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആത്മബോധവും മാനസികമായ കരുത്തും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പതിവായി ധ്യാനം ശീലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്.

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TAGGED:

യോ​ഗ ദിനം
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YOGA FOR HEALTHY AGEING
YOGA MENTAL PHYSICAL HEALTH
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

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