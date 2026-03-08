ETV Bharat / lifestyle

"അവള്‍ പറന്ന് നടക്കട്ടെ...", ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം, പ്രിയപ്പപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നേരാനുള്ള ആശംസകള്‍ ഇതാ...

എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു

INTERNATIONAL WOMENS DAY 2026 WOMENS DAY 2026 WHISHES WOMENS DAY 2026 QUOTES WOMENS DAY 2026 THEME
international women's day 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 8, 2026 at 7:02 AM IST

3 Min Read
ല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 8-ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ നേട്ടങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനും സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമായുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ദിവസമാണിത്. ആഗോള സ്ത്രീ അവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ ഈ ദിനം ലിംഗസമത്വം, പ്രത്യുൽപ്പാദന അവകാശങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കും വിവേചനങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

എന്താണ് 2026-ലെ പ്രമേയം?

ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം "Give To Gain" (നൽകുക, നേടുക) എന്നതാണ്. പരസ്‌പര പിന്തുണയുടെയും കൂട്ടായ പുരോഗതിയുടെയും പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിലൂടെയോ, അറിവ് പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെയോ, വിഭവങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെയോ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും പിന്തുണ നൽകുന്നതിലൂടെയോ ഒക്കെ കൈമാറുന്ന സഹായങ്ങളെ ഈ പ്രമേയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

തുല്യവേതനം, നീതി, സുരക്ഷ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നത് വലിയ സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് കാരണമാകും. "നൽകുക എന്നത് കുറയ്ക്കലല്ല, മറിച്ച് ബോധപൂർവമായ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ്. സ്ത്രീകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉയരുന്നു."

വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്‌കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നേട്ടങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു ആഗോള ദിനമാണിത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലിംഗസമത്വത്തിനും സ്ത്രീ അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്.

international women's day 2026 (ETV Bharat)

ലിംഗവിവേചനം, ജോലിസ്ഥലത്തെ വിവേചനങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവകാശം തുടങ്ങിയ നിർണ്ണായക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഈ ദിവസം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും തുല്യവുമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകളെ ആഘോഷിക്കുന്നതിനും സർക്കാരുകളും സംഘടനകളും സമൂഹങ്ങളും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വെറുമൊരു ആഘോഷത്തിനപ്പുറം, എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളും നീതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യക്തികളോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും നയരൂപീകരണക്കാരോടും ഈ ദിനം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

സ്‌ത്രീകളുടെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ഉദ്ധരണികള്‍

1.മായ ആഞ്ചലോ

"ശക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയാകാൻ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ശക്തയായി മാറിയവളല്ല. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നെ അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റിയതാണ്."

2. മലാല യൂസഫ്സായ്

"നമ്മുടെ പകുതി ജനതയെ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ വിജയം കൈവരിക്കാനാവില്ല."

3. മിഷേൽ ഒബാമ

"സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഒരു പെണ്ണെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം."

4. മദർ തെരേസ

"എനിക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കല്ലെറിഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും."

5. എലീനർ റൂസ്‌വെൽറ്റ്

"നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല."

6. വിർജീനിയ വുൾഫ്

"മറ്റൊരാളുടെ ആജ്ഞാനുസരണം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്വന്തം ചിറകിൽ പറക്കുന്നതാണ്."

international women's day 2026 (ETV Bharat)

7. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ

"ഒരു സമൂഹം കൈവരിച്ച പുരോഗതി ഞാൻ അളക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ കൈവരിച്ച പുരോഗതി നോക്കിയാണ്."

8. കമലാ സുരയ്യ

"സ്നേഹിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം."

പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നേരാം ആശംസകള്‍

  • ലോകത്തെ മികച്ചതാക്കുന്ന എല്ലാ കരുത്തുറ്റവരും പ്രചോദനം നൽകുന്നവരുമായ സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതാ ദിനാശംസകൾ.
  • ഇന്നും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും വിജയവും കരുത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വനിതാ ദിനാശംസകൾ.
  • നിങ്ങൾ തുടർന്നും തിളങ്ങാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകാനും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും ഇടയാകട്ടെ.
  • ധൈര്യത്തോടും ദയയോടും കൂടി നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതാ ദിനാശംസകൾ.
  • കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീകൾക്കായി ഇതാ ഒരു ആശംസ - നമുക്ക് അവരെ അറിയാം, നമുക്ക് അവരാകാം, അവരെപ്പോലെ വളരാം.
  • നിങ്ങളുടെ കരുത്തും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാണ്.
  • എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.
  • ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ ശോഭയുള്ളതാക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതാ ദിനാശംസകൾ.
  • നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കൂ, സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നത് തുടരൂ.
  • കുടുംബങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും രാഷ്ട്രങ്ങളെയും വാർത്തെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയൊരു നന്ദി.
  • നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കരുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാണ്.
international women's day 2026 (ETV Bharat)
  • നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടവരും കരുത്തരുമാണെന്ന് ഈ ദിവസം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ.
  • അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും ആഘോഷത്തിൻ്റെയും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു.
  • തടസ്സങ്ങൾ ഭേദിച്ച് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതാ ദിനാശംസകൾ.
  • നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും അതിജീവനശേഷിയും ലോകത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു.
  • ഓരോ ദിവസവും മാറ്റങ്ങൾക്കും പുരോഗതിക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന് നന്ദി.
  • നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം എന്നും നിങ്ങളിലുണ്ടാകട്ടെ.
  • ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഓരോ സ്ത്രീക്കും - ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്നു.
  • ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ലോകത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു.
  • ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവിശ്വസനീയമായ കഴിവുകളുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വനിതാ ദിനാശംസകൾ.

