ഇന്ത്യൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹങ്ങൾ തായ്‌ലൻഡിലും ഇറ്റലിയിലും; യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യകതയിലും വര്‍ധനവ്: റിപ്പോർട്ട്

വിവാഹങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ വിദേശ സ്ഥലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ പ്രവണത യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളെ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുന്നു.

representative image (getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 5, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: പരമ്പരാഗത വിവാഹങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ വെഡിങുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ വെഡിങിനു അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും പലരും പല രീതിയിലാണ്. ബീച്ച് വെഡിങ്, റിസോര്‍ട്ടുകളില്‍ നടക്കുന്ന വെഡിങ് എന്നിവയൊക്കെ ഇതില്‍ ചിലതാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിവാഹങ്ങളുടെയും വേദി അങ്ങ് വിദേശത്താണ്. ഇന്ത്യൻ വിവാഹങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വേദികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായി മാറിയതോടെ വിവാഹങ്ങളുടെ റെയ്‌ഞ്ച് തന്നെ മാറി.

representative image (ETV Bharat)

റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പ്രകാരം വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്കായി വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹങ്ങൾ വര്‍ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിദേശ യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോളിസിബസാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ, ഫ്ലൈറ്റ് റദ്ദാക്കലുകൾ, ബാഗേജ് നഷ്‌ടം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ ഈ പോളിസികൾ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

2023 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രാമായുള്ള യാത്രാ ഇൻഷുറൻസുകളുടെ സ്ഥിരമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു. 2023 നും 2024 നും ഇടയിൽ വാങ്ങലുകൾ 27.4 ശതമാനം വർധിച്ചതായും 2024 മുതൽ 2025 വരെ 27.4 ശതമാനം കൂടി വർധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിവാഹങ്ങൾ ഒരു സീസണൽ പരിപാടി മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ യാത്രയുടെ ഒരു പതിവ് ഭാഗമായി മാറുകയാണ്.

representative image (ETV Bharat)

പോളിസിബസാറിൻ്റെ യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് ഡാറ്റ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളിലെ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. "വിവാഹ മാസങ്ങളിലെ സീസണൽ തിരക്ക്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മുതിർന്ന യാത്രക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള വർധി ച്ചുവരുന്ന പങ്കാളിത്തം, ബാഗേജിനും മെഡിക്കൽ കവറേജിനുമുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത എന്നിവയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുവെന്ന്" റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കന്നു.

തായ്‌ലൻഡ്, യുഎഇ എന്നിവയിലെ മികച്ച വിവാഹ സ്ഥലങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യമായി തായ്‌ലാന്‍ഡ് മാറിയിരിക്കുന്നു. വിസ സൗകര്യം, ഇന്ത്യൻ ചടങ്ങുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയാണ് തായ്‌ലൻഡ് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട സ്ഥലമായതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

representative image (getty image)

ആഡംബര വേദികളും ശക്തമായ കണക്റ്റിവിറ്റിയും നയിക്കുന്ന യുഎഇയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. വിയറ്റ്നാമും ശ്രീലങ്കയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ഓപ്ഷനുകളായി ഉയർന്നുവരുന്നു. അതേസമയം ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, ഗ്രീസ് എന്നിവ ചെറുതും പ്രീമിയം വിവാഹ ഗ്രൂപ്പുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഒമാനും മാലിദ്വീപും അടുത്ത കുടുംബ വിവാഹങ്ങൾക്ക് ജനപ്രിയമാണ്.

വിവാഹ സീസൺ ഇൻഷുറൻസ് വർദധനവിന് കാരണമാകുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹ കലണ്ടറിനെ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങലുകൾ കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. നവംബർ മുതൽ ഡിസംബർ മധ്യം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർധനവ് കാണപ്പെടുന്നു. 2023 മുതൽ 2024 വരെ 30% വർധനവ്. ജനുവരി-മാർച്ച്, ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില്‍ സമാനമായ സീസണൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങൽ അവധിക്കാല യാത്രകളേക്കാൾ വിവാഹ തീയതികളുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

representative image (getty image)

വിവാഹ യാത്ര പോളിസി എടുക്കുന്നവരില്‍ ഒന്നിലധികം തലമുറകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. പോളിസികളിൽ 40% 25–34 വയസുള്ളവരും, 35–60 വയസ്സുള്ള മാതാപിതാക്കളും, 25% 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് മെഡിക്കൽ കവറിനും നിലവിലുള്ള രോഗ സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മിക്ക പോളിസികളും ദമ്പതികൾ തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളും എൻആർഐ ബന്ധുക്കളും.

representative image (getty image)

വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങലുകളിൽ മുംബൈയും ബെംഗളൂരുവും മുന്നിലാണ്. ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ എന്നിവ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. പൂനെ, ഗുരുഗ്രാം, നോയിഡ, ജയ്‌പൂര്‍ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചുവരികയാണ്. 2023 നും 2024 നും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ഇടിവിന് ശേഷം, 2024–2025 വർഷം ഇതുവരെ ഗ്രൂപ്പ് ബുക്കിങുകൾ 28% വർധിച്ചു. യാത്രക്കാർ സ്ഥിരമായി 250,000 യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ ഇൻഷുറന്‍സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ലഗേജ് നഷ്‌ടം, മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള രോഗ പരിരക്ഷ, യാത്ര റദ്ദാക്കൽ, വിമാന കാലതാമസം എന്നിവയിൽ കവറേജ് മുൻഗണനകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

എന്താണ് യാത്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ്?

സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ യാത്രകളിലെ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഒരു പ്രത്യേക പോളിസിയാണ് യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ്. ഇത് ഒരു സുരക്ഷാ വലയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

