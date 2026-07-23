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മലയോരത്തിൻ്റെ പവർപഞ്ച്! അന്താരാഷ്ട്ര കരാട്ടെ റിംഗിൽ വെങ്കലം വരിഞ്ഞുമുറുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്തിൻ്റെ സുനിൽ കെ. കൊഴുവേലി

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് മലേഷ്യൻ മണ്ണിൽ അർഹിച്ച അംഗീകാര ഒപ്പം ലഹരിക്കെതിരെ പോരാടുന്ന അഭ്യാസിയെന്ന അപൂർവ്വ വിശേഷണവും

MALAYSIA KARATE CHAMPIONSHIP INDIAN KARATE ATHLETE BRONZE MEDAL SUNIL K KOZHUVELI
നെടുങ്കണ്ടം കോമ്പയാർ സ്വദേശി സുനിൽ കെ. കൊഴുവേലിയുടെ 30 വർഷത്തെ കരാട്ടെ ജീവിതം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 2:29 PM IST

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ഇടുക്കി : ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ എന്തെല്ലാം കഷ്‌ടതകളും, പ്രയാസങ്ങളുമാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും സഹിക്കുന്നത്.... എന്നാൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കഷ്‌ടപ്പാടിൻ്റെ, പ്രയാസങ്ങളുടെ ഫലം സ്വപ്‌നമെന്നപോലെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിലോ? അത്തരമൊരു കഥയാണ് നെടുങ്കണ്ടം കോമ്പയാർ സ്വദേശി സുനിൽ കെ. കൊഴുവേലിക്ക് പറയാനുള്ളത്.

ജീവിതോപാധിക്കായി ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ്റെ ജോലി, മനസ്സിൽ കരാട്ടെയെന്ന അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം. കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും കൈമുതലാക്കി നെടുങ്കണ്ടം കോമ്പയാർ സ്വദേശി സുനിൽ കെ. കൊഴുവേലി മലേഷ്യയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി ഇടുക്കിക്കും മലയാളികള്‍ക്ക് ഒന്നാകെയും അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ചു.

നെടുങ്കണ്ടം കോമ്പയാർ സ്വദേശി സുനിൽ കെ. കൊഴുവേലിയുടെ 30 വർഷത്തെ കരാട്ടെ ജീവിതം (ETV Bharat)

സ്വന്തം സ്വപ്‌നങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനൊപ്പം നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും ലഹരിവിരുദ്ധ ജീവിതശൈലിയുടെയും പാതയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന പരിശീലകൻ കൂടിയായ സുനിലിൻ്റെ നേട്ടം ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ കായികചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമായി മാറുകയാണ്.

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കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കിയാൽ ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് വളരാനാകുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യന. മലേഷ്യയിൽ അരങ്ങേറിയ അന്താരാഷ്ട്ര കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇടിമിന്നൽ പ്രകടനവുമായി വെങ്കല മെഡൽ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയാണ് ഈ മലയോര താരം നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയത്.

അന്താരാഷ്ട്ര പോരാട്ടത്തിലെ വെങ്കല തിളക്കം
മഗ്‌നി ഷിറ്റോറിയോ കരാട്ടെ-ഡോ ഇൻ്റർനാഷണൽ (Magni Shitoryu Karate-Do International) വിഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് സുനിൽ. നിലവിൽ 'തേർഡ് ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്' (3rd Dan Black Belt) പദവിയുള്ള സുനിലിൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ തളരാത്ത അർപ്പണബോധത്തിനും കഠിനമായ അഭ്യാസ മുറകൾക്കുമുള്ള ഉജ്ജ്വല പുരസ്‌കാരമാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര നേട്ടം. ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കരുത്തരായ അഭ്യാസികൾ മാറ്റുരച്ച വേദിയിലാണ് സുനിൽ ഇന്ത്യയുടെയും ഇടുക്കിയുടെയും പതാക അഭിമാനത്തോടെ പാറിച്ചത്.

"എതൊരു കരാട്ടകാരൻ്റെയും ജീവിതത്തിലെ എറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ലോകവേദിയിൽ കളിക്കുക എന്നത്. അതിന്‌ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മഗ്‌നി ഷിറ്റോറിയോ കരാട്ടെ-ഡോ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ചീഫ്‌ ഒ എൻ രാജൻ മാസ്റ്ററാണ്, ആർ എസ്‌ അനൂപ്‌ കേരള ചീഫാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി കരാട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഏറെ നാളത്തെ കഷ്‌ടപ്പാടിൻ്റെ ഫലമാണ്," എന്ന്‌ സുനിൽ പ്രതികരിച്ചു.

മേക്കപ്പ് ബ്രഷിൽ നിന്ന് കരാട്ടെ ബെൽറ്റിലേക്ക്
ഏതൊരു കായികതാരത്തിനും പ്രചോദനമാകുന്ന വേറിട്ടൊരു പ്രൊഫൈലാണ് സുനിലിൻ്റേത്. നെടുങ്കണ്ടം ടൗണിൽ 'മെട്രോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ' എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പകൽ സമയങ്ങളിൽ മേക്കപ്പ് ബ്രഷുമായി സ്വന്തം ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുമ്പോഴും, മനസിലെ കരാട്ടെ പ്രണയവും കായിക ആവേശവും സുനിൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ചു. ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പുലർച്ചെയും സന്ധ്യക്കും നടത്തുന്ന കഠിനമായ പരിശീലനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഈ സ്വപ്‌ന നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

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മത്സരവേദികളിലെ കിരീട നേട്ടങ്ങൾക്കുമപ്പുറം കായികരംഗത്തെ സാമൂഹിക നന്മയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് സുനിലിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിർത്തുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 300-ലധികം കുട്ടികൾക്കാണ് അദ്ദേഹം നിലവിൽ കരാട്ടെ ശിക്ഷണം നൽകുന്നത്.

മലേഷ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നും സുനിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് വെറുമൊരു വെങ്കല മെഡലല്ല; മറിച്ച് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മലയോര കായികപ്രേമിക്കും പ്രചോദനമാകുന്ന വലിയൊരു ഊർജ്ജമാണ്. കായികമേഖലയിലും സമൂഹ നന്മയിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന സുനിൽ കെ. കൊഴുവേലിയുടെ ഈ നേട്ടം ഇടുക്കിയുടെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ പൊൻതൂവലായി മാറും എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

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TAGGED:

MALAYSIA KARATE CHAMPIONSHIP
INDIAN KARATE ATHLETE
BRONZE MEDAL
SUNIL K KOZHUVELI
IDUKKI KARATE

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