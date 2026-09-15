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കാപ്പിപ്പൊടിയല്ല, 'കോഫി ക്യൂബ്'! ഈ ഹൈറേഞ്ച് വനിതയുടെ ഐഡിയ വേറെ ലെവലാണ്

ചൂടുവെള്ളത്തിലോ പാലിലോ അലിയിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം സ്വാദിഷ്‌ടമായ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നം കുടുംബശ്രീ വഴി വിദേശ വിപണിയിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്

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സുനി പ്രദീപ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 8:33 PM IST

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ജോജി ജോണ്‍

ഇടുക്കി: ഓഫീസിലെ കടുത്ത ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിലോ ദീർഘദൂര യാത്രകളുടെ കടുത്ത ക്ഷീണത്തിലോ ഒരു കപ്പ് ചൂട് കാപ്പി കുടിക്കാൻ കൊതിക്കാത്തവർ നമ്മളിൽ ആരുമുണ്ടാകില്ല. ഒരു സിപ്പ് കാപ്പി തരുന്ന ആ ഉന്മേഷം മറ്റൊന്നിനും തരാൻ കഴിയില്ലെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ കാപ്പിപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും പാലും തപ്പി അടുക്കളയിലോ ചായക്കടയിലോ കയറി സമയം കളയാൻ പലർക്കും മടിയാണ്.

പ്രത്യേകിച്ചും യാത്രകളിൽ! ഈ യാത്രാമടിയെയും സമയനഷ്ടത്തെയും മറികടക്കാൻ ഇതാ ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തികച്ചും നൂതനവും ലളിതവുമായ ഒരു മാന്ത്രിക പരിഹാരം അവതരിക്കപ്പെടുന്നു 'കോഫി ക്യൂബ്'. ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം ചേമ്പളം കടുക്കപ്പാറ സ്വദേശിനിയായ സുനി പ്രദീപ് എന്ന ധീരയായ വനിതാ സംരംഭകയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെ ഈ അത്ഭുത ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിലെത്തിച്ച് കൈയടി നേടുന്നത്.

ഇടുക്കിയുടെ കോഫി ക്യൂബ് (ETV Bharat)

എന്താണ് കോഫി ക്യൂബ്? കാപ്പി തയ്യാറാക്കാം ഞൊടിയിടയിൽ

കയ്യിലൊരു ഫ്ലാസ്കിൽ ചൂടുവെള്ളമോ തിളപ്പിച്ച പാലോ കരുതിയാൽ മാത്രം മതി കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഇനി മറ്റൊന്നും തിരയേണ്ടതില്ല. ഒരു ഗ്ലാസിലേക്ക് പാലോ വെള്ളമോ ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു കോഫി ക്യൂബ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മാത്രം മതി. കൃത്യമായ അളവിൽ മധുരവും കടുപ്പവും സമന്വയിപ്പിച്ച സ്വാദിഷ്ടമായ കാപ്പി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടിക്കാൻ തയ്യാറാകും.

ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള കാപ്പിയും പഞ്ചസാരയും കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അനുപാതത്തിൽ ചേർത്ത ശേഷം പ്രത്യേക ഡ്രൈയിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കിയാണ് ഈ ക്യൂബുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ മിഷൻ്റെ സാങ്കേതിക മേൽനോട്ടത്തിലും വിപണന പിന്തുണയിലുമാണ് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

കൂൺ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കോഫി ക്യൂബിലേക്ക്

"ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു മഷ്റൂം (കൂൺ) യൂണിറ്റിലൂടെയാണ് സംരംഭക രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആർ.സി.ഇ.ടി.ഐയിൽ ട്രെയിനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രതിദിനം 25 കിലോയിൽ കൂടുതൽ കൂൺ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി കച്ചവടവും വിപണിയും കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രയർ വെച്ച് അത് ഉണക്കി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് എലക്കയിലേക്കും കാപ്പിപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി വിപണനത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു. കൂണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിപണി സാധ്യത ഹൈറേഞ്ചിന്റെ തനത് വിളയായ കാപ്പിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് 'കോഫി ക്യൂബ്' എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്." തൻ്റെ സംരംഭകത്വ യാത്രയെക്കുറിച്ച് സുനി ത്രദീപ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കൂൺ കൃഷിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സ് യാത്ര

സുനിയുടെ സംരംഭകത്വ യാത്രയുടെ തുടക്കം കൂൺ കൃഷിയിലൂടെയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന ചിന്തയാണ് അവരെ കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ പുത്തൻ വിപണി സാധ്യതകളിൽ എത്തിച്ചത്. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ തനത് കാപ്പിയുടെ രുചി ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഒടുവിൽ 'കോഫി ക്യൂബ്' എന്ന ആശയത്തിൽ വന്ന് നിന്നത്.

സുരക്ഷിതമായ പാക്കിംഗും മികച്ച ആയുസ്സും

ഗുണനിലവാരത്തിലും പാക്കിംഗിലും രാജ്യാന്തര നിലവാരമാണ് സുനി പുലർത്തുന്നത്. ഒരു പാക്കറ്റിൽ പത്ത് കോഫി ക്യൂബുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈർപ്പമോ കാറ്റോ തട്ടാതെ അതീവ സുരക്ഷിതമായി എയർടൈറ്റ് പാക്കിംഗിലാണ് ഇവ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. യാതൊരുവിധ പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ചേർക്കാതെ തന്നെ, നിർമ്മാണ തീയതി മുതൽ ആറ് മാസക്കാലം വരെ ഇവ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ആഗോള വിപണിയിലേക്ക്!

ഓഫീസുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, യാത്രാവേളകൾ എന്നിവടങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറെ അനുയോജ്യമായ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വിപണിയിൽ നിന്ന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വൻ വിജയത്തെത്തുടർന്ന്, കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ ഇടുക്കി കോഫി ക്യൂബിനെ വിദേശ വിപണികളിലേക്ക് കൂടി കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള വമ്പൻ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സുനിയിപ്പോൾ.

നമ്മുടെ നാടൻ ആശയങ്ങളെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ആഗോള നിലവാരമുള്ള സംരംഭങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ് സുനി പ്രദീപിൻ്റെ ഈ കോഫി ക്യൂബ് മോഡൽ. വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും കഠിനാധ്വാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയോര മേഖലയിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെപ്പോലും മറികടന്ന് വിജയക്കൊടി പാറിക്കാം എന്ന് ഈ ഹൈറേഞ്ച് വനിത തെളിയിക്കുന്നു.

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