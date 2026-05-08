ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണ മേളയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ തുടക്കം
Published : May 8, 2026 at 10:12 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണ പ്രദർശനമായ ഹൈദരാബാദ് ജ്വല്ലറി പേൾ ആൻഡ് ജെം ഫെയറിന് (എച്ച്ജെഎഫ് 2026) ഹൈടെക്സ് എക്സിബിഷൻ സെൻ്ററിൽ തുടക്കമായി. നവീന ഡിസൈനുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനും സ്വർണ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്താനുമാണ് രണ്ടുദിവസത്തെ മേള ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വിപണിയിലെ അടിസ്ഥാന മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ മേള സഹായിക്കും.
350ൽ അധികം എക്സിബിറ്റർമാരും 750ൽ അധികം പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ 8000ത്തിലധികം വ്യാപാരികളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എക്സിബിഷൻ്റെ ഭാഗമാകും. വേറിട്ട ഡിസൈനുകളിൽ തീർത്ത സ്വർണം, രത്നം, മുത്ത് എന്നിവയിലുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരികളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരുക്കിയ ജ്വല്ലറി റീട്ടെയിൽ സിമ്പോസിയവും ഇതോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്.
രാവിലെ 10.30നാണ് എക്സിബിഷൻ സെൻ്ററിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുക. മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള 25ൽ അധികം വിതരണക്കാരെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സവേരി ബസാർ പവലിയനാണ് മേളയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. വിൽപനയ്ക്ക് സജ്ജമായ ആഭരണ ശേഖരങ്ങൾ, വേഗത്തിലുള്ള കാറ്റലോഗ് അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവ വ്യാപാരികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം.
പ്രത്യേക പവലിയനുകൾ
ആഭരണ നിർമാണ ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വലിയൊരു മെഷിനറി പവലിയൻ ഇത്തവണ സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, കസ്റ്റമൈസേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാഡ് (CAD) ഡിസൈനർ സോൺ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സിൽവർ പവലിയനും പാരമ്പര്യ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യം പ്രകടമാക്കുന്ന ഫിലിഗ്രി പവലിയനും എക്സിബിഷനിലെ മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്.
പരമ്പരാഗത വിൽപന രീതികളിൽ നിന്നും മാറി ആഭരണ രംഗത്തെ കൂടുതൽ സാങ്കേതികമാക്കാൻ സമ്മേളനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. റീട്ടെയിൽ മേഖലയിലെ തടസങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ സ്വഭാവം, ബുള്ളിയൻ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ചയാകും. കൂടാതെ എഐ (AI) അധിഷ്ഠിത ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടലുകൾ, സുപ്രധാന ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും പാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20ൽ അധികം വ്യവസായ പ്രമുഖരാണ് സിമ്പോസിയത്തിലെ വിവിധ ചർച്ചകളിൽ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തുന്നത്.
പോൾ ജെ ആലുക്കാസ്, അമിത് പ്രതിഹാരി, ആശിഷ് പേഥെ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ വിവിധ സെഷനുകളിലായി പ്രതികരിക്കും. വിനീത് ജോഗാനി, രാകേഷ് ഭാൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ബിസിനസ് രംഗത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നൽകും. ആഭരണ രൂപകൽപനയെക്കുറിച്ച് വിജയ് ഗോലേച്ച, അശുതോഷ് ബൻസാൽ എന്നിവരും സംസാരിക്കും. ബുള്ളിയൻ വിപണിയിലെ ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ച് നിതിൻ കെഡിയ, ടി കെ സീതാറാം എന്നിവരും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും.
ദുബായ് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഡിസൈനേഴ്സിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വർണ വിപണിയിലെ ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള രേണു ചൗധരിയുടെ ലൈവ് പോഡ്കാസ്റ്റും മേളയിൽ നടക്കും. ആഭരണ വ്യവസായ രംഗത്തെ മികച്ച വനിതാ സംരംഭകർക്ക് നൽകുന്ന ശക്തി അവാർഡുകൾ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യും. കൂടാതെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ആദരിക്കുന്ന ലെജൻ്റ്സ് ഓഫ് സൗത്ത്, യുവ സംരംഭകർക്കുള്ള പവർ ഓഫ് യങ് പുരസ്കാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും.
വിവാഹ സീസണുകൾക്കും വലിയ ഉത്സവങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി വിപണി സജീവമാക്കാനാണ് വ്യാപാരികൾ മേളയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണാഭരണ ആവശ്യകതയുടെ 40 ശതമാനവും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ യോഗേഷ് മുദ്രാസ് വ്യക്തമാക്കി. ആശയവിനിമയത്തിനും നവീകരണത്തിനും അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള മികച്ച വേദിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
