കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വിഷമാണോ? വ്യാജ ക്രീമുകളെ വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ ഇങ്ങനെ...
വ്യാജ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നും, ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക്സ് റൂൾസ് 2020 പ്രകാരമുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാം.... How to test fairness cream for mercury at home
Published : November 22, 2026 at 2:12 PM IST
സോഷ്യൽ മീഡിയ പരസ്യങ്ങളിൽ കണ്ട് വാങ്ങിയ ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 17-കാരിക്ക് ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച സംഭവം കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും മുഖക്കുരുവും മാറ്റി നിറം വർധിപ്പിക്കാമെന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചാണ് 17-കാരി വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഫെയർനെസ് ക്രീം ഓർഡർ ചെയ്തത്.
മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രക്തസമ്മർദം കുറയുകയും, കാലുകളിൽ നീര് വരികയും, ഒടുവിൽ ഐ.സി.യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് താൻ ഉപയോഗിച്ചത് മാരക വിഷമായ മെർക്കുറി 12,500 പി.പി.എം (PPM) അടങ്ങിയ വ്യാജ ഉത്പന്നമാണെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
കേവലം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇത്. ഓൺലൈൻ വിപണികളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളുമില്ലാതെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കള് ഇന്ന് യുവതലമുറയുടെ വൃക്കകളെയും കരളിനെയും കാർന്നുതിന്നുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വ്യാജ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നും, ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക്സ് റൂൾസ് 2020 പ്രകാരമുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാം....
എന്താണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് റൂൾസ് (2020)? എങ്ങനെ വ്യാജനെ തിരിച്ചറിയാം?
നിറം വർധിപ്പിക്കാനും സൗന്ദര്യം കൂട്ടാനുമായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും സുരക്ഷിതമാണോ? വിപണിയിൽ വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ കർശന നിയമമാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് റൂൾസ്, 2020. 1940-ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിന് കീഴിലാണ് ഈ പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളുടെ നിർമാണം, ഇറക്കുമതി, വിൽപ്പന, ഗുണനിലവാരം എന്നിവ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം?
മുൻപ് ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ നിയമങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സൗന്ദര്യവർധക വിപണി അതിവേഗം വളരുകയും, വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനയുടെയും കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഇവയ്ക്ക് മാത്രമായി ഒരു പ്രത്യേക നിയമചട്ടക്കൂട് അനിവാര്യമായി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് 2020 ഡിസംബറിൽ ഈ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.
കോസ്മെറ്റിക്സ് റൂൾസ് 2020-ലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ
വിഷാംശങ്ങൾക്ക് കർശന നിരോധനം
മെർക്കുറി, ലെഡ്, ആർസെനിക് തുടങ്ങിയ മാരക വിഷാംശങ്ങളും, നിരോധിത രാസവസ്തുക്കളും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ ചേർക്കുന്നത് ഈ നിയമം പൂർണമായി നിരോധിക്കുന്നു.
വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൗന്ദര്യവർധക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ (CDSCO) നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.
വ്യക്തമായ ലേബലിംഗ്
ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയും പാക്കറ്റിന് മുകളിൽ നിർമ്മാതാവിന്റെ പേര്, മേൽവിലാസം, നിർമ്മാണ ലൈസൻസ് നമ്പർ, ബാച്ച് നമ്പർ, കാലാവധി (Expiry Date), ചേരുവകളുടെ പട്ടിക എന്നിവ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
ലൈസൻസ് നമ്പർ (Mfg. Lic. No): സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം നൽകുന്ന നിർമ്മാണ ലൈസൻസ് നമ്പർ ലേബലിൽ നിർബന്ധമാണ്.
ഇറക്കുമതി രജിസ്ട്രേഷൻ (RC No): വിദേശ നിർമ്മിത ക്രീമുകളാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (CDSCO) രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പറും (RC No) ഇറക്കുമതി ചെയ്തയാളുടെ വിലാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ചേരുവകളുടെ പട്ടിക: ഉത്പന്നത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും (1 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവ അളവിൻ്റെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ) കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
• ബാച്ച് നമ്പറും കാലാവധിയും: ബാച്ച് നമ്പർ, നിർമിച്ച തീയതി, ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാലാവധി എന്നിവ വ്യക്തമായിരിക്കണം.
• മെർക്കുറി നിരോധനം: ഇന്ത്യൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (BIS Standards) പ്രകാരം സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളിൽ മെർക്കുറി പോലുള്ള ഹെവി മെറ്റലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു (1 PPM-ൽ താഴെ മാത്രമേ ആകസ്മിക സാന്നിധ്യം പോലും അനുവദനീയമുള്ളൂ).
• തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ പാടില്ല: ചർമത്തിൻ്റെ നിറം മാറ്റുമെന്നോ, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റുമെന്നോ ഉള്ള അശാസ്ത്രീയവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ലേബലിലോ പരസ്യങ്ങളിലോ പാടില്ല.
വ്യാജ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? (ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 7 കാര്യങ്ങൾ)
1. വാട്സ്ആപ്പ് / ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പന: അംഗീകൃത ഇ-കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകളിലോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലോ ലഭ്യമല്ലാത്തതും, കേവലം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ വഴിയോ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറുകൾ വഴിയോ മാത്രം വിൽക്കുന്നതുമായ ക്രീമുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
2. ലേബലിലെ അവ്യക്തത: പാക്കറ്റിൽ നിർമ്മാണ ലൈസൻസ് നമ്പർ (Mfg. Lic. No), കമ്പനിയുടെ കൃത്യമായ വിലാസം, കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ എന്നിവ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യാജനാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
3. ചേരുവകൾ മറച്ചുവെക്കുന്നത്: ക്രീമിൽ എന്തൊക്കെ രാസവസ്തുക്കളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താത്തതോ, 'ആയുർവേദ/ഹെർബൽ' എന്ന് മാത്രം എഴുതി ചേരുവകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതോ ആയ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങരുത്.
4. അമിത വേഗത്തിലുള്ള ഫലം: 3 ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ മുഖം വെളുക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ക്രീമുകളിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ മെർക്കുറിയും സ്റ്റിറോയിഡുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. മെർക്കുറി ചർമ്മത്തിലെ മെലാനിൻ ഉത്പാദനം തടയുന്നതിനാലാണ് പെട്ടെന്ന് നിറം വയ്ക്കുന്നതായി തോന്നുന്നത്.
5. ക്രീമിൻ്റെ നിറവും മണവും: അംഗീകൃത കമ്പനികളുടെ ക്രീമുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഘടനയും സുഗന്ധവും ഉണ്ടാകും. വ്യാജ ക്രീമുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അസാധാരണമായ രൂക്ഷഗന്ധമോ, അമിതമായ പശപശപ്പോ, നിറവ്യത്യാസമോ കാണപ്പെടാം.
6. വിലക്കുറവും ഓഫറുകളും: പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ പേരിനോട് സാമ്യമുള്ള പേരുകളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് അക്ഷരവ്യത്യാസത്തോടെ) വൻ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ വ്യാജന്മാരാണ്.
7. ക്യു.ആർ കോഡ് / ബാർകോഡ് പരിശോധന: പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളിലെ ബാർകോഡോ ക്യു.ആർ കോഡോ സ്കാൻ ചെയ്താൽ അവയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും.
നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം?
വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതോ ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ കേരള ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിലോ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ, ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ്പ്ലൈനിലോ (1915 എന്ന നമ്പറിൽ) പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്.
വ്യാജ ക്രീമുകളെ വീട്ടിലിരുന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള 5 പരിശോധനകൾ
കടയിൽ നിന്നോ ഓൺലൈൻ വഴിയോ വാങ്ങുന്ന ക്രീമുകൾ വ്യാജമാണോ അതോ അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയതാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പ്രാഥമിക പരിശോധനകളും, ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.
1. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന
അംഗീകൃത കമ്പനികളുടെ ക്രീമുകൾ ചർമ്മത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വ്യാജ ക്രീമുകളിൽ വിലകുറഞ്ഞ മിനറൽ ഓയിലുകളും, വാക്സും, ഹെവി മെറ്റലുകളും കൂടുതലായിരിക്കും.
• ചെയ്യേണ്ട വിധം: ഒരു ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം ക്രീം ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക.
• ഫലം: ക്രീം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുകയോ, വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കട്ടപിടിക്കാതെ ഒരേപോലെ പടരുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഗുണനിലവാരമുള്ളതാകാം. എന്നാൽ ക്രീം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോകുകയോ, കട്ടകളായി വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയോ, എണ്ണപ്പാട പോലെ വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിൽ അപകടകരമായ മിനറൽ ഓയിലുകളോ ഹെവി മെറ്റലുകളോ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
2. സ്വർണ്ണം / വെള്ളി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന
മെർക്കുറി, ലെഡ് തുടങ്ങിയ ഹെവി മെറ്റലുകൾ സ്വർണവുമായോ വെള്ളിയുമായോ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവയുടെ നിറം മാറുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്.
• ചെയ്യേണ്ട വിധം: നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിലോ ഒരു വെളുത്ത പേപ്പറിലോ അല്പം ക്രീം പുരട്ടുക. അതിന് മുകളിൽ പഴയൊരു സ്വർണ്ണ മോതിരമോ വെള്ളി നാണയമോ ഉപയോഗിച്ച് അല്പനേരം ഉരസുക.
• ഫലം: ക്രീമിൻ്റെ നിറം കറുപ്പോ ചാരനിറമോ ആയി മാറുകയോ, സ്വർണത്തിൽ കറുത്ത പാടുകൾ വീഴുകയോ ചെയ്താൽ അതിൽ മെർക്കുറിയുടെയോ ലെഡിൻ്റെയോ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. (ശ്രദ്ധിക്കുക: ചില സൾഫർ അടങ്ങിയ ക്രീമുകളും ഇത്തരത്തിൽ നിറം മാറാം, അതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രാഥമിക സൂചനയായി മാത്രം കണക്കാക്കുക).
3. തീ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന
ക്രീമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ രീതി സഹായിക്കും.
• ചെയ്യേണ്ട വിധം: ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണിൽ അല്പം ക്രീം എടുത്ത് മെഴുകുതിരി നാളത്തിന് മുകളിൽ പിടിച്ച് ചൂടാക്കുക.
• ഫലം: ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്രീമുകൾ ചൂടാകുമ്പോൾ സാധാരണ എണ്ണ പോലെ ഉരുകുകയും നേരിയ പുകയോടെ ബാഷ്പീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വ്യാജ ക്രീമുകൾ കത്തുമ്പോൾ കറുത്ത കട്ടിയുള്ള പുക വരികയും, കരിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ രൂക്ഷമായ രാസവസ്തുക്കളുടെയോ ഗന്ധം ഉണ്ടാകുകയും, സ്പൂണിൽ കറുത്ത കരി പോലുള്ള അവശിഷ്ടം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
4. ഫോയിൽ പേപ്പർ പരിശോധന
മെർക്കുറിക്ക് അലുമിനിയവുമായി വളരെ വേഗത്തിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും.
• ചെയ്യേണ്ട വിധം: ഒരു കഷ്ണം അലുമിനിയം ഫോയിലിൽ അല്പം ക്രീം പുരട്ടി 15-20 മിനിറ്റ് വെക്കുക.
• ഫലം: ഫോയിലിന്റെ നിറം മങ്ങുകയോ, അതിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ വീഴുന്നതുപോലെ ദ്രവിക്കുകയോ, വെളുത്ത പൊടി പോലെ രൂപപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അതിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കണം.
5. പാച്ച് ടെസ്റ്റും ഗന്ധവും
• ഗന്ധം: വ്യാജ ക്രീമുകളിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ രൂക്ഷഗന്ധം മറയ്ക്കാൻ അമിതമായി പെർഫ്യൂം ചേർത്തിരിക്കും.
• പാച്ച് ടെസ്റ്റ്: മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ചെവിക്ക് പിന്നിലോ കൈത്തണ്ടയിലോ അല്പം പുരട്ടി 24 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷിക്കുക. അമിതമായ നീറ്റലോ ചുവപ്പോ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ഉപയോഗം നിർത്തുക.
100% ഉറപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ
വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പരിശോധനകൾ സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. ഒരു ക്രീമിൽ മെർക്കുറിയുണ്ടോ എന്ന് നിയമപരമായും ശാസ്ത്രീയമായും തെളിയിക്കാൻ അംഗീകൃത ലാബുകളിലെ പരിശോധന മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി.
ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ്: നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീമിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ പരാതി നൽകാം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെയും എറണാകുളത്തെയും ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും.
NABL അംഗീകൃത ലാബുകൾ: സ്വകാര്യ തലത്തിൽ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) അംഗീകാരമുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ ലാബുകളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷ്യ-രാസ പരിശോധന ലാബുകൾ) Heavy Metal Analysis (ICP-MS Test) വഴി ക്രീമിലെ മെർക്കുറിയുടെയും ലെഡിൻ്റെയും കൃത്യമായ അളവ് കണ്ടെത്താനാകും.
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