ETV Bharat / lifestyle

ദീപാവലി കൂടുതൽ സ്വീറ്റാക്കാൻ ബർഫി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ...

ദീപാവലി ആഘോഷം കളർഫുളാകാൻ സ്വാദിഷ്‌ടമായ മധുര പലഹാരങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ...

HOW TO MAKE BARFI EASY MILK BARFI RECIPE ബർഫി റെസിപ്പി
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 18, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിന്മയുടെമേൽ നന്മയുടെയും അന്ധകാരത്തിനുമേൽ വെളിച്ചത്തിന്‍റെയും വിജയമാണ് ദീപാവലി. ഇന്ത്യയിലെ പല ഇടങ്ങളിലും ദീപാവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യം പലതാണ്. പല ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ആഘോഷം ഒന്നുതന്നെയാണ്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിൽ ദീപങ്ങൾക്കുള്ള അത്രയും തന്നെ സ്ഥാനം മധുര പലഹാരങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. പരമ്പരാഗത പലഹാരങ്ങൾ മുതൽ ക്രഞ്ചി ലഘുഭക്ഷങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപെടുന്നു. എന്നാൽ ദീപാവലി നാളുകളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ പലഹാരങ്ങൾക്കാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ.

പാൽ, മൈദാ, കടലമാവ്, കശുവണ്ടി തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വ്യത്യസ്‌ത വിഭവങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വിപണി കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. ഗുലാബ് ജാമൻ, ലഡു, ജിലേബി, പേഡ, മൈസൂർ പാക്ക്, ഹൽവ തുടങ്ങിയവയാണ് ദീപാവലി പലഹാരങ്ങളിൽ പ്രധാനികൾ. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ പുറമെ ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത മറ്റൊരു മധുര പലഹാരമാണ് ബർഫി. ഉത്തരേന്ത്യൻ ആഘോഷങ്ങളിലും വിശേഷ നാളുകളിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട് ഈ പലഹാരത്തിന്. വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതിനാലാണ് ഇതിനെ ബർഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ബർഫി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. പാലും പഞ്ചസാരയും കടലമാവുമാണ് ഇതിനാവശ്യമായ പ്രധാന ചേരുവകൾ. ബർഫി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. റെസിപ്പി ഇതാ...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • പഞ്ചസാര - 2 കപ്പ്
  • കടലമാവ് - 1 കപ്പ്
  • പാൽ - 1 കപ്പ്
  • കശുവണ്ടി - 1/2 കപ്പ്
  • ബദാം - 1/2 കപ്പ്
  • നെയ്യ് - 1 കപ്പ്
  • തേങ്ങ - 1 കപ്പ് (ചിരകിയത്)
  • ഏലയ്ക്ക - 7 എണ്ണം

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കി കടലമാവ് അതിലേക്കിട്ട് ചെറുതായി വറുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചിരകി വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കശുവണ്ടിയും ബദാമും പൊടിച്ച് ചേർക്കുക. ഇത് നന്നയി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പാൽ, നെയ്യ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നന്നായി പൊടിച്ച് വച്ച ഏലക്ക ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. ശേഷം തീ അണച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റം. ഒരു പരന്ന പാത്രമെടുത്ത് അതിൽ നെയ്യ് പുരട്ടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് അതിലേക്ക് മാറ്റം. തണുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം. കൊതിയൂറും ബർഫി തയ്യാർ.

Also Read : ദീപാവലിയ്ക്ക് ആരോഗ്യകരമായി മധുരം നുണയാം

TAGGED:

HOW TO MAKE BARFI
EASY MILK BARFI RECIPE
ബർഫി റെസിപ്പി
HOMEMADE BARFI RECIPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.