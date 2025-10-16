ETV Bharat / lifestyle

ഹെല്‍മെറ്റിനോട് നോ പറയേണ്ട; മുടിയെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി

മുടിയ്ക്കും തലയോട്ടിയ്ക്കും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാതെ ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ പരിചയപ്പെടാം.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 8:08 PM IST

ലയുടെ സുരക്ഷാ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറുതും വലുതുമായ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് തലയ്ക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നവർ നിരവധിയാണ്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ, തരാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേശസംബന്ധമായ വിവിധ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഹെൽമറ്റിനോട് നോ പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. എന്നാൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയെന്നത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. അതിനാൽ ഹെൽമറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം മുടിയ്ക്കും തലയോട്ടിയ്ക്കും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് പ്രധാനം.

ഹെൽമറ്റിന്‍റെ മോശം ശുചിത്വവും ദീർഘസമയ ഉപയോഗവുമാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ദിവസേന ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലയോട്ടിയിൽ വിയർപ്പും എണ്ണമെഴുക്കുമെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകും. ഇത് താരൻ, ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മുടി പൊട്ടിപ്പോകാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഹെൽമറ്റ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മുടിയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

ഹെൽമെറ്റ് ലൈനർ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക
ഹെൽമറ്റിനുള്ളിലെ പാഡിൽ വിയർപ്പ്, എണ്ണമയം, പൊടി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് എന്നിവയ്ക്ക് വളരാൻ അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കും. ഇത്തരം ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദുർഗന്ധത്തിനും തലയോട്ടിയിൽ പ്രകോപനത്തിനും കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ പതിവായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഹെൽമറ്റ് ലൈനർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക.

തൊപ്പി ധരിക്കാം
ഹെൽമറ്റുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു തൊപ്പി ധരിക്കാം. ഇത് തലയോട്ടിയെ ബാക്ടീരിയകളിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫൈബർ കൊണ്ടുള്ള തൊപ്പി തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. തലയോട്ടിയിലെ വിയർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാനും മുടി പൊട്ടിപോകുന്നതും ഹെൽമറ്റിൽ അഴുക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതും തടയാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.

എണ്ണമയമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാം
ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുടിയിൽ എണ്ണ, ജെൽ, വാക്‌സ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുമ്പോൾ തലയോട്ടി വിയർക്കുകയും ഈ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി സംയോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയാക്കുകയും ചൊറിച്ചിൽ, അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

തലമുടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക
പതിവായി ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ദിവസവും തലമുടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഹെൽമറ്റിന്‍റെ ഉപയോഗം തലയിൽ പൊടി, എണ്ണ, വിയർപ്പ് തുടങ്ങിയവ തങ്ങി നിൽക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് രോമകൂപങ്ങൾ അടയുന്നതിനും തലയോട്ടിയിൽ പ്രകോപനം, ചൊറിച്ചിൽ, കുരു എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാനും കാരണമാകും. അതിനാൽ സൾഫേറ്റ് രഹിതമായ ഏതെങ്കിലും ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് തലമുടി പതിവായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക.

ഹെൽമറ്റ് പങ്കിടാതിരിക്കുക
മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽമറ്റ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ആരുമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഹെൽമറ്റ് പങ്കിടുന്നത് വഴി താരനും മറ്റ് ഫംഗസ് അണുബാധകളും പകരാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് തലയോട്ടിയിൽ പ്രകോപനം, പൊട്ടൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ഹെൽമറ്റുകൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു കോട്ടൺ തൂവാലയോ, തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കാം. തലയോട്ടിയിലേക്ക് ബാക്ടീരിയകൾ പടരുന്നത് തടയാൻ ഒരുപരിധി വരെ ഇത് സഹായിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

