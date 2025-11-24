എല്ലാം ഒരു മൂഡല്ലേ...?; ഇനി മൂഡ് അനുസരിച്ച് പെർഫ്യൂം അടിക്കാം, ഏതെല്ലാം എപ്പോഴൊക്കെ?

ETV Bharat / lifestyle

ഡേറ്റിനും പാർട്ടിക്കും ഒരേ പെർഫ്യൂം അല്ല. കല്യാണത്തിന് വേറെ, ഓഫിസിലേക്ക് വേറെ. യാത്രയില്‍ മറ്റൊന്ന്. ഓരോ അവസരത്തിലും അനുയോജ്യമായ പെർഫ്യൂം തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 24, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
പോകുന്ന വഴികളില്‍ പരിമളം വീശുന്ന

ഫോറിന്‍റെ മണമൊന്ന് വേറെ തന്നെ...

പലർക്കും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ നേരം, ലുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കില്‍ പെർഫ്യൂം കൂടിയേ തീരൂ. കുളിച്ച് വന്നയുടൻ മേലാസകലം പെർഫ്യൂം വാരി പൂശുന്നവരും കുറവല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ പെർഫ്യൂം ഇന്ന് പലർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വസ്‌തുവാണ്.

കയ്യില്‍ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പെർഫ്യൂമും വെറുതെയങ്ങ് അടിച്ചാല്‍ കാര്യം സെറ്റായി എന്നാണോ? എന്നാല്‍ പെർഫ്യൂം അത്ര നിസാരക്കാരനല്ല. ആണിനും പെണ്ണിനും വേറെവേറെ പെർഫ്യൂമുകളുണ്ട്. റൊമാന്‍റിക് ഡേറ്റിന് ഒന്ന്, സാധാരണയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ ഒന്ന്, ഇന്‍റർവ്യൂ പോലുള്ള അവസരങ്ങളില്‍ മറ്റൊന്ന്, പാർട്ടിക്ക് പോകുമ്പോള്‍ വേറെ... അങ്ങനെ ഓരോ മൂഡിന് അനുസരിച്ചും പെർഫ്യൂം ഉണ്ട്. ഇനി പെർഫ്യൂം വാങ്ങുമ്പോള്‍ ആകർഷകമായ ബോട്ടിലും ബ്രാൻഡും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതൊക്കെ നോക്കി വാങ്ങൂ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ മാറും.

Representative Image (ETV Bharat)

ആത്മവിശ്വാസം വേണോ? അതിന് പറ്റിയ പെർഫ്യൂമുകള്‍ ഇവയാണ്...

നിങ്ങള്‍ ഒരു ഇന്‍റവ്യൂവിനോ അല്ലെങ്കില്‍ ആരെയെങ്കിലും കാണാനോ പോകുകയാണെങ്കില്‍, ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്ന പെർഫ്യൂം തെരഞ്ഞെടുക്കണം. നിങ്ങളൊരു നേതാവാണെങ്കില്‍ ഇത്തരം പെർഫ്യൂമുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വുഡി, സ്പൈസി, ഓറിയന്‍റല്‍ എന്നീ പെർഫ്യൂമുകള്‍ ആണ് ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്ന പെർഫ്യൂമുകള്‍. ഈ പേരൊന്നും കേട്ട് അമ്പരക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ഊദും ചന്ദനവുമൊക്കെ ഈ സുഗന്ധമാണന്നേ. ഇവ ദീർഘ നേരം നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യും.

Representative Image (ETV Bharat)

റൊമാന്‍റിക് ഡേറ്റില്‍ ഇവനാണ് താരം

വളരെ മാധുര്യമുള്ള ഒന്നാണല്ലേ റൊമാൻസ്. ഊഷ്‌മളമായ റൊമാൻറിക് നൈറ്റിനോ ഡേറ്റിനോ ഒക്കെ പോകുമ്പോള്‍ നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെർഫ്യൂമും അത്രക്ക് അടിപൊളിയാകണം. മൃദുലമായ വികാരത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാകണം നമ്മുടെ പെർഫ്യൂമും. വാനില, റോസ്, പിയോനി തുടങ്ങിയ ഗന്ധത്തിലുള്ള പെർഫ്യൂമുകളാണ് റൊമാന്‍റിക് മൂഡിന് പറ്റിയത്. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബമായോ ഒത്തുചേരുമ്പോഴും ഇത്തരം പെർഫ്യൂമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

Representative Image (ETV Bharat)

പാർട്ടി വൈബ് പിടിക്കാം

നൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകാൻ തായാറാകുമ്പോള്‍ പെർഫ്യൂം ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്തതാണ്. ഇത്രയും കളർഫുളായ അവസരങ്ങളില്‍ നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെർഫ്യൂമുകളും റിച്ചായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പെർഫ്യൂമിന്‍റെ സുഗന്ധം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആ പാർട്ടിയില്‍ പ്രസക്തമാകണം. എക്‌സോട്ടിക് പൂക്കളുടെ ഫ്ലേവറില്‍ വരുന്ന പെർഫ്യൂമുകളാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചത്. ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറും ഉത്തമമാണ്.

Representative Image (PERFUME SELECTING TIPS PERFUME FOR OFFICE USE PERFUME FOR LADIES PERFUME FOR MEN)

അഡ്‌വെഞ്ചറിന് ഇതാണ് ബെസ്റ്റ്

നിങ്ങള്‍ യാത്രകളിലാണെങ്കില്‍, ആവേശവും പുതുമയുമൊക്കെ നല്‍കുന്ന പെർഫ്യൂം വേണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. സാഹസികതയാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എങ്കില്‍ ഊർജം പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കാം. ഊർജവും ആവേശവും പുതുമയുമൊക്കെ തോന്നിക്കാൻ സിട്രസ് ഗന്ധമുള്ള പെർഫ്യൂമുകള്‍ സഹായിക്കും. ഗ്രീൻ ടീ, ഓറഞ്ച് പൂവ് പോലുള്ള പുഷ്‌പങ്ങളുടെ ഗന്ധം എന്നിവയും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉന്മേഷം നല്‍കും. പകല്‍ സമയങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം പെർഫ്യൂമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാൻ അത്യുത്തമം.

Representative Image (ETV Bharat)

സിംപിളാണോ നിങ്ങള്‍? എങ്കില്‍ ഈ പെർഫ്യൂം സെറ്റാണ്

സിംപിളായ ഒരു വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങള്‍. വസ്‌ത്രവും ആക്‌സസറികളും മേക്കപ്പും എല്ലാം മിനിമല്‍ ആക്കാൻ താത്‌പര്യപ്പെടുന്നവരാണോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേകം ചില പെർഫ്യൂമുകളുണ്ട്. ലാവെൻഡർ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മിതമായ സിട്രസ് ഗന്ധമുള്ള പെർഫ്യൂമുകളും നിങ്ങള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. മസ്‌ക് അഥവാ കസ്‌തൂരി ഗന്ധവും നിങ്ങളിലെ സിംപ്ലിസിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. സിംപിളല്ലാത്തവർക്കും ഓഫിസ് പോലുള്ള അവസരങ്ങളില്‍ ഇത്തരം പെർഫ്യൂമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

PERFUME SELECTING TIPS
PERFUME FOR OFFICE USE
PERFUME FOR LADIES
PERFUME FOR MEN
HOW TO CHOOSE A PERFECT PERFUME

