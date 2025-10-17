ടൂത്ത് ബ്രഷ് എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോൾ മാറ്റണം ? ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ
ദീർഘനാൾ ഒരേ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദന്തപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ ക്യത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ടൂത്ത് ബ്രഷ് മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പല്ല് തേക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും. എന്നാൽ പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പല്ലുതേച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. വർഷങ്ങളോളം ഒരേ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. ബ്രഷ് തേഞ്ഞ് തീരാറാകുമ്പോഴായിരിക്കും പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും. എന്നാൽ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ടൂത്ത്ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായിൽ അണുക്കൾ പെരുകാനും ദാന്തപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്തേക്കാം. ബ്രിസലുകള്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ടൂത്ത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും ശരിയായ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. മാത്രമല്ല പല്ലുകളുടെ ഇനാമലിനെ നശിപ്പിക്കാനും മോണയ്ക്ക് ക്ഷതമേൽക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ടൂത്ത് ബ്രഷ് മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ദന്തരോഗ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
ടൂത്ത് ബ്രഷ് എപ്പോഴാണ് മാറ്റേണ്ടത്?
കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് മാറ്റണമെന്ന് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. കുട്ടികളുടേത് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ മാറ്റണമെന്ന് ദന്തരോഗ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു. ദീർഘനാൾ ഒരേ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ, യീസ്റ്റ്, ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ അണുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇടയാക്കുകയും വിവിധ ദന്തപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്തേക്കും. കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ ബ്രിസലുകള് തേഞ്ഞുപോകുകയോ വളയുകയോ പിളരുകയോ ചെയ്താലും പിന്നീടത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
പനി, ജലദോഷം, വൈറൽ അണുബാധ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികള് വന്നുപോയതിന് ശേഷവും ടൂത്ത് ബ്രഷ് മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷവും ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും ടൂത്ത് ബ്രഷില് തങ്ങിനിൽക്കും. ഇത് വീണ്ടും നിങ്ങളെ അസുഖത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ കാരണമാകും. മാത്രമല്ല ദന്തസംബന്ധമായ സർജറി, റൂട്ട് കനാൽ തെറാപ്പി, മോണരോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വിധേയരായവരും പഴയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് മാറ്റി പുതിയത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ശരിയായ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും?
സോഫ്റ്റ്, അൾട്രാ സോഫ്റ്റ്, മീഡിയം, ഹാർഡ് തുടങ്ങീ 4 തരത്തിലുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ദിവസേന പല്ല് തേയ്ക്കാനായി ഇടത്തരം കട്ടിയുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദന്തസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരോ മോണരോഗ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞവരോ മൃദുവായ ബ്രഷ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കറയുള്ള പല്ലുകൾ, പ്ലക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടിയ പല്ലുകൾ, കൃത്രിമ പല്ലുകൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കാൻ കട്ടിയുള്ള ബ്രഷ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ.
ടൂത്ത് ബ്രഷ് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ടൂത്ത് ബ്രഷ് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഒരു ഹോൾഡറിൽ കുത്തനെ വേണം വയ്ക്കാൻ. പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയും അണുക്കൾക്ക് വളരാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും. ബ്രഷ് മൂടി വയ്ക്കുന്നതും അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും. ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഒരിക്കലും ടോയ്ലറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കുറഞ്ഞത് ആറടി ദൂരെയെങ്കിലും മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിവസേന ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
