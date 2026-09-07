പണം വാരിക്കൂട്ടാൻ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് യോഗം! നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയൂ
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി
Published : September 7, 2026 at 7:01 AM IST
തീയതി: 07-09-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: പുണര്തം
അമൃതകാലം: 1:54 PM മുതൽ 3:26 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:38 PM മുതൽ 1:26 PM & 3:02 PM മുതൽ 3:50 PM വരെ
രാഹുകാലം: 7:46 AM മുതൽ 9:18 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:30 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമോ സ്വാധീനമോ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇന്നു നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കില്ല. ഏത് നിഗൂഢതയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള കരുത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം അങ്ങേയറ്റത്തെ ശൗര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക. ബിസിനസ് രംഗത്ത് വലിയ ഇടപാടുകൾ ഉറപ്പിക്കാനും പുതിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താനും ഇത് സഹായിക്കും.
കന്നി: നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകത ഇന്ന് പരക്കെ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. സ്വന്തം വസ്തുവകകൾക്കായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരന്തര പ്രയത്നം വിജയത്തിലെത്തും. മനോഹരമായ കരകൗശല വസ്തുക്കൾകൊണ്ടോ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾകൊണ്ടോ വീട് അലങ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് സമയം കണ്ടെത്തും.
തുലാം: ഏറെ തിളക്കമാർന്നതും ഉന്മേഷദായകവുമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും പണം ചെലവഴിക്കാനും സാധ്യത കാണുന്നു.
വൃശ്ചികം: സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇന്ന് മികച്ച ദിനമാണ്. വ്യവസായികൾക്ക് നല്ല ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ മൂലധനം നിക്ഷേപിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.
ധനു: നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും തമ്മിൽ കൃത്യമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും ലക്ഷ്യബോധത്തിൻ്റെയും കരുത്തിൽ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. മാനസിക വികാരങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും.
മകരം: കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം മനസിലാക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ വീടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജമേകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തോടെ ഏത് വലിയ കാര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഇന്ന് വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. പ്രശംസകൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമേകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കുമെങ്കിലും സ്വന്തം ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ തൃപ്തരായേക്കില്ല. അഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം: ഊർജ്ജവും ശുഷ്കാന്തിയും നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ദൂരദേശത്തുനിന്ന് സന്തോഷവാർത്ത തേടിയെത്തും. നീണ്ടുനിന്ന വലിയൊരു ബിസിനസ് ഇടപാട് പ്രൊഫഷണൽ മികവോടെ പൂർത്തിയാക്കും. ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും.
മേടം: കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. തൊഴിൽരംഗത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വൈകുന്നേരം പങ്കാളിയോടൊപ്പം മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിലും സംഗീതത്തിലും അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയനിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം: നിർണ്ണായകമായ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. മാനസിക പിരിമുറുക്കം അകറ്റാൻ പ്രണയിനിയുമൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
മിഥുനം: പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യവും അക്രമണോത്സുകതയും പ്രതികൂല ഫലം ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾക്കായി കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
കർക്കടകം: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ച വിജയം തരും. വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തും. വീടിൻ്റെ ഇൻ്റീരിയർ അലങ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചപോലെ മനോഹരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.