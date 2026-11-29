സന്തോഷ വാർത്തയും അവസരങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശുഭദിനം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 29, 2026 at 7:04 AM IST
തീയതി: 29-11-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി
നക്ഷത്രം: പൂയം
അമൃതകാലം: 3:05 PM മുതൽ 4:32 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 4:49 PM മുതൽ 5:37 വരെ
രാഹുകാലം: 4:32 മുതൽ to 5:59 വരെ
രാഹുകാലം: 01:36 PM മുതൽ 03:04 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:25 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: പ്രശംസയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യത്തില് നിങ്ങള് പൂര്ണമായും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങള് ഉത്തരം തേടുന്നത് തുടരും. വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളുടെ പേരില് ദുഖിക്കേണ്ടി വരും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതം കൂടുതല് ശ്രദ്ധനേടും. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത മുഴുവനും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. ബിസിനസുകാര് ഇന്ന് നടത്തുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. വൈകുന്നേരം കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വരും.
തുലാം: വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാനസികാവസ്ഥ ആയിരിക്കും ഇന്ന്, വൈകുന്നേരം വരെ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തുടരും. ചില തിരിച്ചടികള് നേരിടാന് തയ്യാറായിരിക്കുക. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നു പോലും വേദനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. രണ്ടാപകുതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. അപ്രതീക്ഷിതമായി സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവരില് മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവർ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തിയായി ഇന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കും. കൂടുതല് ശുഷ്കാന്തിയോടെയും ആത്മസമർപണത്തോടെയും പ്രവര്ത്തിക്കുകയും പുതിയ പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു: കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഭരിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെയും ബാധിക്കും. അതിനാൽ ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ അസ്വസ്തമായ മാനസികാവസ്ഥയും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയേക്കാം. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. സംയമനം പാലിക്കുക.
മകരം: വരുമാന സ്രോതസുകൾ വർധിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. നേട്ടം, വിജയം, സാമൂഹിക അംഗീകാരം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവിധ ശാഖകളുടെ വിശ്വാസവും ഇന്ന് നേടാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയം ക്രിയാത്മകമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവ തിരികെ നേടാനും അവസരമുണ്ടാകും.
കുംഭം: വികാരവശവും വിവേക വശവും തമ്മിൽ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും വ്യക്തി ജീവിതവും ഉദ്യോഗജീവിതവും തമ്മിൽ വിജയകരമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തികപരമായി കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ നിസാരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ് വ്യാപൃതമായിരിക്കും.
മീനം: എഴുത്ത്, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഈ നിമിഷങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എക്കാലത്തെയും നല്ല ഓർമകൾ സമ്മാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ കോപത്തെ ഇന്ന് നിയന്ത്രിക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ ശാന്തതയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടെ കാര്യങ്ങളെ നേരിടുക. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വൈകാരികമായി ഇടപെടുന്നതിനാൽ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മാതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം: വളരെ സന്തേഷവും സമാധാനവും ഇന്നും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ ഉന്മേഷവാന്മാരായി നിങ്ങളെ കാണപ്പെടുന്നത് ചുറ്റമുള്ളവരെയും സന്തോഷപ്പെടുത്തും. സാഹിത്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ചായ്വ് വർധിക്കുകയും അതിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും സാമ്പത്തിക-കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായും വരും.
മിഥുനം: പ്രകോപിതരാകേണ്ട സാഹചര്യത്തെ ഇന്ന് നേരിടേണ്ടിവരും. മറ്റുള്ളവരുടെ താത്പര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കും. അവരുടെ ഓരോ ആവശ്യവും സാധിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങള് മുൻകൈയെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ നൂതന ആശയങ്ങളെയും ഇടപെടലിനെയും അംഗീകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ധാരാളം സമയം ലഭിക്കും. തൊഴിലിടത്തിൽ സൗമ്യതയും ശാന്തതയും പുലർത്തുക. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കും.