ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശോഭിക്കും! രാശി ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 3, 2026 at 7:11 AM IST
തീയതി: 03-08-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: കൃഷ്ണ പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 02:04 AM മുതൽ 03:38 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:37 AM മുതൽ 01:25 AM വരെ
രാഹുകാലം: 07:47 PM മുതൽ 09:21 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:47PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. ജോലിസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ വിജയം നേടുന്നതിനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരില്ല.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഇന്ന് കയ്പ്പേറിയ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ചൂടേറിയ തർക്കമുണ്ടായേക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതോ രൂക്ഷമാകുന്നതോ തടയാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രണയം പൂവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്!
തുലാം: വളരെക്കാലമായിട്ടുള്ളതോ നേരത്തേ ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അന്ത്യം കുറിക്കും. അവ കോടതി മുഖാന്തിരമോ പരസ്പരധാരണ മൂലമോ പരിഹരിക്കും. ജോലിഭാരം സാധാരണഗതിയിലാവുകയും ചില സന്നിഗ്ധമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുന്നതിനായി മികച്ച പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് സമയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കർത്തവ്യത്താലും ഉത്തരവാദിത്തത്താലും നിറഞ്ഞിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി കഥ മാറും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമുള്ള ഒരു വിസ്മയകരമായ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉല്ലാസവും നൽകും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിവാദപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ ഒരു ദിവസമാണ്. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. അവർ പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്താൽ തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനാകും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായി ഊജ്ജം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. അങ്ങേയറ്റത്തെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. സൂക്ഷ്മപരിശോധന, ജിജ്ഞാസ, സംഘാടനം എന്നിവ ജോലിക്കിടയിലെ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
കുംഭം: ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഊർജ്ജസ്വലനായും ചാലക ശക്തിയായും വർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഛായയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. അതിമോഹം ഉള്ളവനാകരുത്. ആളുകളോട് ദയയുള്ളതും കരുണയുള്ളതുമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുക.
മീനം: അക്ഷീണരും കഠിനാധ്വാനികൾക്കും ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. പുതുമയും സർഗാത്മകതയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവരും. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. പരാജയത്തിൽ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കുക.
മേടം: നിങ്ങളുടെ ഈ ദിവസം വിജയത്തിൻ്റെ തിളക്കമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി വാക്സാമർത്ഥ്യത്തോടെ പെരുമാറും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്കു എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജോലിഭാരം കുറവായിരിക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയ നിങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യം ആത്മാർത്ഥമായി ജോലിചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സർവ്വശക്തനിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവനായിരിക്കുക.
ഇടവം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണത്തിനോ വിനോദത്തിനോ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഖകരമായ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ നടത്തിയേക്കും. തീക്ഷ്ണമായുള്ളതും ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ളതും തികച്ചും രുചികരമായിട്ടുള്ളതും ആയ ഒന്നിനായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊതിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തികരമായുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുക. അത് നിങ്ങളെ വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കും. സ്വതന്ത്രമായി ആഗ്രഹിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ദിവസം തിരക്കേറിയതായതിനാൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമതികൾ തരും.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് കുടുംബത്തില് നിന്ന് സഹായങ്ങള് ഒന്നും നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല, അതിനാല് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങള് പാഴായിപോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും വളരെ നിരാശരായിരിക്കും. വീട്ടിലെ അഭിപ്രായഭിന്നതകള് നിങ്ങള്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. അയല്ക്കാരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. സാഹചര്യങ്ങളെ മികവോടെയും ലഘുവായും നേരിടുക.