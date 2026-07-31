ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : July 31, 2026 at 7:13 AM IST
തീയതി: 01-08-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ തൃദീയ
നക്ഷത്രം: ചതയം
അമൃതകാലം: 06:13 AM മുതല് 07:47 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:49 AM മുതല് 8:37 AM
രാഹുകാലം: 09:21 AM മുതല് 10:56AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:48 PM
ചിങ്ങം: ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. പ്രശ്നങ്ങള് സങ്കീര്ണമാകുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. അഭിപ്രായഭിന്നതകള് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോള് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. വ്യവഹാരങ്ങളില്നിന്നും അകന്നു നില്ക്കുക.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടാകും. വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങള് സന്തോഷവാനും തികഞ്ഞ ഉത്സാഹവാനുമായി കാണപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്ത്തകരും നിങ്ങളോട് തികഞ്ഞ ഊഷ്മളതയോടും സഹകരണത്തോടെയും പെരുമാറും. നിലവിലുള്ള രോഗത്തില്നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാന് സധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തില് നിന്നും ചില നല്ല വാര്ത്തകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഇന്ന് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം. അമിത ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം: നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യം നേടി തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസവും കൂടാതെ ഒരു പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കഠിനാധ്വാനവും വിലമതിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ്റെ നിരർത്ഥഭാഷണങ്ങൾ/അസംബന്ധങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അർദ്ധഹൃദയ പിന്തുണയാണ് നൽകുക. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന പുതുമുഖങ്ങൾ ഇന്ന് അവരുടെ അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടെത്തും.
ധനു: പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങാന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസം. ആഹ്ളാദപൂര്വം സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടുമൊപ്പം ഒട്ടേറെ സമയം ചെലവിടും. ഒരു ചെറിയ യാത്രക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അകന്നുപോകും. യോഗ, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങള് വിജയകരമാകാന് സാധ്യത. സാമൂഹ്യനില ഉയര്ന്നേക്കും. ഇന്നേദിവസം ഫലപ്രദവും ആസ്വാദ്യവുമായിരിക്കും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആസൂത്രണവും വ്യർഥമായി തീരും എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ തോന്നിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വാദഗതികളായി മാറാം. അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ ആകുലതയ്ക്ക് ഇടയാക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അവസാനം നിങ്ങൾ വെളിച്ചം കാണും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ പ്രക്ഷുബ്ധകാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും.
കുംഭം: ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് ആഹ്ളാദവാനായി കാണപ്പെടും. നേട്ടങ്ങളും ലാഭവും ഇന്ന് കൈവരും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തുപോയി ഉല്ലസിക്കനുള്ള അവസരം കൈവന്നേക്കും. ശാന്തമായ മനസും ആത്മീയമായി ഔന്നത്യമാര്ന്ന മനോഭാവവും ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്കുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സമ്മാനങ്ങള് നല്കിയേക്കും. എല്ലാ പ്രതികൂല ചിന്തകളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഗണേശന് ഉപദേശിക്കുന്നു. ദാമ്പത്യ സുഖം അനുഭവപ്പെടും.
മീനം: അത്യാഗ്രഹവും അമിതപ്രതീക്ഷകളും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന് ഗണേശന് ഉപദേശിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടപാടുകള് ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴോ മുതല്മുടക്ക് നടത്തുമ്പോഴോ രണ്ടുവട്ടം ചിന്തിക്കുക. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനോ സന്തുലനം പാലിക്കാനോ മാനസികമായി നിങ്ങള് വിഷമിച്ചേക്കും. മതപരമായകാര്യങ്ങളില് ചെലവുകള് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബപരമായ തര്ക്കങ്ങള്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.
മേടം: ‘സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചുറ്റിക്കറങ്ങാന് ഏറവും നല്ല ദിവസമാണിന്ന്’. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ സല്ക്കരിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ ചങ്ങാതികള് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. മക്കൾ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് മുതല് കൂട്ടാവും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്രക്കും സാധ്യത. സര്ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള് ലാഭകരമായി കലാശിക്കും.
ഇടവം:‘ഓഫീസിൽ പോകുന്നവര്ക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകുമെ’ന്ന് ഗണേശന്. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളോട് അനുകൂലമനോഭാവം പുലര്ത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കയറ്റം നല്കുകയും ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപൂർണ്ണമായ ജോലികള് നിങ്ങൾ തൃപ്തികരമായി ചെയ്തു തീര്ക്കും. ഔദ്യോഗികമായ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം: പുതിയദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന് ഈദിനം ശുഭകരമല്ലെന്ന് ഗണേശന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. തളര്ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്പരമായ കാര്യങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യ ചെലവുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാപ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുക.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ സമചിത്തതയും ശ്രദ്ധയും നിങ്ങൾ പുലര്ത്തണം. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകള് ഒഴിവാക്കുക. ദിവസം മുഴുവന് വിനയത്തോടിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള് നേരിടാന് തയ്യാറാവുക. അധാർമ്മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില് നിന്ന് മാറിനില്ക്കാനാണ് ഗണേശൻ്റെ ഉപദേശം. പ്രാര്ത്ഥനയും ധ്യാനവും വളരെ ഗുണകരം.