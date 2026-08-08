അവിവാഹിതര്ക്ക് മികച്ച ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം പറയുന്നതിങ്ങനെ...
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി
Published : August 8, 2026 at 7:07 AM IST
തീയതി: 08-08-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദശമി
നക്ഷത്രം: രോഹിണി
അമൃതകാലം: 06:13 AM മുതൽ 07:47 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: o7:49 AM മുതൽ 08:37 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:21 AM മുതൽ 10:55 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:46 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിസാമര്ത്ഥ്യത്തെയും ആസൂത്രണമികവിനേയും മേലധികാരികള് അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കും. പിതാവുമായി നല്ലബന്ധം പുലര്ത്താനും അദ്ദേഹത്തില് നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങള് സ്വീകരിക്കാനും ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. ഭൂമിയും മറ്റ് സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം നിങ്ങളെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്ത്തകരും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
തുലാം: നിയമവിരുദ്ധമോ അധാർമ്മികമോ ആയ പ്രവര്ത്തികളില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കുക. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് കൂടാൻ സാധ്യത. ചെറിയ ഒരു യാത്ര നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. ഇത് മാനസികമായി സന്തോഷം നൽകും.
വൃശ്ചികം: സുഹൃത്തുകളുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പേരും പ്രശസ്തിയും നേടും. ഭൂമിയും മറ്റ് സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകള്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു: കുടുംബത്തിലും ജോലി സ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്ക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ശുഭവാർത്ത കേൾക്കും. ചിരകാല സ്വപ്നം ഇന്ന് യാഥാർഥ്യമാവും. ജോലി സ്ഥലത്തും ഇന്ന് സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും.
മകരം: തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയേക്കും. പ്രണയം പറയാൻ ഉത്തമ ദിവസം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നേക്കാം. കുടുംബമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
മീനം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിര്ണായകമായ ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതിനാല് ഈ ദിനത്തില് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചെലവുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കാം. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ തെറ്റുപറ്റിയേക്കാം.
മേടം: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ മോശമായേക്കും. വീട്ടിലെ ഐക്യവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ ദിവസം മുഴുവനും ഊര്ജ്വസ്വലനും ഉന്മേഷവാനുമാക്കും. തൊഴിലില് സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ പിന്തുണയും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
ഇടവം: ജോലിയില് തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിജയകരമായും ഉത്സാഹത്തോടെയും ചെയ്തു തീര്ക്കാന് സാധിക്കും. ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്നൊരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിലെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാക്കും.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ കോപവും സംസാരവും മറ്റുള്ളവരുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചില ചിന്തകള് നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യനില അത്ര തൃപ്തികരമാവില്ല.
കര്ക്കടകം: അവിവാഹിതര്ക്ക് വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം. താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത. സാമൂഹിക അംഗീകാരവും ഉയര്ച്ചകളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.