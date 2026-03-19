തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇന്ന് നേട്ടം കൈവരിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : March 19, 2026 at 7:38 AM IST
തീയതി: 19-03-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: അമാവാസി അമാവാസി
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 09:30 AM മുതൽ 11:01 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:29 AM മുതൽ 11:17 AM വരെ & 03:17 PM മുതൽ 04:05 PM വരെ
രാഹുകാലം: 02:03 PM മുതൽ 03:33 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:29 PM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 AM
ചിങ്ങം: നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിസാമര്ഥ്യത്തെയും ആസൂത്രണ മികവിനെയും മേലധികാരികള് അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കും. മതരമായ കാര്യങ്ങളിലോ തീർഥാടന യാത്രയോ നടത്താൻ സാധ്യത. വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്ത കേൾക്കും. ചിലപ്പോ മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരായേക്കാം. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സ്വന്തം കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം.
കന്നി: ഈ ദിവസം വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സാഹസിക യാത്രയ്ക്കോ സിനിമയ്ക്കോ പോവും. സമൂഹികമായ അംഗീകാരവും അഭിനന്ദനങ്ങളും തേടിയെത്തും.
തുലാം: ഭാഗ്യവും അവസരങ്ങളും തേടിയെത്തും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായതിനാൽ പൂർണമായും ആസ്വദിക്കാം. കുടുംബത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്ക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് തീർക്കും. പ്രമോഷനും മറ്റും സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം: അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും അനുഭവപ്പെടും. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും നിരാശനാക്കും. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിലോ മറ്റോ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ, യാത്രയും ഒഴിവാക്കുക.
ധനു: കോപവും സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ വിപത്ത് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഇടപഴകല് തെറ്റിദ്ധാരണകള്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. വസ്തുവകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ധനപരമായി നഷ്ടം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്.
മകരം: ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. എന്നാലും സ്ഥിതിഗതികള് കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കും. ഒരു സന്തോഷകരമായ യാത്ര നടത്താൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. മാതൃഭവനത്തില് നിന്നുമുള്ള ഒരു ശുഭവാര്ത്ത കൂടുതല് ഉല്ലാസം നല്കും. എതിരാളികളേക്കാള് ശക്തനാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ഒരു ജേതാവായി മുന്നേറുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം: ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കുക മുന്കോപവും അസഹ്യതയും ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാന് ഉതകില്ല. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിജയം നേടുന്നതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക.
മീനം: മോശം ദിവസമായിരിക്കും. ചെലവിന്റെ ഒരു കണക്കു സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ക്ഷമ ശീലമാക്കുക. പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിൽപെട്ടുഴറുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും അനുഭവപ്പെടും
മേടം: ക്രിയാത്മകത വർധിക്കും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സങ്കല്പ്പിക്കുന്നതിനേക്കാള് കൂടുതല് നേട്ടം കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. വളരെ കണിശക്കാരന് ആണെങ്കില്ക്കൂടി, ചടുലമായ പ്രകൃതം അപകടസാധ്യതകളിലേക്ക് നയിക്കും.
ഇടവം: മറ്റുള്ളവർ സഹായിക്കും. ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണം ജനങ്ങളെ ആകര്ഷിക്കും. സ്നേഹിതരാല് ഈ ദിനം മികച്ച രീതിയില് അവസാനിക്കും. അവിവാഹിതര്ക്ക് താമസിയാതെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞേക്കും.
മിഥുനം: സമ്പാത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഭൂമിയും മറ്റ് സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകള്ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. മക്കളിൽ നിന്ന് സദ്വാർത്ത കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കര്ക്കടകം: എല്ലാ ജോലികളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും. മേലധികാരികളുമായുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകളിൽ ഭാഗമാവും. കുടുംബത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്ക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നു. വീട് പുതുക്കി പണിയാൻ അവസരം ലഭിക്കും. പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും.