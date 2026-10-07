പുത്തൻ സംരംഭങ്ങൾക്കും ജോലിക്കും തുടക്കം കുറിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസം; രാശിഫലം പ്രവചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ..
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : October 7, 2026 at 6:57 AM IST
തീയതി: 07-10-2026 ബുധൻ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: മകം
അമൃതകാലം: 07:19 PM മുതൽ 08:53 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:40 AM മുതൽ 12:27 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:08 PM മുതൽ 01:36 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:07 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:01 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് ചില പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ജോലികളും ലഭിക്കും. എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും അവയൊക്കെ വിദഗ്ധമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ചില ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തേക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാവുന്ന ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസിലാക്കണം.
കന്നി: കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് മനസിലാക്കും. മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒത്ത് തീർപ്പാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഹൃദ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ശാന്തമായും കണക്ക് കൂട്ടലുകളോടെയുമുള്ള സമീപനം ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനും പല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
തുലാം: നിങ്ങൾക്ക് സുഖഭോജനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാദും നന്നായി ആസ്വദിക്കുക. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമനുയോജ്യമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഒന്നും വിഷമിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകില്ല.
വൃശ്ചികം: പ്രസന്നസ്വഭാവം നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചുറ്റും നന്മ പരത്താൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. എല്ലാത്തരം അപവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറും. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ആകർഷണകേന്ദ്രമായി മാറും. തന്നെയുമല്ല അവർ നിങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ഓഫിസിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമർപ്പണ മനോഭാവം കണക്കില്ലാത്ത ജോലിഭാരം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കാരണമാവാം. ഇന്ന് ജോലിയിൽ അമിതതാത്പ്പര്യമുള്ളവനായി മാറാനുള്ള അവസരവും കാണുന്നു. എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ വിശ്രമം ലഭിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള സമയം ആശ്വാസത്തോടെയിരിക്കാനും സാധിക്കും.
മകരം: നിയമപരമായ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അതിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നി നിൽക്കണം. ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാതെ അതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് പോകരുത്. ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികനഷ്ടം വരെ വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഇനം തിരിക്കലിൻ്റെ ഇടനിലക്കാരനാണെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ഇത് തടയുന്നതിനായി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം.
കുംഭം: പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചേർന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉല്ലാസയാത്രയും ഷോപ്പിങ്ങും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്നേഹത്തോടും ആഘോഷത്തോടെയുമിരിക്കുമെന്നത് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്നു.
മീനം: ആളുകളെ അറിയുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു സമർഥനായ മേലധികാരിയും സഹപ്രവർത്തകനും പങ്കാളിയും സഹോദരനുമാണെന്ന് ഇന്ന് തെളിയിക്കും. അവ നിങ്ങളെ ഒരു നല്ല വ്യക്തി ആക്കുന്നതിനാൽ അവയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയരുത്.
മേടം: കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ചില ദിവസങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കും. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലും പൊതു സേവനങ്ങളിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം: മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മക ശ്രേണി പൂർണമാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം: നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുമായി വൈകാരിക ബന്ധം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദത്തിലും സന്തോഷവാനുമായിരിക്കും. എന്നാലും ചില ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം. സമ്മർദ്ദങ്ങളെ സമചിത്തതയോടെ നിർവീര്യമാക്കുക.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഗുണകരമായ ദിവസമല്ല. അത്ര വലിയ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്തോ ചിലത് നഷ്ടമായതുപോലെയോ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയോ തോന്നിയേക്കാം. കുട്ടികൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ അഭാവത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയും തോന്നാം.