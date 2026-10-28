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ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമോ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.

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Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2026 at 7:06 AM IST

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തീയതി: 28-10-2026 ബുധൻ

മാസം: തുലാം

തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം

നക്ഷത്രം: കാർത്തിക

അമൃതകാലം: 11:14 AM മുതൽ 12:41 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:27 AM മുതൽ 01:11 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:00 PM മുതൽ 01:30 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:32 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:48 PM

ചിങ്ങം: ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കും. കലാകായിക സാഹിത്യ രംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രതിഭ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ദിവസം മുഴുവന്‍ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നം നിങ്ങളെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. ജോലിയില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകരോടും മേലുദ്യോഗസ്ഥരോടും മോശമായി പെരുമാറിയേക്കാം.

തുലാം: വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. ചെറിയ വാക്ക് തർക്കം വലിയ പ്രശ്‌നത്തിന് കാരണമായേക്കാം. സ്വയം കേട്ടകാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ വരെ നഷ്‌ടപ്പെടാം. ചെലവുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക.

വൃശ്ചികം: ഈ ദിനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ വളരെ ഊര്‍ജ്ജസ്വലനും ഉത്സാഹമുള്ളവനുമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയം കൈവരിക്കും. മറ്റുള്ളവര്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാന്‍ മടിച്ചാല്‍ നിരാശരാകരുത്. മുമ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ള പലകാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഇന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

ധനു: ഇന്ന് മികച്ച ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യവും പ്രസരിപ്പും ദിവസം മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ടാകും.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പൊതുജനശ്രദ്ധ നേടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ മികവോടെ ഇരിക്കുക. കഠിനാധ്വാനവും ജന്‍മസിദ്ധമായ കഴിവുകളും ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്ന് മികച്ച സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കുംഭം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും ഉണ്ടാവും. ഈ ദിവസം ഉടനീളം സമാധാനപൂർണമായി കടന്നുപോകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. മറ്റുള്ളവരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും നന്നായി ഇടപഴകാനും കഴിയും.

മീനം: സാഹിത്യപരമായ കഴിവുകൾ പൊടിത്തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്‍ തികച്ചും സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടും. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരോടൊപ്പം ജോലിചെയ്യുമ്പോള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മേടം: ഏറ്റവും മികച്ച ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. പ്രതിബദ്ധതയും കാര്യക്ഷമതയും നിറഞ്ഞ ദിനം. ഏറ്റെടുത്ത ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തികരിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിങ്ങളുടെ ജോലിയില്‍ സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിക്കും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സമൂഹത്തില്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ബന്ധുക്കള്‍ക്കും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഇടയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദരവും പ്രശസ്‌തിയും വര്‍ധിക്കും.

മിഥുനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കത്ര ഗുണകരമായതല്ല. പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥതക്ക് കാരണമാകും. പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍. ഇടപാടുകൾ, സ്വത്ത് വീധം വയ്‌ക്കൽ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം പങ്കിടും. എല്ലാംകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

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