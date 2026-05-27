ഈ രാശിക്കാരെ തേടി എത്തുന്നത് ശുഭ വാർത്തകൾ; രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : May 27, 2026 at 7:30 AM IST
തീയതി: 27-05-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: അത്തം
അമൃതകാലം: 01:56 PM മുതല് 03:31 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:37 PM മുതല് 12:25 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:21 PM മുതല് 01:56 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:41 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടി വരും.എങ്കിലും കുടുംബത്തില്നിന്നുള്ള പിന്തുണ കര്ത്തവ്യനിര്വഹണത്തില് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിദൂരത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായോ കമ്പനിയുമായോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാവും. ഇത് ഭാവിയില് നിങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമായേക്കാം. അനാവശ്യ ചെലവുകള് ഒഴിവക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച ഫലം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല.
കന്നി: നിങ്ങളുടെ സൗമ്യ സ്വഭാവം കാരണം മറ്റുള്ളവര് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും. ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഏറെ പ്രയോജനമേറിയ ദിനമാണ്.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കുക. കഴിയുമെങ്കില് അനാവശ്യമായ തര്ക്കങ്ങളില് നിന്നും ചര്ച്ചകളില് നിന്നും മാറിനില്ക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗവുമായുള്ള കലഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങള് കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയേക്കാം. കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും നിയമനടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തിയില്ലെങ്കില് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. ആത്മീയവും മതപരവുമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ തടസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ ദിവസമാണ്. നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ലൗകികസുഖങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങള് കൈവരിക്കും. വിവാഹത്തിന് ഈ ദിവസം വളരെ സുഖകരമാണ്. പണമിടപാടുകാര്ക്ക് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തില് അതീവസന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുചേരാനും വളരെ സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കാനും ഇന്ന് അവസരമുണ്ടായേക്കാം.
ധനു: ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക. ചില പ്രധാന ചർച്ചകൾക്കായി നിങ്ങളുമായും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായും ബന്ധപ്പെടുക. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ശേഷം അവരുടെ പങ്ക് എടുത്തുകളയും. ഊർജ്ജസ്വലവും രസകരവുമായ ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു!
മകരം: ഇന്ന് അത്ര നല്ല ദിവസമായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ബൗദ്ധിക പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാന് ഇത് നല്ല ദിവസമാണ്. കല, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ കലാഭിരുചിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി ഇന്ന് ഒരു കലാപ്രദര്ശനമോ അല്ലെങ്കില് പുസ്തക വായനായോഗമോ സംഘടിപ്പിച്ചേക്കാം. സര്ക്കാര് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് എതിര്പ്പുകള് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഉദാസീനതയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കുകയില്ല.
കുംഭം: സഹപ്രവർത്തകർ നിർദേശിക്കുന്ന ചില ജോലികൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചെന്നു വരില്ല. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം.
മീനം: ഒരേ സമയം നിങ്ങൾ പല ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേയ്ക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ശാക്തീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യും.
മേടം: ചില നല്ല വാർത്തകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം വർധിപ്പിക്കും. ഈ വാർത്തകൾ വ്യക്തിപരമോ, തൊഴിൽപരമോ ആകാം. അല്ലെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ കരിയർ... ഒരു സാമൂഹിക ഒത്തുചേരൽ... ചില സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ... എന്നിവയിലേതെങ്കിലും സംബബന്ധിച്ചുള്ളതാകാം. ഏതായാലും ഇത് നിങ്ങളെ സമ്പന്നതയിലേക്ക് നയിക്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉയര്ന്ന ചിന്തകളും സംസാരവും മറ്റുള്ളവരില് മതിപ്പുളവാക്കും. വിവേകത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള ബോധം ഗണേശൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താല് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് നിങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. വശത്താക്കാന് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളവരെ പോലും മധുരഭാഷണങ്ങള്കൊണ്ട് ആകര്ഷിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. അതിനാല് ചർച്ചകൾ, സംവാദങ്ങള് എന്നിവയില് ഇന്ന് നിങ്ങള് തിളങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം പെട്ടെന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. തീര്ച്ചയായും കാര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങള്ക്ക് ദഹനസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭകഷണം ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് സാഹിത്യത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് താൽപര്യം തോന്നാം.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും ആഘോഷവും നിറയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക. അതുപോലെ വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.
കര്ക്കടകം: സന്തോഷവും ആനന്ദവും നിറയുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പുതിയ പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ ആരംഭം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കായി ഒരു യാത്ര പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജവും നല്കും.