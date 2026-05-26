ഇന്ന് നിങ്ങൾ മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും; രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : May 26, 2026 at 7:34 AM IST
തീയതി: 26-05-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: ശുക്ല ദശമി
നക്ഷത്രം: അത്തം
അമൃതകാലം: 12:21 PM മുതല് 01:56 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:37 PM മുതല് 12:25 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:31 PM മുതല് 05:06 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:41 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് അമിത പ്രതീക്ഷയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കരുത്. ഉത്പാദന ക്ഷമത കുറഞ്ഞ ദിനമാണ് ഇന്ന്. സമചിത്തതയോടെ കാര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ശീലിക്കുക.
കന്നി: ഇന്ന് സമ്മിശ്ര അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ദിനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഇത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായും, ഇന്നത്തെ ദിവസം മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കും.
തുലാം: ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കൂ. ശ്രമം തുടരുക. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം ഫലവത്തായിത്തീരും.
വൃശ്ചികം: ജീവിതം മികച്ച അധ്യാപകനാണ് എന്നാണ് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. കമ്പോളത്തിലെ കടുത്ത മത്സരം അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചേക്കാം.'തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് ക്ഷമിക്കുന്നത് ദൈവികവും' ഈ വാചകം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകൾ പൊറുക്കപ്പെടും.
ധനു: ആത്മവിശ്വാസവും സൗഹാര്ദ്ദമനോഭാവവും ഉളള ധനുരാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. മാതാപിതക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാണ്ടകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലധികാരികളുടെ നല്ല അഭിപ്രായം നേടും. ഒരു വ്യവസായപ്രമുഖനുമായോ അല്ലെങ്കില് ഒരു നിക്ഷേപകനുമായോ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കൂടിക്കാഴ്ച അങ്ങേയറ്റം ഫലപ്രദമാകും. ഒരു വാണിജ്യസംരംഭത്തിനാവശ്യമയ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ അധിക സഹായമനോഭാവം കാണിക്കുമെന്നതിനാല് അവരില്നിന്നും നിങ്ങള് പ്രശംസ നേടും. എല്ലാജോലിയും കൃത്യസമയത്ത് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനാല് നിങ്ങള്ക്ക് ഉല്ലാസത്തിനും വിനോദത്തിനും ഇഷടം പോലെ സമയം ലഭിക്കും. ഓഫീസ് വിട്ടാല് ഉടനെ നിങ്ങൾവീട്ടിലെത്തും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളി നിങ്ങളെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇന്ന് സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ നില ഉയരുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.
മകരം: അവിവാഹിതർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവരോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക.
കുംഭം: ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീചമായ അല്ലെങ്കില് അധാർമികമായ പദ്ധതികളിൽ നിന്നോ ചിന്തകളിൽ നിന്നോ മാറി നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷം കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അമിതമായി പ്രതികരിച്ചേക്കാം. മാത്രമല്ല നിഷേധ ചിന്തകൾ, അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നേരായ ദിശയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിക്കുക!
മീനം: നിങ്ങളുടെ പതിവ് ദിനചര്യകൾ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ വിനോദത്തിനായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബവുമായോ ഉള്ള എല്ലാ യാത്രകളും വിനോദ പരിപാടികളും ഉല്ലാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളും വിരുന്നുകളും കഴിയുന്നത്ര ആസ്വദിക്കാന് ശ്രമിക്കുക.
മേടം: മതിയായ കാരണമില്ലാതെ നിങ്ങളിന്ന് ഉള്വലിയും. നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയത്നത്തെ മാനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങള് അവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. സമപ്രായക്കാരോട് നിങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനം പങ്കുവെയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൂടാതെ, നിങ്ങള് ഇന്ന് ചിലവുകളും കുറയ്ക്കേണ്ടിവരും.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ ഭാവന ദിവസം മുഴുവൻ നക്ഷത്രനിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേർ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം: ചഞ്ചലമായ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലായിലായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങള്. ഒരു പക്ഷേ ധ്രുവാന്തരമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങള്ക്കിടയില് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാകും നിങ്ങള്. തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക വൈകാകരിക ബന്ധം കാണിക്കരുത്. അമ്മയുടെ സാമീപ്യം ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം പകരും. ആത്മീയമോ ബൗദ്ധികമോ ആയ ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കില് തര്ക്കങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രമിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ മുതിര്ന്നവരുമായി സ്ഥാവര-ജംഗമസ്വത്തുക്കളെയോ പൈതൃക സ്വത്തിനെയോ സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല് അത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ; ഇന്ന് ഒരു വിശിഷ്ടമായ ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു പദ്ധതിക്കും ഇന്ന് വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. കച്ചവടക്കാർക്കും ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കണ്ടുമുട്ടാനും അവരോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ വിനോദയാത്ര പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.