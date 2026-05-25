ഈ രാശിക്കാരെ ഇന്ന് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അലട്ടിയേക്കാം; രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 7:24 AM IST

തീയതി: 25-05-2026 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: ഇടവം

തിഥി: ശുക്ല ദശമി

നക്ഷത്രം: മകം

അമൃതകാലം: 01:56 PM മുതല്‍ 05:31 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:25 PM മുതല്‍ 01:13 PM വരെ

രാഹുകാലം: 02:49 PM മുതല്‍ 03:37 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:01 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:41 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ഊര്‍ജ്ജസ്വലനായി കാണപ്പെടും. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും വിജയിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മറ്റുള്ളവര്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാന്‍ മടിച്ചാല്‍ നിരാശരാകരുത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക വശം പരിഗണിക്കും.

കന്നി: സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പൊതുവെ മികച്ചൊരു ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. വൈകുന്നേരം ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരെ സത്കരിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെ പെരുമാറിയാലും അത് അവര്‍ കാര്യമാക്കില്ല.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പൊതുജനശ്രദ്ധ നേടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ മികവോടെ ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ജന്മ സിദ്ധമായ കഴിവുകളും ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചേയ്‌ക്കാം.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരു ദീര്‍ഘദര്‍ശിയെ പോലെ നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയും. നിങ്ങള്‍ സ്വയം വിശ്വസിക്കുക. ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.

ധനു: പ്രവൃത്തിയില്‍ നിങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന അനായാസതയും അനുകൂല സമീപനവും സഹപ്രവര്‍ത്തകരിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനം നേടാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവും, പുഞ്ചിരിയും കൂടുതല്‍ തിളക്കമുള്ളതാക്കുക. വൈകുന്നേരം നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശാന്തനാവുകയും സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും.

മകരം: നിങ്ങളുടെ അസാധ്യമായ നര്‍മബോധം ചുറ്റുമുള്ളവരെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കും. ഭാവിയിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിസാരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് മറ്റുള്ളവരില്‍ മതിപ്പുളവാക്കും

കുംഭം: നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്! പ്രതിബദ്ധതയും കാര്യക്ഷമതയും നിറഞ്ഞ ദിനം!!. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഉന്മേഷവാനാവുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലി കൂടി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ താത്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അനുമോദനങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ പാത്രമാകും.

മീനം: നിങ്ങള്‍ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമപരമായ തടസങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായേക്കാം. സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങള്‍ കുടുംബകാര്യങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. വൈകുന്നേരങ്ങള്‍ സംഗീതം, നൃത്തം എന്നിവയാല്‍ സമ്പന്നമായിരിക്കും.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവിലേക്കാണ് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നത്. കവിതകള്‍ എഴുതാനും അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കലാസൃഷ്ടിക്ക് രൂപം നല്‍കാനും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്‍ തികച്ചും സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം ഒരു പഴയസുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സ്കൂള്‍ ജീവിതകാലത്തിന്‍റെ ആഹ്ളാദകരമായ ഓര്‍മ്മകള്‍ കൊണ്ടുവരും. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരോടൊപ്പം ജോലിചെയ്യുമ്പോള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരോട് ബഹുമാനക്കേട് കാണിച്ചാല്‍ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരും. എതിരാളികളുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക.

ഇടവം: ഇടവരാശിക്കാര്‍ക്കിന്ന് ഒരു ശരാശരി ദിവസമായിരിക്കും‍. പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥതക്ക് കാരണമാകും- പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍. നിയമസംബന്ധിയായ കടലാസുജോലികളില്‍ നിന്നും സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച ഇടപാടുകളില്‍നിന്നും ഇന്ന് അകന്നു നില്‍ക്കുക. വൈകുന്നേരം സാഹചര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ അശുഭചിന്തകള്‍ ഒഴിവാക്കുക. അസ്വസ്ഥതകളെ മാറ്റിനിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ആഹ്ളാദകരമായ മാനസിക, ശാരീരിക നില കൈവരും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇത് നല്ലകാലത്തിന്‍റെ തുടക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരം ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുഴുകുന്നത് മനസിന് ഉന്മേഷം പകരും. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

മിഥുനം: ഈ ദിനം നിങ്ങള്‍ വളരെ ചിന്താനിമഗ്നനായിരിക്കും. ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കപ്പെടും. പ്രവര്‍ത്തന മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനാകും.

കര്‍ക്കടകം: ഉത്സാഹവും കളിചിരിയും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ അന്തസും അഭിമാനവും കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ ശക്തിപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും മഹാമനസ്‌കതയും പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ താണ്ടാന്‍ സഹായിക്കും.

