ഈ രാശിക്കാർ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : August 11, 2026 at 7:25 AM IST
തീയതി: 11-08-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: പുണര്തം
അമൃതകാലം: 12:29 PM മുതൽ 02:03 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:38 AM മുതൽ 09:26 AM വരെ & 11:50 AM മുതൽ 12:38 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:37 മുതൽ 04:10 വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:45 PM
ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംവേദനക്ഷമതയും ആവേശവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരും അസ്വസ്ഥരുമാക്കിയേക്കാം. സമ്മർദ്ദവും സംഘർഷവും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആനാവശ്യമായി തലയിടരുത്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വേണം.
കന്നി: പ്രതാപങ്ങളും സാമൂഹിക അംഗീകാരങ്ങളും നിങ്ങളെ ഇന്ന് സന്തോഷവാന്മാരാക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും വന്നുചേരും. ഇന്ന് കച്ചവടക്കാർക്ക മികച്ച ദിനമായിരിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകാൻ സാധ്യത. എന്നാൽ ജോലി തിരക്ക് കാരണം അവ നീട്ടി വയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരോടൊപ്പം ആഘോഷപൂര്വ്വം സമയം ചെലവിടുകയും ചെയ്യും. അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ വേതനത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ വര്ധനവുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥര് നിങ്ങളുടെ ജോലിയില് സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത പങ്കാളിയും. നിയമകാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനും ഇന്ന് സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ മടിയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കച്ചവടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിലെ തിരിച്ചടികൾ നിങ്ങൾക്ക് പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മോശം പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയേക്കാം. അവരുടെ അനാരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ സങ്കടം വർധിപ്പിക്കും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോശം ദിവസമായിരിക്കും. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞ് മാറുക. ഇന്ന് നിങ്ങള് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ പ്രകോപിതനാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഇടപെടല് ഒടുവിൽ തര്ക്കത്തില് കലാശിക്കാം. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക.
മകരം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവന് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും തോന്നും. പുതിയ പദ്ധതികളും ദൗത്യങ്ങളും വന്നുചേരും. ദല്ലാള്, വില്പ്പന, വായ്പകളുടെ പലിശ, നിക്ഷേപം എന്നിവ യിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിങ്ങളുടെ ഖജനാവ് നിറയ്ക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകും.
കുംഭം: ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. അത് മൂലം നിങ്ങുടെ പദ്ധതികൾ വളെരേ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും വിജയിക്കാനും സാധിക്കും. പേരും പ്രശസ്തിയും ഉയരും.
മീനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും എളുപ്പമാവില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങള് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ പ്രകോപിതനാകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചിലപ്പോൾ അപകടം വിളിച്ചുവരുത്തിയേക്കാം.
മേടം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും. ഇത് മൂലം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇന്ന് ജോലിയില് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മര്ദമേറാം. ചെലവുകള് വര്ധിക്കാം. മറ്റുളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആലോചിച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ആശങ്കാജനകമാകും. വിദ്യാർഥികൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഈ ദിവസം മികച്ചതായിരിക്കില്ല.
ഇടവം: തൊഴിലില് അല്ലെങ്കില് ബിസിനസില് വിജയം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നേട്ടങ്ങളും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. നല്ല ഭക്ഷണവും ക്രിയാത്മക മേഖലയിലെ പരിശ്രമങ്ങളുമായി സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദിവസം ചെലവഴിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും മെച്ചമായിരിക്കും. സർഗാത്മകത പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കു.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശരാശരി ദിവസമാണ്. വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ബലഹീനതയും നിരാശയും, ഉന്മേഷവും സന്തോഷവും ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അനുഭവപ്പെടാം. ഇന്ന് അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളും പ്രക്രിയകളും ഒന്ന് തടസപ്പെടും. തുടർന്ന് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും
കര്ക്കടകം: സൗഹൃദങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കിന്ന് ഗുണകരമാകും. സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവര്ത്തകരെയും സത്കരിക്കാന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കും. സമൂഹ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പ്രത്യേക താത്പര്യം കാണിക്കും. മുതിര്ന്നവരും മേലധികാരികളും ആയി ഒത്തുചേരാന് സാധ്യതകളുണ്ട്. കുടുംബത്തില് നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും സന്തോഷ വാര്ത്ത വന്നെത്തും. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത.