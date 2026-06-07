'ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും...' ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 7, 2026 at 8:40 AM IST
തീയതി: 07-06-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: കര്ക്കടകം
തിഥി: കൃഷ്ണ സപ്തമി
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 06:01 AM മുതൽ 07:36 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:37 AM മുതൽ 8:25 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:12 AM മുതൽ 10:47 വരെ
സൂര്യോദയം:6:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:44 PM
ചിങ്ങം: എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയും. ഏതുസാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ചുവരികയെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായലക്ഷ്യം. വ്യാപാര-വ്യവസായരംഗത്ത് കടുത്ത മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നതായികാണുന്നു. വ്യക്ത്തിപരമായ ജീവിതം ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ കടന്നുപോകും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള തക്കതായ അവസരം ചൂഷണം ചെയ്ത് ഭാവി സുന്ദരമാക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തികം നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇന്ന് ഏറ്റവും മുന്നിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ചായുന്നതായി തോന്നുകയും, യോഗയും ധ്യാനവും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങള് ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനുമായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി കാണപ്പെടും. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴിയിൽ അത്യധികം ആദരിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാശ്രദ്ധയും ഊർജ്ജവും ചെലുത്തേണ്ട സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ സംബന്ധിയായ ജോലിയേപ്പറ്റി നിങ്ങളിന്ന് ചിന്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തുകയും അയാളുമൊത്ത് സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ഉദാരമനസ്കത ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. തുറന്ന മനസോടെയുള്ള പെരുമാറ്റവും ചിന്താഗതിയും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം. അത് അവരെ നന്നായി പരിഗണിക്കുന്നൂ എന്നതോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കും.
മകരം: കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങളുടെ മാനസികനില തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൈവിടാതെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആരുമായും വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കും. വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് തുറന്ന് ഇടപെടുകയും അവർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പടുത്തുകയും ചെയ്യണം.
കുംഭം: ചില ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം അറിയാൻ നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങൾ നല്ലോരു എതിരാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിനായി വിരുദ്ധമായ പദ്ധതികൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യും. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കരുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം: സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ശദ്ധിക്കാത്ത നിങ്ങൾ, ഭാവിയിലേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാതെ വരും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന പോലെ തരണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കിന്നൊരു വെളിപാടുണ്ടാകുകയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ചിന്തിക്കുകയും, സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് തള്ളിക്കളയരുത്.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിസ്നേഹം തോന്നുന്നതിനാൽ ചെടികൾ നടുകയും, പരിസരം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഒരു നല്ല സ്ഥലമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇത് പടിപടിയായി ചെയ്യുക.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ ബിസിനസ് ഡീലുകളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ദിവസം പോകുംതോറും അതിൻ്റെ പ്രഭാവം കുറയും. വികാരപരമാകാനുള്ള വ്യഗ്രത കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് സംഘർഷത്തിനുവഴിയൊരുക്കും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇടവം : നിങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണകൗശലവും സംയോജന വൈദഗ്ധ്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടസ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേയും, മേലധികാരികളേയും, പങ്കാളികളേയും, എതിരാളികളേയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആരാധനയും പിന്തുണയും നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ഉറപ്പായും സാധിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദിവസവുമുള്ള പ്രവ്യത്തികൾക്ക് പകരം സന്തോഷകരമായ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എതിർ ലിംഗത്തിൽപെട്ടവരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായുള്ള പ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റും. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുതന്നെ അതിനു മുൻ കൈയെടുക്കണം. വൈകുന്നേരം പ്രാർഥിക്കുകയും നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രേമഭാജനത്തിൻ്റെയും മാനസിക ഐക്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുക.
കര്ക്കിടകം: ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ സമചിത്തതയും ശ്രദ്ധയും പുലര്ത്തണം. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകള് ഒഴിവാക്കുക. ദിവസം മുഴുവന് വിനയം കൈവിടാതിരിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന് അത് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള് നേരിടാന് തയ്യാറാവുക. പ്രാര്ത്ഥനയും ധ്യാനവും വളരെ ഗുണകരം.