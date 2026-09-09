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ഭാഗ്യദേവത നിങ്ങളില്‍ ഇന്ന് പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കും; അറിയാം ജ്യോതിഷ ഫലം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

HOROSCOPE PREDICTION TODAY ZODIAC SIGNS TODAY ASTROLOGY PREDICTION TODAY HOROSCOPE
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 6:55 AM IST

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തീയതി: 09-09-2026 ബുധന്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ത്രയോദശി

നക്ഷത്രം: ആയില്യം

അമൃതകാലം: 01:53 am മുതൽ 03:25 am വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: : 11:50 AM മുതൽ 12:38 am വരെ

രാഹുകാലം: 12:21 PM മുതൽ 01:53 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:29 PM

ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ വിജയത്തിൻ്റെ അളവ്‌ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകേടുകളും വിശകലനം ചെയ്യാനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്‌ ഒരു വിമർശനാത്മക രീതിയിൽ പക്ഷപാതമില്ലാതെയും മുൻ വിധിയില്ലാതെയും ചെയ്യുക.

കന്നി: ഇന്ന് നല്ലഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. മിതമായ അനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കും. മാനസികമായി, ശാരീരികമായി, വ്യക്തിപരമായി അനുകൂലമായ ദിനമാണിന്ന്. പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ രസകരവും അനുകൂലവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിങ്ങൾ ചില വ്യത്യസ്‌തമായ ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ചേക്കാം.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശുചിത്വത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകും. പൊതുവേ, വസ്‌തുക്കളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ലളിതമായ സമീപനം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കും.

വൃശ്ചികം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ സൃഷ്‌ടിപരമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട്നിറയും. ജോലിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാക്കും. ധീരതയുടെ അത്യന്ത സുഖം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും.

ധനു: നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളേയും സുഹൃത്തുക്കളേയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും. സന്തോഷവാനും ഉത്സാഹവാനും ആയി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര മനസിൽ കാണും. അതിന്നിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും, നിങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ച ജോലിയിന്മേൽ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും.

മകരം: പങ്കാളിയുമായി പരസ്‌പരബന്ധം സുദൃഢമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കുറച്ച്‌ സമയം അവരോടൊത്ത് ചിലവഴിക്കുക. പിന്നേ അവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു സമ്മാനം നൽകിക്കൊണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക.

കുംഭം: പൊതുവേ, നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും. ഇന്ന് ശാന്തമായും തുടരാൻ ശ്രമിക്കും, ആത്മീയതയുടെ പാതയിൽ തുടരും. വിശ്രമത്തിനോ ധ്യാനത്തിനോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സ്ഥലത്തോ പോകും.

മീനം: ഇന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനും നല്ല ദിവസമാണ്‌. പ്രത്യേകിച്ച്‌ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്‌ മേഖലകളിൽ. നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹസങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ മുന്നിട്ടു നിൽക്കും. എന്തായാലും കുറച്ച്‌ പണം കരുതി വെക്കുക.

മേടം: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും അയൽക്കാരുമായും ചില ചർച്ചകളിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവ പെട്ടെന്ന് ചൂടേറിയ വാദമുഖങ്ങളായി മാറും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് യാത്രകള്‍ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍, അവ മാറ്റിവയ്ക്കണം.

ഇടവം: ഇന്നു വികാരങ്ങൾ പലകാര്യങ്ങളേയും തെറ്റായവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്‌തു തീര്‍ക്കാനാകുമെന്നതിനാല്‍ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാവാം. ഇന്ന് മുഴുവന്‍നിങ്ങൾ ഉല്ലാസവാനായി കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് ഫലങ്ങളില്‍ കാണുന്നു.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശുചിത്വത്തിലും വൃത്തിയിലും അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും.മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം .

കര്‍ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പടിയിൽ വരാനുള്ള വലിയ സാധ്യത ഇന്ന് കാണുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി പെട്ടെന്ന് യോജിപ്പിലെത്താനുള്ള കഴിവുമൂലം ജോലികൾ ഇന്ന് നന്നായി നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും. ആളുകൾക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയിൽ വലിയ ആദരവുണ്ടാകും.

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