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സന്തോഷവും അവസരങ്ങളും ഈ രാശിക്കാരെ തേടിയെത്തും; രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.

ജ്യോതിഷ ഫലം രാശിഫലം ഇന്ന് ASTROLOGY PREDICTION ZODIAC SIGNS TODAY
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 7:32 AM IST

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തീയതി: 03-09-2026 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ സപ്‌തമി

നക്ഷത്രം: കാര്‍ത്തിക

അമൃതകാലം: 09:19 AM മുതൽ 10:51 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: :10:14 AM മുതൽ 11:02 AM വരെ, 03:02 PM മുതൽ 03: 50 PM വരെ

രാഹുകാലം: 01:55 PM മുതൽ 03:28 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:32 PM

ചിങ്ങം: കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ മാറ്റംവരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണിന്ന്. ഇന്ന് ഗൃഹം നവീകരിക്കാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ സാധ്യതയുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമാണ്.

കന്നി: ഒരുപാട് ഹൃദയങ്ങൾ മുറിപ്പെടുത്തുന്നവനായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചെലവ് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ വിവാഹജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കും.

തുലാം: പ്രഭാപൂരിതമായ ദിവസത്തിലേയ്‌ക്കാണ് കണ്ണുതുറക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് മുഴുവന്‍ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ചില ചിന്തകള്‍ മനസിനെ സദാ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപും രണ്ട് തവണ ആലോചിക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ അനഭിലഷണീയമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് വഴി തെളിക്കും. എതിരാളികള്‍ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നതില്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തുക. ദിവസം അനുകൂലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയ ദൗത്യങ്ങളൊന്നും ആരംഭിക്കാതിരിക്കുക. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും യാത്രയ്ക്കും‌ സാധ്യത.

വൃശ്ചികം: ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകളുടേയും സാമൂഹികമായ ആശയവിനിമയങ്ങളുടേയും ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉറവിടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും ധനസമാഹരണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ്. ഭാഗ്യവേള തുടങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ്. അത് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം ആഹ്ളാദിക്കാനുള്ള അവസരവുമാണ്. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സമയം. ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തികനില, പ്രശ്‌നങ്ങളോടുള്ള സമീപനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ശുഭകരമായിരിക്കും. സംഗീതം കൂടിയാകുമ്പോള്‍ സായാഹ്നം അതീവ ഹൃദ്യമാകും.

ധനു: ആരോഗ്യനില ക്രമേണ മോശമായി വരാന്‍ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തണം. കഠിനാധ്വാനത്തിന് അൽപ്പം വൈകിയാലും നല്ല ഫലമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടാതെ ക്ഷമ പാലിക്കുക. യാത്രാപരിപാടികള്‍ അടുത്ത ആഴ്‌ചയിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കു‌ക. മധ്യാഹ്നത്തിനുശേഷം നക്ഷത്രങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രബലമാകും. ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തികനില, പ്രശ്‌നങ്ങളോടുള്ള സമീപനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ശുഭകരമായിരിക്കും.

മകരം: അമിതമായി വികാരാധീനനോ വൈകാരികമോ ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സ്വത്തും ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മാനസികമായി അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ സഹായിക്കില്ല. അതിനാൽ അൽപ്പം വഴക്കം കൊണ്ടുവരിക.

കുംഭം: പുതിയ ദൗത്യം തുടങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി ശുഭസൂചനകളല്ല നല്‍കുന്നത്. വീടിൻ്റെയോ സ്വത്തിൻ്റെയോ ഇടപാടുകള്‍ നടത്താന്‍ അനുകൂല സമയമല്ല. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളിലായാലും കോളജിലായാലും ഇന്നൊരു ശരാശരി ദിവസമാണ്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം അസ്വസ്ഥനും വികാരാധീനനുമാക്കും. പുസ്‌തകം വായിക്കാൻ സമയം മാറ്റിവയ്‌ക്കും.

മീനം: അവിവാഹിതര്‍ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. വിവാഹിതരായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിതാക്കൾക്ക് പങ്കാളികളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാന്‍ സാധിക്കും. ബിസിനസിലെ പുതിയ പങ്കാളിത്തവും ഇന്ന് നടക്കാം. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനോ പഴയവ പുതുക്കുന്നതിനോ നല്ല ദിവസം.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയം മുറിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. മറുവശത്ത്, സ്ഥിരമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം. വിവാഹിതർക്ക് ഇന്ന് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ഇടവം: എത്ര കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌താലും മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാം. ഉച്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷം യാത്രകൾ നന്നാവില്ല. സായാഹ്നം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഒപ്പമോ അല്ലാതെയോ വിശ്രമപൂർണമായിരിക്കാം.

മിഥുനം: വ്യക്തിപരമായും തൊഴില്‍പരമായും ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. വളരെ നീണ്ട ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും. ജോലിഭാരം കൊണ്ട് സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് വിധേയനാകുമെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ അത് ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് മനസിൻ്റെ പിരിമുറുക്കത്തിന് അയവ് വരുത്തുക. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കും.

കര്‍ക്കടകം: തൊഴിൽമേഖലയിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, എതിരാളികളേക്കാൾ ബിസിനസിൽ മുന്നേറുന്നതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കാൻ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. വിജയത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക.

TAGGED:

ജ്യോതിഷ ഫലം
രാശിഫലം ഇന്ന്
ASTROLOGY PREDICTION
ZODIAC SIGNS TODAY
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