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ഓണം കളറാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കരുതി ഇരുന്നോളൂ; തിരുവോണ നാളിൽ രാശിഫലം പറയുന്നതിങ്ങനെ..

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

HOROSCOPE PREDICTION ASTROLOGY TALK TODAY ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ജ്യോതിഷ ഫലം ഇന്ന്
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 7:21 AM IST

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തീയതി: 26-08-2026 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: ശുക്ല ത്രയോദശി

നക്ഷത്രം: തിരുവോണം

അമൃതകാലം: 01:58 PM മുതൽ 03:59 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:50 AM മുതൽ 12:38 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:26 PM മുതൽ 01:58 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06: 14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:37 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് സമ്മിശ്രാനുഭവങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഗൃഹസംബന്ധമായ ചില ജോലികള്‍ ചെയ്‌ത് തീര്‍ക്കുന്നതില്‍ തടസങ്ങള്‍ നേരിടാം. അമ്മയില്‍ നിന്ന് ചില അസുഖകരമായ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നെത്താം. ജോലിയില്‍ പെട്ടെന്ന് സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്ന ചില തടസങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചേക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ ഉത്‌കണ്‌ഠാകുലനാക്കുകയും സംശയവും നിരാശയവും വളര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും. മേലധികാരികളുമായി ജോലിസ്ഥലത്തോ, മുതിര്‍ന്നവരുമായി വീട്ടിലോ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

കന്നി: ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പെട്ടെന്ന് രോഷാകുലനാകരുത്. ഇത് ആരോഗ്യകരമായി മുന്നേറുന്ന ചർച്ചകളെ കടുത്ത വാക്കുതർക്കങ്ങളാക്കി മാറ്റും. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ചെലവുകളെ കരുതിയിരിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒത്തുചേരല്‍ ആശ്വാസം പകരും. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നതിനാല്‍ ആരോഗ്യകരമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികളില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ അത് കരുതലോടെ ചെയ്യണം.

തുലാം: സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം കാണും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയും സ്‌തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇന്ന് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാൻ നോക്കണം.

വൃശ്ചികം: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ, കുടുംബം, സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്‌മ, ഉല്ലാസവേള എന്നിവ കാത്തിരിക്കുന്നു. കളിയും ചിരിയും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഈ ദിവസം മികച്ച സുദിനമായിരിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഹ്രസ്വമായ ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യത. ധനസമാഹരണത്തിനും മുതല്‍മുടക്കിനും തൊഴില്‍പരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സന്തോഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും അടുത്ത സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായും പങ്കുവയ്‌ക്കുക.

ധനു: മാനസിക നില തൃപ്‌തികരമായിരിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർ പല വിധേയനേയും പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുക. ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. സാമ്പത്തിക പ്രയാസം വരാനിടയുണ്ട്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

മകരം: ഇന്ന് മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളില്‍ മുഴുകി കഴിയണം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ദൗത്യങ്ങളും ഫലമുണ്ടാക്കും. അന്തസും പ്രശസ്‌തിയും വര്‍ധിക്കും. തൊഴിലില്‍ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാകാം. സുഹൃത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നല്‍കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷപ്രദവും പ്രകാശമാനവും ആയിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ അപകടത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ സൂക്ഷിക്കുക. ആരോഗ്യപ്രശ്‍നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകില്ല.

കുംഭം: അമിതമായി സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളിന്ന്. ഈവൻ്റുകളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലും മികച്ച രീതിയിൽ അവതരണങ്ങൾ നടത്താൻ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

മീനം: അയൽവാസികളോട് സ്‌നേഹത്തോടെ പെരുമാറാനാകും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ ചിന്തകളും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും. ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനിടയുണ്ട്.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പൂർണമായും പുറത്തുകൊണ്ടുവരും. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണം എന്നില്ല. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസിലാക്കുക.

ഇടവം: നിർമ്മാണ കൗശലവും കഴിവുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടസ്ഥലത്ത് നല്ല നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌ത് തീർക്കും. സഹപ്രവർത്തകരേയും മേലധികാരികളേയും പങ്കാളികളേയും എതിരാളികളേയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശംസയും പിന്തുണയും നേടിയെടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.

മിഥുനം: ദിവസത്തിൻ്റെ അധികഭാഗവും അനുകൂലമായിരിക്കുകയില്ലെന്ന് ഓര്‍ക്കുക. ജാഗ്രത കൈവിടരുത്. ആഗ്രഹങ്ങളെ കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില്‍, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടേക്കാം. പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. യാത്രയില്‍ നിന്നും അപരിചിതരില്‍ നിന്നും വിട്ട് നില്‍ക്കുക. ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ നീട്ടിവയ്‌ക്കുക. തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കും കലഹങ്ങള്‍ക്കും പോകാതിരിക്കുക. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിങ്ങളെ ഇന്ന് വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. കോപവും സാമ്പത്തിക ചെലവും നിയന്ത്രിക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ ആകൃഷ്‌ടരാകും. നിങ്ങൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വൈകുന്നേരം അവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്നേഹവും ഹൃദ്യമായ ബന്ധങ്ങളും വളരെക്കാലം നീണ്ടുനില്‍ക്കുകയും ഫലപ്രദമാകുകയും ചെയ്യും.

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HOROSCOPE PREDICTION
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