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തൊഴിൽ നേട്ടവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...

ASTROLOGY TALK TODAY HOROSCOPE ZODIAC PREDICTION DAILY HOROSCOPE
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 7:01 AM IST

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തീയതി: 18-09-2026 വെള്ളി

വര്‍ഷം: ശുക്ല സപ്‌തമി

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: ശുക്ല ഷഷ്‌ടി

നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട

അമൃതകാലം: 07:44 AM മുതൽ 09:16 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:37 AM മുതൽ 09:25 AM വരെയും 03:01 PM മുതൽ 03:49 PM വരെ

രാഹുകാലം: 10:47 AM മുതൽ 12:18 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:23 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അൽപം കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ അസ്വാരസ്യമുണ്ടാകാം. മനസിലെ പ്രതികൂലചിന്തയാകാം ഇതിനുകാരണം‍. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗത്തില്‍ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കണം.

കന്നി: പങ്കാളിത്ത പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മത്സരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വഴിയുള്ള ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ തളർത്താൻ അനുവദിക്കരുത്.

തുലാം: ഇന്ന് മനസ്‌ നിരന്തരം പ്രക്ഷുബ്‌ധമായിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഒരുകാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ പറ്റിയ ദിവസമല്ല. നിങ്ങളുടെ കടുംപിടുത്തം നിങ്ങള്‍ക്കെന്നപോലെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും അസൗകര്യമുണ്ടാക്കും. അല്‍പമെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിസിലാക്കി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ പ്രശ്‌ന ങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തില്‍ ശദ്ധിക്കണം.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ശാരീരികമായും മാനസികമായും നല്ല ദിവസമാണ് . കുടുംബാന്തരീക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കും. ചില പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല്‍ സന്തോഷം പകരും. ദിവസം മുഴുവന്‍ നിങ്ങള്‍ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉല്ലാസകരമായി ചെലവഴിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടാകും.

ധനു: കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വീടിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിലും, വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിനുവേണ്ടിയും തുല്യമായി സമയം ചിലവഴിക്കും. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കിന്ന് വളരെ സമാധാനമാണ്.

മകരം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. അടുത്ത ബന്ധുക്കളേയും സുഹൃത്തുക്കളേയും കണ്ടുമുട്ടാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. വിവാഹകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളില്‍നിന്ന് വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാം. യാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസ്സിനസിൽ അഭിവൃദ്ധി നേടും.

കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മനസും ശരീരവും ഇന്ന് ശാന്തമായിരിക്കും. എല്ലാം ശരിയായ രീതിയില്‍ നടക്കും. തൊഴില്‍രംഗത്ത് നല്ലപ്രകടനം കാഴ്‌ചവെക്കുകയും അത് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതല്‍ ഉന്മേഷവാനാക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പിന്തുണകൂടിയാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ തിളങ്ങുകതന്നെ ചെയ്യും. സാമൂഹികമായി അംഗീകാരങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കും.

മീനം: നിങ്ങളെക്കാള്‍ ശക്തനായ ആരുമായും ഏറ്റുമുട്ടാന്‍ പോകരുത്. മടിയും മാനസികമായ ഉദാസീനതയും നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. അനാവശ്യമായ പ്രതികൂലചിന്തകളായിരിക്കും മനസു നിറയെ. വിമര്‍ശകരും എതിരാളികളുമായി വാഗ്വാദമുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണം. അനുകൂലചിന്തകള്‍ വളര്‍ത്തുകയും മാനസികമായ കരുത്ത് സമാഹരിക്കുകയുമാണ് ഇത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള പോംവഴി.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും, അത് അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ആരോടെങ്കിലും ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ശാന്തനായും , ഒന്നിലും കുലുങ്ങാത്തവനായും ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നന്മയും, അന്തസും അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും.

മിഥുനം: നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിജയകരമായി നേടിയെടുക്കാന്‍ പറ്റിയ ദിവസമാണിന്ന്. പേരും പ്രശസ്‌തിയും കൈവരും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷനിര്‍ഭരമാകും. വലിയൊരു തുക ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് കൈവരുമെങ്കിലും, ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അതില്‍ നല്ലൊരുഭാഗം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉന്മേഷവാനായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പൂര്‍ണ സഹകരണമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാല്‍ സംസാരത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ഉൽസാഹശീലനും, നൈസർഗികഗുണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കും. വേണ്ടാത്ത ചിന്തകള് കളഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. നന്നായി ജോലി ചെയ്‌തു തുടങ്ങുക.

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