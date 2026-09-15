ആരോഗ്യവും ഭാഗ്യവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ..
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : September 15, 2026 at 7:39 AM IST
തീയതി: 15-09-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ഥി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: 12:19 AM മുതൽ 01:50 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:37 AM മുതൽ 09:25 AM വരെ & 11:49 AM മുതൽ 12:37 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:45 PM മുതൽ 04:53 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:25 PM
ചിങ്ങം: ബന്ധങ്ങള്, സഖ്യങ്ങള്, കൂട്ടുകെട്ടുകള് ഇവയെല്ലാമാണ് ഇപ്പോള് ജീവിതത്തില് പ്രധാനം. ഇവയെല്ലാം കൂടുതല് പരിപോഷിപ്പിക്കാന് നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തില് നക്ഷത്രങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉദാരമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതം എത്രമാത്രം സുന്ദരമാണെന്ന് ഈ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന് നിറവും മണവും നല്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് സുദൃഢമാകും. അവരില്നിന്ന് എല്ലാതരത്തിലുള്ള സഹകരണവും ലഭിക്കും. ഇന്ന് നടത്തുന്ന യാത്ര നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാന് സഹായിച്ചേക്കും. തൊഴില് രംഗത്തും ഇപ്പോള് നല്ല സമയമാണ്.
കന്നി: ആളുകളോട് മധുരോദാരമായി പെരുമാറും. സുഖകരമായ ബന്ധങ്ങള് നിലനിര്ത്തുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങള് മനസിലാക്കുന്നതോടെ നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്ത് തീര്ക്കാന് കഴിയുന്നു. ഇത് ശാന്തമായ മനസും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ബൗധിക ചര്ച്ചകളില് നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുകയും ആസ്വാദ്യമായ ഉല്ലാസ വേളകളില് ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് സൂക്ഷിക്കുക. വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളില് തൽപ്പരരായവര്ക്കും ഇത് നല്ല സമയമല്ല.
തുലാം: പണത്തിന്റേയും സാമ്പത്തിക ഇടപടിന്റേയും കാര്യത്തില് സൂക്ഷ്മതയും സത്യസന്ധതയും പുലര്ത്തും. ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് ധനസഹായം ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കില് ഇതിനേക്കാള് നല്ലൊരു സമയമില്ല. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തില് ആളുകളില് മതിപ്പുളവാക്കാന് കഴിയും. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം മികച്ച ആരോഗ്യനിലയും പിരിമുറുക്കമില്ലാത്ത മാനസികനിലയുമാണ്. വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളില് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കും. സങ്കീര്ണങ്ങളായ തീരുമാനങ്ങളില് വേഗത്തിലും കൃത്യമായും എത്തിച്ചേരാന് കഴിയുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം സല്ക്കാരങ്ങളോടെ ആഘോഷിക്കും.
വൃശ്ചികം: സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിക്കണം. വ്യാകുലതയും ഉദാസീനതയും ആയാസവും എല്ലാം ചേര്ന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസിന് ശാന്തത കൈവരിക്കാന് കഴിയില്ല. വാഹനമോടിക്കുന്നതില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാനടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കില് അത് മാറ്റിവെയ്ക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധപുലര്ത്തണം. അല്ലെങ്കില് അവ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിസാര പ്രശ്നങ്ങളില് തര്ക്കങ്ങള് നടത്തും. സുഖാനുഭൂതികള്ക്കായി പണം ചെലവാക്കുന്നതിനാൽ ചെലവുകള് വര്ധിക്കാം.
ധനു: നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കുടുംബജീവിതം പരമാവധി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് പോകും. വരുമാനം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട പാചകരീതികൾ പരീക്ഷിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.
മകരം: കച്ചവടം ഇന്ന് സാധാരണപോലെ മികച്ചതായിരിക്കില്ല. ആരോഗ്യം അൽപ്പം മോശമായിരിക്കും. അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അപകടകരമായേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഈ ദിവസം ചില ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക. കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്ര ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ലാഭങ്ങൾ നേടിത്തരും.
കുംഭം: ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന പലതും സംഭവിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയില്ല. ജോലിയിൽ മുഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരെ തൃപ്തരാക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അസുഖം കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കും.
മീനം: ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു മിതമായ ദിവസം. ഇന്ന് അമിതമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോലി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറായിരിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും പ്രതിഫലം സന്തോഷകരമോ സങ്കടകരമോ ആയിരിക്കും.
മേടം: ഇന്നത്തെ ദിവസം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബാന്തരീക്ഷം. ദാമ്പത്യബന്ധങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലസമയം. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഊഷ്മളമായ നിമിഷങ്ങള് പങ്കിടും. സാമ്പത്തിക വിജയമുണ്ടാകും. രസകരമായ യാത്രകള്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വികാരാധിക്യം കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ കോപത്തിന് കാരണമാകാം. ജോലിയില് ഇന്ന് പ്രശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ലഭിക്കും. വാദപ്രതിവാദങ്ങളില്നിന്നും സംഘര്ഷങ്ങളില്നിന്നും കഴിയുന്നത്ര അകന്ന് നില്ക്കുക. യാത്രയ്ക്ക് നല്ലസമയം. വാഹനം വാങ്ങുവാനും ഇന്ന് നല്ലദിവസമാണ്.
ഇടവം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും സമ്പൂർണത അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ വിജയങ്ങളും ഉല്ലാസകരമായ വേളകളും നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. അസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികള് യഥാര്ഥ്യമാകുകയും ഏറ്റെടുത്ത ജോലി അനായാസം പൂര്ത്തിയാകുകയും ചെയ്യും. തന്മൂലം അതിന്റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. കണക്കുകൂട്ടലുകള് ഫലവത്തായി തീരും. മാതൃഭവനത്തില്നിന്ന് നല്ല വാര്ത്തകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിലകൂടിയ ഒരു രത്നമോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് പൈതൃകസ്വത്തുക്കളോ നിങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രോഗികള്ക്ക് ആരോഗ്യത്തില് പെട്ടെന്ന് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. മുൻപ് അവസാനിപ്പിച്ച പ്രർത്തികൾ വീണ്ടും തുടങ്ങാം.
മിഥുനം: നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല ഇന്ന്. അപമാനമോ ലജ്ജയോ തോന്നിയേക്കാം. പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയേക്കില്ല. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധ്യത. സ്വന്തം ആരോഗ്യവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിരാശ വർധിപ്പിക്കും.
കര്ക്കടകം: ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സങ്കടമുണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് പുറത്തു കടന്നേക്കാം. പഠനങ്ങളിൽ പരിശ്രമിക്കുക. വിജയത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക.