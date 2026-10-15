ഇഷ്ടങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാന് പറ്റുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 15, 2026 at 7:09 AM IST
തീയതി: 15-10-2026 ബുധൻ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം
നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട
അമൃതകാലം: 8:58 PM മുതൽ 10:45 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:06 AM മുതൽ 10:53 AM വരെ & 02:48 PM മുതൽ 03:35 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01:36 PM മുതൽ 03:05 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:11 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:08 PM
ചിങ്ങം: തൊഴിൽമേഖലയിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. അത് ഒഴിച്ചാൽ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വീട്ടമ്മമാർ ഇന്ന് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും യാത്രക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.
കന്നി: ദിവസം മുഴുവന് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാകും. അപ്രതീക്ഷിത വിരുന്നുകാർ ഉണ്ടാകും. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ഇരട്ടി അത്മവിശ്വാസം തോന്നിപ്പിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷപൂര്വം സമയം ചെലവിടും.
തുലാം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്ത്തകരുമായുള്ള വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായേക്കാം.നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി ഒത്തിണങ്ങി പോകുന്നവരെ ഇന്ന് കണ്ടെത്തും.
വൃശ്ചികം: സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദിവസം ചെലവഴിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും. കുടുംബത്തില് നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും സന്തോഷ വാര്ത്ത വന്നെത്തും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രണയം പൂവണിയും.
ധനു: ഒരു മികച്ച ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരേയും മേലധികാരികളേയും എതിരാളികളേയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആരാധനയും പിന്തുണയും നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ഉറപ്പായും സാധിക്കും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. എന്നാലും ഇന്ന് സ്ഥിതിഗതികള് കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെടും. നല്ല ആശയവിനിമയ പാടവം നിങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ശാഠ്യമുള്ള ആളുകളെയും പാട്ടിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എങ്കിലും അവ മെച്ചപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയില് മറ്റുള്ളവർ സഹായിക്കും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം കൈവന്നതായി തോന്നും. ജോലിയില് തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസം തോന്നിയാലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവ പൂർത്തിയാക്കും. എതിരാളികളുമായി ഇന്ന് വടംവലിയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കുക.
മീനം: യാത്രയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അവസരം ലഭിക്കും.യാത്രകൾ നടത്തുന്നതിനായി കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സാഹസിക യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. കൂടാതെ, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
മേടം: സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും കലാപരമായ നിങ്ങളുടെ ചാതുര്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് കരുത്തുണ്ടാകും. ചില പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കണ്ടുപിടുത്തവും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ചിന്തയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് തിരിയേണ്ട വ്യക്തിയായിരിക്കും.
ഇടവം: അധാര്മ്മികവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തില് ചാടിക്കും. വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രശ്നമായേക്കാവുന്ന തര്ക്കങ്ങളില് നിന്നും ചര്ച്ചകളില് നിന്നും അകന്ന് നില്ക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനേജർമാർ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകും. അധ്വാനഭാരം കാരണം ഓഫീസിലും അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരിക്കും.എങ്കിലും അവസാന പകുതി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും. വീട്ടുകാരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും.
കര്ക്കടകം: ആഡംബരവും സമൃദ്ധിയും ജീവിതത്തിലെ മറ്റുനല്ല കാര്യങ്ങളും സന്തോഷം പകരും. തൊഴില്പരമായും സാമ്പത്തികമായും ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. ധനാഗമനവും വ്യാപാരത്തില് അഭിവൃദ്ധിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും സ്ഥൈര്യവും ഊര്ജ്വസ്വലതയും പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നത്, സംഘര്ഷഭരിതമായ ലോകത്തില് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്.