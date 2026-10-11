കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരങ്ങളും; ഈ രാശിക്കാർക്കിന്ന് ഫലങ്ങൾ അനുകൂലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 11, 2026 at 7:19 AM IST
തീയതി: 11-10-2026 ഞായർ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം
നക്ഷത്രം: ചിത്തിര
അമൃതകാലം: 03:55 PM മുതൽ 05:34 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:22 PM മുതൽ 05:09 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:30 PM മുതൽ 06:00 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:11 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:56 PM
ചിങ്ങം: എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്തെ തുടക്കത്തിലുള്ള പിരിമുറുക്കം കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. അത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ശരിയായിക്കൊള്ളും. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
കന്നി: സംഭാഷണങ്ങൾകൊണ്ട് നേട്ടം. തന്മൂലം മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തില് സ്നേഹം കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിക്കും. യാത്രകള് ആഹ്ളാദപ്രദമാകും. ബിസിനസ് രംഗത്തും നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം ആഹ്ളാദകരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധം വിജയകരമാകാന് സാധ്യത. ഇഷ്ടഭക്ഷണം അസ്വദിക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും.
തുലാം: ജോലിസംബന്ധമായി അത്ര നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ വിജയത്തിൻ്റെ പാത തടസപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ജോലിക്കായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇത് കുടുംബവുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കുറച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ത്യാഗമാണ് വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് മറക്കരുത്.
വൃശ്ചികം: ജീവിതം അത്ര സാവധാനത്തിലോ അത്ര വേഗത്തിലോ അല്ല പോകുന്നത്. ശരിയായ പാതയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇതെല്ലാം സഹിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടും. വീട്ടിൽ തൃപ്തനും സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നവനും ആകും.
ധനു: സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ തുളുമ്പുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ നടക്കാം. തടസങ്ങൾ വന്നുപോയാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. വൈകുന്നേരത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പകലത്തെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി പരിണമിക്കും.
മകരം: ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധതോന്നിയാൽ അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഭാഗ്യ ദിവസമാണ്. മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചേക്കാം.
കുംഭം: സാമ്പത്തികമായി നല്ല ഒരു ദിവസമാണ്. അത് കഴിവതും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. എതിരാളികൾക്ക് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയും അവരിൽ പലരും നിങ്ങളോടേറ്റുമുട്ടാനുള്ള ത്രാണിയില്ലാതെ വളരെ പിറകിലേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ചുറ്റുപാടുമുള്ള അസൂയാലുക്കളെ സൂക്ഷിക്കുക.
മീനം: വലിയ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. യഥാർഥത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങൾ ധാരാളം അംഗീകാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
മേടം: ബിസിനസുകാര്ക്ക് ഈ ദിവസം ലാഭകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഗണേശന് പ്രവചിക്കുന്നു. സന്തോഷകരമായ കുടുംബന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ മനസിന് ഉന്മേഷം പകരും. കുടുംബത്തില് ആഹ്ളാദകരമായ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കാനിടയുണ്ട്. ശാരീരികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. സഹായികളില്നിന്ന് സാധ്യമായ എല്ലാസഹായവും ലഭിക്കും. സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവരും. മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം സ്നേഹപൂര്ണമായിരിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള അടുപ്പം കൂടുതല് വര്ധിക്കും.
ഇടവം: ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളില്നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുക. വിദ്യാർഥികള്ക്ക് വിഷമതകള് നിറഞ്ഞ ദിവസമാകും. മനസ് പ്രശ്നങ്ങളാല് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും പിടിപെടാം. എന്നാല് ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി നിങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസകരമായിരിക്കും. ശരീരികാസുഖങ്ങളില് നിന്ന് മത്രമല്ല, മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളില് നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ജോലി അഭിനന്ദിക്കപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളില് നിന്ന് നല്ല വാര്ത്ത ലഭിക്കും.
മിഥുനം: ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടം. നിർണായകമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. ജോലിയിൽ പുതിയ പല ആശയങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയും മനോധൈര്യം മൂലം കമ്പനിയുടെ വിജയഗാഥ രചിക്കുകയും ചെയ്യും. വൈകുന്നേരം സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമായി അൽപ്പം കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചേക്കാം.
കര്ക്കടകം: ചിന്താശൂന്യമായ പ്രവൃത്തികള് ഒഴിവാക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം പകരും. അവരുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതല് ഊഷ്മളമാകും. കിടമത്സരം നടത്തുന്നവര്ക്ക് മുന്നില് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിലകൊള്ളുക. എന്നാല് ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി ആയാസകരമായിരിക്കും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നം അസ്വസ്ഥനാക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളേയും നേരിടേണ്ടിവരും.