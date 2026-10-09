'ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കും'; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 9, 2026 at 7:02 AM IST
തീയതി: 09-10-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: കൃഷ്ണപക്ഷ ത്രയോദശി
നക്ഷത്രം: ഉത്രം
അമൃതകാലം: 2:07 PM മുതൽ 03:43 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:19 AM മുതൽ 11:05 AM വരെ, 02:55 PM മുതൽ 03:41 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:40 AM മുതൽ 12:09 വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:05 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് ലഭ്യമായ ശ്രോതസ്സുകളെ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം വളരെയൊന്നും ഉല്പ്പാദനക്ഷമതയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കന്നി: നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുള്ള കഴിവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിശയമുണ്ടായേക്കാം. പരസ്പരം ഇഷ്ട പ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മഹത്തായ എന്തോ ഒന്ന് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്.
തുലാം: നിങ്ങളുടെ മോശം മനോഭാവവും, മോശം വാക്കുകളും പല ബന്ധങ്ങളെയും ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ കഴിയുമെങ്കില്, ഇന്ന് ആശയവിനിമയം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടത്തിലെ ഒരു മോശമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നേക്കാം. അതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളുമായി പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കോടതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലും, പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും ഒരുപക്ഷേ ഈ കാലയളവിൽ തകര്ക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ദിവസം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും. ഈ ദിവസം അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മുതിര്ന്നവര് ജോലിയിൽ കൂടുതല് മതിപ്പുളവാക്കും.
ധനു: നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തവർക്കുവേണ്ടി അല്പസമയം ഇന്ന് ചിലവഴിക്കും. പങ്കാളിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
മകരം: ഗുണദോഷഫലങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ദിവസം നിങ്ങള്ക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും. ബൌദ്ധിക വ്യാപാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും ഇതുനല്ല സമയമായിരിക്കും. ഏതൊരു ചർച്ചയിലും നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ അളവും തീവ്രതയും കൊണ്ട് മതിപ്പുളവാക്കും.
കുംഭം: ഒരുപാട് വിഷമങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പിരിമുറുക്കം നല്കും. അത് ഒടുവില് കോപത്തിലേക്കും അസ്വസ്ഥതയിലേക്കും നയിക്കും. മോഷണം പോലെയുള്ള അധാര്മിക വൃത്തികളില് ഇടപെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അശുഭ ചിന്താഗതി മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം. വീട്ടിലെ ഒരു ശുഭകരമായ ചടങ്ങ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകള് വര്ദ്ധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
മീനം: നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും, എല്ലാവരും നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും.
മേടം: നിങ്ങള്ക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് വലിയ മുന്നേറ്റവും നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് വേണ്ട ചില പരസ്യപദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയും. അത് ഫലപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുമയുള്ള ആശയവിനിമയം ഗുണകരമാകും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉയര്ന്ന മാനസികനില, ചിന്തകള്, മധുരഭാഷണം എന്നിവ മറ്റുള്ളവരില് മതിപ്പുളവാക്കും. വിവേകത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള ബോധം ഗണേശന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് നിങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. വശത്താക്കാന് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളവരെ പോലും മധുരഭാഷണങ്ങള്കൊണ്ട് ആകര്ഷിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. അതിനാല് സിമ്പോസിയങ്ങള്, ചര്ച്ചകള്, സംവാദങ്ങള് എന്നിവയില് ഇന്ന് നിങ്ങള് തിളങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം പെട്ടെന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. തീര്ച്ചയായും കാര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടും. ദഹനസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാല് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സാഹിത്യത്തില് താല്പര്യം തോന്നാം.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ സാമീപ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരും. ആത്മീയമോ ബൗദ്ധികമോ ആയ ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കില്, തര്ക്കങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രമിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ മുതിര്ന്നവരുമായി സ്ഥാവര-ജംഗമസ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചോ പൈതൃകസ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഇന്ന് ചര്ച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത. എന്നാല് അത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തും. മിക്കവാറും എല്ലാദിവസവും നിങ്ങൾ അടച്ചു തീർക്കുമെങ്കിലും, ആ ദിവസത്തെ സവിശേഷതയായിരിക്കും.