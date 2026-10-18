പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് ഇന്ന് ശുഭദിനം! അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 18, 2026 at 7:21 AM IST
മാസം: തുലാം
തിഥി: അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം
അമൃതകാലം: 07:28 AM മുതൽ 09:16 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:26 PM മുതൽ 05:15 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:32 PM മുതൽ 06:01 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:01 PM
ചിങ്ങം : നിങ്ങളെ അരിശം കൊള്ളിച്ചേക്കാവുന്ന ചില ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊഴിച്ചാല് ഇന്ന് പൊതുവില് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്രധാനകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. കായികം, കല, സാംസ്കാക്കാരിക കാര്യങ്ങള് എന്നിവ പോലെ നിങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവര്ത്തിക്കാന് നിങ്ങള് താല്പര്യപ്പെടും. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അവര് തെരഞ്ഞെടുത്ത പഠനവിഷയത്തില് മികവ് കാണിക്കാന് കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢതരമാകും.
കന്നി : ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കില്ല. അലസതയും ഉദാസീനതയും പൊതുവായ ആരോഗ്യക്കുറവും ഇന്ന് നിങ്ങുടെ പ്രസരിപ്പ് കെടുത്തിക്കളയുന്നതിനാല് ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് കഴിയാതെ വരും. അനിയന്ത്രിതമായ ചില കാരണങ്ങളാല് നിഷ്ക്രിയത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉല്ക്കണ്ഠാകുലനാക്കിയേക്കാം.
പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്, ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം, അല്ലെങ്കില് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക, എന്നിവ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസമാധാനം ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. വസ്തു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കില് നിയമപരമായ വിഷയങ്ങളിലോ തിടുക്കത്തില് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം : ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്ക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. ഇന്ന് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസന്നവും ഉല്ലാസഭരിതവുമായി അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ സന്തോഷവും ഊഷ്മളതയും, നിങ്ങള്ക്ക് ശത്രുക്കളുടെ മേല് വിജയം നേടാനും, ഏത് ദൗത്യവും വിജയകരമായി പുര്ത്തിയാക്കാനും ശക്തി നല്കുന്നു.
വൃശ്ചികം : ഇന്ന് സംസാരം കരുതലോടെ വേണം. ഒരു നിസാര പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില് പോലും കുടുംബാംഗങ്ങള് കലഹമുണ്ടാക്കാന് വ്യഗ്രത കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങള് കൂടുതല് വഷളാക്കും. ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്താന് നിങ്ങള് കാരണമാകുകയും, പിന്നീടതില് ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ശീലമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവര്ത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാന് പ്രതികൂലചിന്തകളെ അനുവദിക്കരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടാകും.
ധനു: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും , കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചില സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായി ഒരു സദ്യയ്ക്കുള്ള വക ഒരുങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ഹൃദയംഗമമായ സംസാരം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
മകരം: ഇന്ന് ഓരോ ചുമതലയിലും ശ്രദ്ധ വേണം. തൊഴില്രംഗത്ത് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിക്കും. വരുമാനത്തില്കവിഞ്ഞ ചെലവുണ്ടാകാം. മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വ്യാപൃതനാകുന്നത് ചെലവുകള് വർധിപ്പിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. മക്കളായോ ബന്ധുക്കളുമായോ കലഹമുണ്ടാകാം. ഇന്ന് വിജയമുണ്ടാവാന് കഠിനാദ്ധ്വാനംതന്നെ വേണ്ടിവരും. ഉല്കണ്ഠ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കരുതിയിരിക്കുക.
കുംഭം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് ഇന്ന് ശുഭദിവസമാണ്. സർക്കാർ ജോലിയായാലും ബിസിനസായാലും ഇന്ന് നിങ്ങള് തൊഴിലില് നേട്ടമുണ്ടാക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേല്പ്പിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവികമായ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തില് നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വര്ധിക്കും. ഭാര്യയില്നിന്നും മക്കളില്നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നുചേരും. വിവാഹാലോചനകള്ക്ക് നല്ലദിവസം. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രക്കും സാദ്ധ്യത.
മീനം : ഇന്ന് ചില ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളിൽ അശുഭാപ്തി ചിന്തകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം ശക്തമായി നിലനിർത്തുക. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സത്യസന്ധവും വ്യക്തവുമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അവബോധം വളർത്തുന്നത് നിങ്ങളെ അതിന് സഹായിക്കും.
മേടം : നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വീട്ടിലും, ജോലിസ്ഥലത്തും ആവശ്യമായതിനാല് ഈ രണ്ടിടത്തുമായി ഇന്ന് നിങ്ങള് ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രശസ്തനാകണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഉടനെ വെളിച്ചം ലഭിച്ചേക്കാം.
ഇടവം : നിങ്ങളിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും, ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കും ഊര്ജ്ജവും സമയവും ചിലവഴിക്കുക. ഒരു ബിസിനസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചില ഇടപാടുകള്ക്ക് നല്ല ഫലം ലഭിച്ചേക്കാം. ഫലം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും.
മിഥുനം : ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സമൂഹത്തില് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ബന്ധുക്കള്ക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഇടയില് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദരവും പ്രശസ്തിയും വര്ധിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോയെന്നിരിക്കാം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഇന്ന് മികച്ച രീതിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയതും, ഏവരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും, ആകര്ഷകവുമായ വസ്ത്രങ്ങളോ വാഹനങ്ങളോ വാങ്ങാനായി ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും സാധ്യത കാണുന്നു.
കര്ക്കടകം : വാണിജ്യത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഏര്പ്പെട്ടവര്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്നും സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും ഒരുപോലെ നിങ്ങള്ക്ക് സഹായസഹകരണങ്ങള് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മികവില് മേലധികാരിയും മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാന് അവസരമുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക് ഉത്സാഹം പകരുകയും, എതിരാളികള്ക്കും കിടമത്സരക്കാര്ക്കും മുകളില് വിജയം കണ്ടെത്താന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. സൃഷ്ടിപരമോ കലാപരമോ ആയ കാര്യങ്ങള്ക്ക് പണം ചെലവഴിക്കും. ചെലവില് ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക.