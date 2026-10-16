ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം, കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും; അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 16, 2026 at 7:51 AM IST
തീയതി: 16-10-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ഷഷ്ഠി സപ്തമി
നക്ഷത്രം: മൂലം
അമൃതകാലം: 8:58 PM മുതൽ 10:45 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:35 AM മുതൽ 09:22 AM വരെ & 12:31 PM മുതൽ 01:18 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:39 AM മുതൽ 12:07 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:02 PM
ചിങ്ങം നക്ഷത്രങ്ങളിന്ന് നിങ്ങളിലൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലാകാരനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നേക്കാം. അതൊരിക്കലും ഒരു പിക്കാസോയോ അല്ലെങ്കിൽ റെംബ്രാൻഡോ ഒന്നുമായിരിക്കില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ മികച്ച ആശയവിനിമയവും, പ്രസംഗ നൈപുണ്യവുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു ഉച്ചനേരം. ജോലിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജസ്വലതയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങളെയൊക്കെ നിഷ്പ്രഭമാക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിമർശകർക്കുള്ള യഥാര്ത്ഥ മറുപടി. അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി തന്നെ ചെയ്യുക.
കന്നി ഒരു സാവധാനത്തിലുള്ള, തളർച്ചയുള്ള പ്രഭാതത്തിൽ നിന്നും ക്രമേണ മാറി ഇന്ന് വളരെ ആവേശഭരിതമായ ഒരു ദിവസമായിത്തീരും. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോഡ്ബ്ലോക്ക് (മാര്ഗരോധകം/തടസം) അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും, എല്ലാ പിരിമുറുക്കവും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്തുള്ള ഒരു വൈകുന്നേരത്തോടെ അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകും.
തുലാം അപ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അലട്ടും. ഏതായാലും, നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവരോട് പറയണം. അവിടം മുതല് അത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതാകും. ബിസിനസ് പരമായി ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങള്ക്ക് പല വഴിക്കുനിന്നും ഇന്ന് കുറച്ച് പണം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വൃശ്ചികം നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുമായി വളരെ വലിയ ഒരു മത്സരവുമായി പടവെട്ടി കടന്നു പോകും. എന്നാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാകട്ടെ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യപരുപാടിയിൽ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി നിങ്ങൾ മാറിയേക്കാം
ധനു നിങ്ങളുടെ ആ വിജയകരമായ ചിരിയുമായി നിങ്ങളങ്ങിനെ നടക്കുമ്പോള് നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ കണ്ടേക്കാം, ആളുകള് ബോധെകെട്ടു വീഴുന്നത്! ജോലിസ്ഥലത്ത്, നിങ്ങളുടെ കഴിവും അഭിരുചിയും കാരണം നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ലാഭം കൊയ്യും. ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം, നിങ്ങളുടെ പ്രിയതമയോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാനും ലഭിക്കുന്ന ആ ഗുണമുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയതാളത്തിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം!
മകരം ജോലിസ്ഥലത്ത് മനം മയക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ധാരാളം സമയം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. കൂടാതെ ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രോജക്ടോ അല്ലെങ്കില് ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള ബിസിനസാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുമപ്പുറത്തേക്ക് പോകും
കുംഭം മികവാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക്. അതെന്തുതന്നെയായാലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ജോലിയിലായിരിക്കും; അതിൻ്റെ ഫലത്തിലായിരിക്കില്ല. അതിമനോഹരമായ ഒരു നിമിഷം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ തുടരാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കരയുകയും, പങ്കാളി നിങ്ങളോട് ഒച്ച വയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാല് നിങ്ങൾ വെറുതെ കാലും നീട്ടിയിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുക
മീനം ഇന്ന് ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായ, ഉല്പ്പാദനക്ഷമമായ ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിന്ന് പഴയ സുഹൃത്തുക്കളും, സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പോകുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ കാമുകിയെ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനെ കാണുകയോ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ദിവസം ആഘോഷത്തിൻ്റെതാണ്. ആവുവോളം ആഘോഷിക്കുക.
മേടം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മീയതയുടെ സാധ്യതകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. അതുവഴി, മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം ഉത്തരവാദിയാകും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് അടിത്തറ പാകാൻ സഹായിക്കും.
ഇടവം ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസം അസാധാരണമായ സായാഹ്നമായി മാറുമെന്ന ശക്തമായ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഉച്ച സമയവും ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാധുര്യവുമായി അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
മിഥുനം ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു അഭിമുഖത്തിനു പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ജോലി ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യും. ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും പ്രോത്സാഹനവും, പ്രചോദനവും ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹനില വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൈകാരിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും, രംഗം വഷളാക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
കര്ക്കടകം ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതം വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ലയിച്ചു ചേരുന്നതുപോലെയായിരിക്കും. ഓഫീസിൽ ഇന്ന് ഒരു മോശമായ ദിവസമായിരിക്കും. അത് ഒരു ഡൈനാമിറ്റ് പോലെ നാശകാരകവുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ധ്യാനം ശീലിക്കുക, എന്നാല് ജോലിയിൽ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അനന്തരഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിരിക്കും. ട്രെക്കിംഗും അതുപോലുള്ള സാഹസിക വിനോദങ്ങളും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം.