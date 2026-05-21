ഇന്നത്തെ താരം നിങ്ങളോ? സുവർണ ഭാഗ്യക്കാരുടെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ..
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : May 21, 2026 at 7:17 AM IST
തീയതി: 21-05-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: ശുക്ല പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: പൂയ്യം
അമൃതകാലം: 09:11 AM മുതല് 10:46 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:01 AM മുതല് 10:49 AM വരെ, 02:49 PM മുതല് 03.37 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01:55 PM മുതല് 03:30 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:01 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:40 PM
ചിങ്ങം: എല്ലാ കോണുകളില് നിന്നും പ്രശംസകൾ വന്നുചേരും. ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂര്ണ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം തേടും. വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളുടെ പേരില് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും.
കന്നി: വ്യക്തിജീവിതം കൂടുതല് ശ്രദ്ധനേടും. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത മുഴുവനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈകുന്നേരം മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളില് നിന്ന് ശമനം ലഭിക്കും. ആരാധനലായത്തില് ദര്ശനം നടത്തും.
തുലാം: വ്യത്യസ്തമായ മാനസികാവസ്ഥയില് ആയിരിക്കും ഇന്ന്. അസ്ഥിരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവണത വൈകുന്നേരം വരെ തുടരും. വൈകുന്നേരം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു. മികച്ചത് സംഭവിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചടികള് നേരിടാന് തയ്യാറായിരിക്കുക.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ചുറ്റുമുള്ളവരില് മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. തോന്നുന്ന വികാരങ്ങളിന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കും. കൂടുതല് ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും പുതിയ പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും. വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.
ധനു: കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസം. വികാരങ്ങൾ മനസിനെ അലട്ടുന്നതിനാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം തടസപ്പെട്ടേക്കാം. പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അസ്വസ്ഥമായ മാനസികാവസ്ഥയും വാക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയേക്കാം. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സംയമനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രതികൂലമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
മകരം: വരുമാന സ്രോതസുകൾ വർധിക്കുകയും ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. നേട്ടം, വിജയം, സാമൂഹിക അംഗീകാരം എന്നിവ നേടാനാകും. സമയം ക്രിയാത്മകമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. വിനോദത്തിനായി സമയം മാറ്റിവയ്ക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവ തിരികെ നേടാനും സാധിക്കും.
കുംഭം: വ്യക്തിത്വവും വികാരവും വിവേകവും സന്തുലനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ജോലിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും വ്യക്തി ജീവിതവും ഉദ്യോഗജീവിതവും തമ്മിൽ വിജയകരമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തികപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ നിസാരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ് വ്യാപൃതമായിരിക്കും.
മീനം: പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സർഗാത്മകത പ്രകടമാകും. എഴുത്ത്, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് പ്രണയിക്കാനും സ്നേഹം പങ്കിടാനും പറ്റിയ സമയമാണിത്. ഈ നിമിഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് അഭിനന്ദിക്കും. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് അത്ര നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. ശാന്തതയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടെ ദിവസം കടന്നുപോകും. കൂടുതൽ വൈകാരികമായി ഇടപെടുന്നതിനാൽ സ്വയം പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും ആകുലരാകാം. അജ്ഞാതമായ ജലാശയങ്ങൾ അപകടകരമായേക്കാം. അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക. അന്തസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്യരുത്.
ഇടവം: വളരെ ഉന്മേഷവാനായിരിക്കും. സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും. സാഹിത്യത്തോടുള്ള അഭിരുചി വർധിക്കും. അമ്മയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ അമ്മയോട് ചേർന്നുനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. പാചകം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. യാത്രകൾക്ക് സാധ്യത. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും സാമ്പത്തിക-കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും തയ്യാറാകും.
മിഥുനം: ഇന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ അവ നിങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും സ്വയം ഇച്ഛാശക്തി കണ്ടെത്തുക. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളേയും പ്രതിഭയേയും അംഗീകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും
കര്ക്കടകം: ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വയം പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും. സൗമ്യതയും ശാന്തതയും പുലർത്തുക. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ജോലി എളുപ്പമാകും. വിനോദത്തിലൂടെയും തമാശകളിലൂടെയും ഇന്നത്തെ ദിനം വിജയകരമാക്കും.