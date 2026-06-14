ചിലർക്ക് ഭാഗ്യസുദിനം, ചിലർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : June 14, 2026 at 7:10 AM IST
തീയതി: 14-06-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: കൃഷ്ണ ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: രോഹിണി
അമൃതകാലം: 3:35 PM മുതൽ 5:10 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 4:26 PM മുതൽ 5:14 PM വരെ
രാഹുകാലം: 5:10 PM മുതൽ 6:46 PM വരെ
സൂര്യോദയം:6:02 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:46 PM
ചിങ്ങം : നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മവിശ്വാസവും വളരെ പൊരുത്തത്തിലായതിനാല് ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങള് സംഭവിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കാന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങള് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊണ്ടോ അഭിനന്ദനം കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയില് പ്രകാശം പരത്തും. ഇത് കൂടാതെ പൈതൃകസ്വത്തും ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് കൈവന്നേക്കും. കലാകായിക സാഹിത്യ രംഗങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് അവരുടെ പ്രതിഭ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും അതുവഴി അംഗീകാരങ്ങള് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും, സര്ക്കാര്കാര്യങ്ങള്ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവന് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള് ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം നിങ്ങളെ ഏറെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. ഒട്ടേറെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും, ഉത്കണ്ഠയും, ഉല്പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നിങ്ങളെ ഇന്ന് നിരാശനാക്കും. ജോലിയില് സഹപ്രവര്ത്തകരും മേലുദ്യോഗസ്ഥരും ചെയ്യുന്ന വിമര്ശനം നിങ്ങള് വേണ്ടവിധം ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. ആ വിമര്ശനങ്ങള് സമയത്തോടൊപ്പം കടന്നുപോകുമെന്ന് നിങ്ങള് കരുതുന്നു. നിങ്ങള് പ്രവര്ത്തനവിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കില് എതിരാളികളുടെ അടുത്ത ചുവടെന്ത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.
തുലാം: കലാപരമായ കഴിവുകൾക്കുള്ള ഒരു ദിനമാകും ഇന്ന്. നിങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലാകാരൻ പുറത്ത് വരും. നിങ്ങളുടെ തിളക്കമേറിയ സൗന്ദര്യബോധം ഇൻ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലേക്കു നിങ്ങളെ നയിക്കും.
വൃശ്ചികം: തങ്ങളുട പദ്ധതികളില് നിങ്ങളെ പങ്കാളിയാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായി ഇന്ന് നിങ്ങള് കണ്ടുമുട്ടുകയും അത് ഇന്നുതന്നെ പൂര്ണമായും പ്രവര്ത്തനനിരതനാകാന് അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയില്ലെങ്കിലും ക്ഷമ കൂടുതല് മികച്ച പ്രതിഫലം നിങ്ങള്ക്ക് നേടിത്തരും.
ധനു : ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നേക്കാം. എന്നാല് അവയെ തള്ളിക്കളയരുത്. ചിലത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണകരമായിരിക്കും. എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുക. അന്തിമതീരുമാനം നിങ്ങളുടേത് ആയിരിക്കും.
മകരം : ഓരോദിവസവും ജീവിതത്തിൽ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു. ഇന്ന് എന്താകും ഫലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം. പകൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തളർച്ച അനുഭവപ്പെടാം. പ്ര വൃത്തിരംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അദ്ധ്വാനങ്ങളും ഇന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും, ഭാവി ഉദ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായ അടിത്തറ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം: പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനും അർത്ഥവത്തായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്കിന്നുകഴിയും. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ അറിവിൻ്റെ അടിത്തറ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പകൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഊർജ്ജവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ആവേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും
മീനം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരംഗങ്ങളിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പോരാട്ടങ്ങളെ സ്വയം നേരിടുകയും അതിൻ്റെ ഫലം സഹിക്കുകയും വേണം. ദിവസം മുന്നേറുന്തോറും നിങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.
മേടം: നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ പല തരത്തിലുള്ള കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതനാകും. കൗമാരക്കാർ ഇന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിനോ ഒരു സിനിമ കാണുന്നതിനോ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. കൊച്ചുകുട്ടികൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനായി ബഹളം ഉണ്ടാക്കും.
ഇടവം : ഇന്ന് ആത്മാരാധനയോടുള്ള വികാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ നിസ്സഹകരണ മനോഭാവം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഈ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുപ്രധാന ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളോട് കുറച്ച് മൃദുലമായും വിവേകത്തോടും കൂടി സമീപിക്കുക.
മിഥുനം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായി തോന്നാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെയും അവരെ ബാധിക്കാതെയും നോക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാകുകയും നിങ്ങളുടെ കോപം അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി നടക്കാൻ കഴിയും.
കര്ക്കിടകം: നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ ഊര്ജം ഇന്ന് ഫലവത്താകും. സൗഹൃദസന്ദര്ശനങ്ങള്ക്കും ഉല്ലാസവേളകള്ക്കും സാദ്ധ്യത. അവിവാഹിതര്ക്ക് വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. പെട്ടെന്നുളള സാമ്പത്തിക നേട്ടവും, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകള് വര്ദ്ധിച്ചതും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള് കൂടുതലാക്കും. നിങ്ങള്ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ദീര്ഘദൂര ഡ്രൈവിംഗ് ആലോചിക്കുക.