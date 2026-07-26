കഠിനാധ്വാനത്തിന് തക്ക ഫലം ലഭിക്കും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : July 26, 2026 at 7:00 AM IST
തീയതി: 26-07-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കർക്കടകം
തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: മൂലം
അമൃതകാലം: 03:39 AM മുതൽ 05:14 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 06:35 AM മുതൽ 05:23 AM വരെ
രാഹുകാലം: 05:14 AM മുതൽ 06:49 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:11 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:49 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നേക്കാം. മികച്ച ആശയവിനിമയവും, പ്രസംഗ നൈപുണ്യവുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജസ്വലതയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങളെയൊക്കെ നിഷ്പ്രഭമാക്കും.
കന്നി: ഇന്നത്തെ എല്ലാ പിരിമുറുക്കവും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്തുള്ള ഒരു വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇല്ലാതെയാകും.
തുലാം: അപ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടും. ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നിയാൽ അത് അവരോട് തുറന്നു പറയണം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തും.
ധനു: നിങ്ങളുടെ ആ വിജയകരമായ ചിരിയാണ് ആയുധം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവും അഭിരുചിയും കാരണം സഹപ്രവർത്തകർ ലാഭം കൊയ്യും.
മകരം: ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രോജക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: മികവാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക്. അതെന്തുതന്നെയായാലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ജോലിയിലായിരിക്കും.
മീനം: ഇന്ന് ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിന്ന് പഴയ സുഹൃത്തുക്കളും, സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്കു പോകും.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മീയതയുടെ സാധ്യതകളിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് അടിത്തറ പാകാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും.
ഇടവം: ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസം അസാധാരണമായ സായാഹ്നമായി മാറും. ഉച്ച സമയവും ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോലിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുതിൽന്നവരില് നിന്നും പ്രോൽസാഹനവും, പ്രചോദനവും ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
കര്ക്കടകം: ഓഫീസിൽ ഇന്ന് ഒരു മോശമായ ദിവസമായിരിക്കും. ധ്യാനം ശീലിക്കുക. ജോലിയിൽ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കാൻ പാടില്ല.